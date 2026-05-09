Magyarországon is megjelent a hererágó hal, veszélyben vannak a fürdőzők

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 14:15
Már nemcsak az Amazonasban, hanem Európában, sőt idehaza is leselkedik a gyanútlan férfiak családi ékszerére. A piranha rokona, a hírhedt pacu hal miatt retteghetnek a nudista strandok látogatói világszerte.
Pópity Balázs
A természet néha kegyetlen tréfát űz az emberrel, de amit a pacu művel, az már tényleg övön aluli. Ez a dél-amerikai bevándorló ugyanis előszeretettel téveszti össze a nudista strandokon a férfiak szabadon lógó heréit a kedvenc csemegéjével, a fákról lehulló csonthéjas magvakkal és gyümölcsökkel, aminek akár kórház is lehet a vége.

A pacu hal éles fogaitól rettegnek a nudista strandok látogatói.
A pacu hal fogai. Nem akarsz összefutni vele a nudista strandon.
Fotó: jean-claude soboul /  Getty Images
  • Az Amazonasból származó hal a felelőtlen akvaristák miatt Európában is elszaporodott és könnyen alkalmazkodik a hidegebb vizekhez.
  • Emberi fogazatra emlékeztető rágói könnyedén összezúzzák a keményebb héjakat is.
  • A nudistastrandok látogatói vannak a legnagyobb veszélyben.
  • Magyarországon is fogtak már példányokat a Dunában és a melegebb vizű csatornákban.

Nem elég, hogy a globális felmelegedés miatt egyre több egzotikus állat költözik a szomszédba, de most már a fürdőzők sincsenek biztonságban. A nyaralások réme lehet a pacu nevű hal. Ez az élőlény a piranha vegetáriánus rokona, aminek jellegzetes, emberszerű fogazata kifejezetten gyümölcsök és csonthéjasok elfogyasztására alakult ki. Sajnos a látása nem olyan jó, ezért, ha éhes, minden gyanúsan gömbölyödő dologra rástartol...

Veszély a nudista strandokon: támad a pacu hal

Úgy néz ki ez az élőlény, mintha emberi fogai lennének: a pacu hal eredetileg Dél-Amerika folyóiból, főleg az Amazonas és az Orinocó vizeiből származik, ahol a helyiek csak „hererágóként” emlegetik. Azonban a nemzetközi díszhal-kereskedelem és a felelőtlen gazdik miatt, akik szabadon engedték túl nagyra nőtt kedvenceiket, mára a világ számos pontján találkozhatunk vele. Felbukkant már az Egyesült Államokban, Franciaországban, és néhány éve a dán és svéd partoknál is kifogtak egy-egy példányt. A szakértők szerint ez a hal képes alkalmazkodni a hűvösebb vizekhez is. Az emberi tevékenység segít nekik túlélni télen is, ugyanis gyakori vendégek atomerőművek és gyárak melegvizű kifolyóinál. 

A nudistastrandok lettek az új vadászmezők

A pőrén fürdők a pacu első számú célpontjai. Amíg egy szoros fürdőnadrág elrejti a fontos dolgokat, addig a nudistastrandokon a szabadon maradt testrészek csaliként szolgálnak az éhes hal számára. Amikor ráharap a zsákmányra, a hatalmas, lapos fogaival képes összezúzni a heréket. Mivel az intim terület elég vérbő, a szerencsétlen áldozat pillanatok alatt elvérezhet.

Magyarország sem úszta meg a pacu-inváziót

Bármennyire is hihetetlen, már a magyar horgászok is találkoztak ezzel az idegenhonos fajjal. Az elmúlt években több alkalommal is fogtak pacut a Dunában, sőt, a melegebb vizű tavainkban és csatornáinkban is fel-felbukkan egy-egy példány. Bár nálunk még nem beszélhetünk tömeges elterjedésről, a szakemberek óvatosságra intenek. Ha olyan helyen strandolunk férfiként, ami közel van egy horgászparadicsomhoz vagy egy termálvizes kifolyóhoz, jobb, ha vigyázunk. Akármilyen keménytökű macsónak is gondoljuk magunkat, ez a hal fájdalmas meglepetést okozhat.

Íme egy videó a pacu halról:

