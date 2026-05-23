Teljes útzár: hatalmas baleset történt, rohannak menteni

Három személyautó ütközött össze a 21-es főúton, Lőrinci közelében, a 6-os kilométerszelvénynél. A balesethez a hatvani hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.