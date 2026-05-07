Combnyaktörést szenvedett, kórházba került a 90 éves Szilágyi János

Május 3-án ünnepelte 90. születésnapját a magyar rádiózás legendája, Szilágyi János. Sajnos azonban nem úgy alakult az ünnep, ahogy szerette volna.

Szilágyi Jánost súlyos baleset érte

Fotó: YouTube

Súlyos baleset érte Szilágyi Jánost

Idős korban a legkisebb, óvatlan mozdulat is súlyos következményekkel járhat. Sajnos jól tudja ezt Szilágyi János is, aki felfedte: nem sokkal a kilencedik X betöltése előtt elesett és combnyaktörést szenvedett.

Másfél hónappal ezelőtt combnyaktörést szenvedtem. Hatalmasat estem, vittek is a kórházba, majd jött a műtét, és most, 90 évesen majdhogynem újra tanulok járni.

"Mondanám, hogy így nem tudok teniszezni jó ideig, csakhogy már régóta nem játszom. Évekkel ezelőtt elengedtem ezt a gyönyörű sportot, ami az egyik szenvedélyem volt. Sajnos, az ember teste egy bizonyos kor után már nem engedelmeskedik. Szinte láttam magam kívülről, afféle nézőként, hogy egyre ügyetlenebb vagyok. Így aztán maradt a hosszabb-rövidebb séta, no, meg olykor a torna itthon. Szerencsére sem a korom, sem a combnyaktörés nem hátráltat abban, hogy írjak. Korábban az volt bennem, hogy életrajzot írok magamról A vénülés fortélyai címmel, de erről letettem. Helyette Ez-Az címmel egy esszékötetet jelentetek meg, telis-tele gondolatokkal, élményekkel... májusban jelenik meg" - árulta el Szilágyi a Blikknek.