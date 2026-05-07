"A történelem legdrágább BL-döntője" - kikészültek a szurkolók a budapesti árak miatt

Kedden az Arsenal 1–0-ra legyőzte az Atlético Madridot, így 2–1-es összesítéssel bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, míg szerdán a címvédő PSG 1–1-es döntetlent játszott a német bajnok Bayern Münchennel, ami elegendőnek bizonyult a továbbjutáshoz: a párizsiak 6–5-ös összesítéssel harcolták ki a fináléba jutást. A május 30-i, PSG-Arsenal fináléra már most óriási az érdeklődés, a két klub szurkolói pedig izgatottan várják az összecsapást. Aki azonban a helyszínen szeretné átélni a budapesti BL-döntő hangulatát, annak alaposan a pénztárcájába kell nyúlnia: a brit lap, a The Guardian szerint ugyanis minden idők legdrágább Bajnokok Ligája-döntője jöhet.

Bonyolult logisztikáról és a jegyárakról is szó eset a lap legújabb cikkében, amelyben arról írnak, hogy a budapesti lehet a történelem legdrágább BL-döntője, miután a közvetlen repülőjáratok oda-vissza 1500 fontba (414 ezer forint) kerülnek, és elérhető szállodai szobát pedig csak 32 km-re találtak a mérkőzés helyszínétől. A cikk szerint a Wizz Air a döntőre készülve megduplázza London és Budapest közötti járatainak számát: május 29-én, egy nappal a finálé előtt nyolc gép indul a magyar fővárosba, szombaton pedig további hat járat közlekedik.

Tom Hall Arsenal-bérletes drukker és utazási szakértő ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a szurkolók akár olcsóbban is kijöhetnek, ha nem közvetlenül Budapestre repülnek. Szerinte sokan jobban járhatnak, ha inkább Pozsonyba, Bécsbe vagy akár Bukarestbe foglalnak jegyet – utóbbi esetében például már 200 fontért (mintegy 83 ezer forintért) is találni repülőjegyet, igaz, onnan még nagyjából 15 órás busz- vagy vonatút vár az utazókra.

A lap egy egészen extrém alternatívát is megemlít: Londonból közvetlen buszjárat is indul Budapestre, körülbelül 300 fontért (125 ezer forintért), csakhogy az út közel 48 órán át tart, ráadásul egy éjszakát Nürnbergben kell tölteniük az utasoknak.

The 2026 Champions League final: Paris Saint-Germain vs Arsenal 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/p8DE7qhWet — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2026

Budapesti BL-döntő: a jegyárak sem olcsóak

Az odajutás azonban csak az egyik kihívás a szurkolók számára, hiszen a belépők megszerzése sem egyszerű feladat. Az Arsenal mindössze 16 824 jegyet kapott az UEFA-tól, amelyeket sorsolás útján osztanak szét a drukkerek között. A bérletesek természetesen előnyt élveznek, a jegyárak pedig 70 eurótól (nagyjából 25 ezer forinttól) egészen 950 euróig (340 ezer forintig) terjednek.