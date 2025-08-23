Ezért dobálja a repülőt a turbulencia a stewardess szerint – le fog esni az állad

A repülés egyik leggyakoribb és legijesztőbb jelensége a turbulencia, amikor a gép váratlanul rázkódni kezd. Vajon mi okozza ezt a légköri jelenséget, és mennyire lehet veszélyes? Olvass tovább!

A turbulencia hirtelen rosszullétet okozhat.

Fotó: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

Turbulencia: mennyire kell tartanunk tőle?

A turbulencia lényegében a légáramlás zavara, amely akkor keletkezik, amikor a repülő különböző hőmérsékletű levegőrétegek között halad át. A meleg levegő könnyebb, ezért felfelé száll, míg a hidegebb, sűrűbb levegő lefelé áramlik – ezek az áramlatok hozzák létre a légörvényeket és a gép rázkódását.

Mandy Smith, egykori stewardess egy népszerű videóban a következőképp magyarázta ezt:

A turbulencia nem más, mint egy forró levegőréteg normál levegőkörnyezetben.

Amikor a repülő áthalad egy ilyen melegebb levegőrétegen, hirtelen megváltozik a légáramlás, ami miatt rázkódást érezhetünk. Ez az egyszerű magyarázat segít megérteni, miért „dobálja” a gépet a turbulencia. Aggodalomra azonban nincs okunk, a repülőket ugyanis kifejezetten úgy tervezik, hogy biztonságosan átvészeljék ezeket a légköri zavarokat repülés közben is. A pilóták folyamatosan figyelik az időjárási adatokat, hogy a lehető legzökkenőmentesebb utat biztosítsák, és elkerüljék a súlyosabb turbulenciákat.

Szóval legközelebb, amikor érezni kezded a rázkódást, jusson eszedbe: csak egy meleg levegőréteg okozza a hullámzást, nem komoly probléma.

Az alábbi videóban további kérdésekre kaphatsz választ a stewardesstől:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki: