"A 77 éves férjemmel a világ leghíresebb szexhoteljében töltöttük a karácsonyt... az ajándéka elképesztő volt"

A 75 éves ügyvédnő, Wendy és 77 éves nyugdíjas mérnök férje, Larry szerint páratlan a szexüdülőhely, ahova járni szoktak – ahol karácsonykor egy zenekar játszik a nudista strandon. Wendy és a férje egyszerűen rajong a csak felnőtteket fogadó jamaicai Hedonism II üdülőhelyért.

Szexüdülőbe jár a nyugdíjas pár

Fotó: Twinsterphoto / Shutterstock

A karibi napsütötte helyen a ruházat opcionális, homokos strandokkal, nudista pezsgőfürdővel és egy hírhedt játszószobával rendelkezik, ahol minden megengedett.

„Minden nap szexualitás van” – mondja Wendy, aki az ünnepi időszakban egy hónapos perverz nyaralást élvez a 77 éves Larryvel. Hozzáteszi: „Egész nap van valami, még a ruhák is – lehetsz szexi Mikulás vagy manó, de a kedvenc estém a Kalózéjszaka.”

Míg az ügyvédi iroda főnöke szeret belevágni a szexuális kalandokban, a nyugdíjas mérnök Larry csak nézőként szeret részt venni – és az egyik évben el is intézte párja karácsonyi ajándékát azzal, hogy orgiát szervezett neki öt dögös olasz társaságában.

Wendy ezt mondja: „Egyike volt azoknak a késő délutánoknak, amikor vacsora előtt visszafeküdtem pihenni, és ő öt olasz férfival tért vissza. Igazából elég fáradt voltam. Szundikáltam egyet, de ő erőlködött, így hát eljátszottam velük. A mai napig, ha azt mondom: »soha nem hozol nekem semmit«, mindig azt mondja: »mi van az öt olasz sráccal?« Larry mindenkivel beszélget” – teszi hozzá kuncogva, miközben felidézi a rögtönzött orgiáját.

„Biztos vagyok benne, hogy csak hozzájuk beszélt, és azt mondta: »Hé, a feleségem, Wendy, visszajött a szobába, menjünk«.”

A 35 éve együtt élő pár először egy évvel a megismerkedésük után ment el a Hedonism II-re, miután kerestek egy helyet, ahol „meztelenek lehetnek”, és sokkal többet is találtak. Miután 60-szor tértek vissza a nyaralóhelyre, amely tengerparti szexhintát, érzéki tematikus esteket és BDSM szórakozást kínál, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a üdülőhely nagy rajongói.

„Találkoztunk olyan emberekkel, mint mi, akik már többször voltak ott, és azt gondoltuk, hogy ez őrület” – mondja Wendy az első felnőtt játszótéri látogatásáról. „De a következő évben megint ott voltunk. Úgy emlékszem a második alkalomra, mintha csak tegnap lett volna. Kinyitották a taxi ajtaját, és azt mondták: »Isten hozott itthon!«, majdnem elsírtam magam.”