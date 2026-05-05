Itt a pontos dátum, ekkor búcsúztatják Süllős Gyulát és családját

Bő fél évvel a szörnyű tragédia után hazaszállították a kenyai repülőgép-baleset áldozatainak földi maradványait. Süllős Gyula és családtagjai október 28-án, kenyai üdülésük során szenvedtek tragikus balesetet. A Cessna típusú kisrepülőn a pilótával együtt 11 ember utazott, köztük nyolc magyarral, egyikőjük sem élte túl a tragédiát. Az elhunytak hozzátartozója közösségi oldalán jelentette be: Süllős Gyula búcsúztatása május 20-án lesz.

A balesetben nyolc magyar állampolgár halt meg: a Vasas ökölvívó-szakosztályát irányító Süllős Gyula mellett elhunyt a felesége, két gyermeke, édesanyja, nővére és sógora, valamint a bébiszitter is.

Nyilvános lesz Süllős Gyula búcsúztatása

Lapunk Süllős egyik barátjától megtudta, hogy a gyászszertartás nyilvános lesz. Süllős Gyula nővérének két fia további részletekről írt.

„Együtt indultak, együtt érkeztek meg a csillagok közé”

– ezzel a megható sorral közöltek a fiúk információkat arról, hogy hol és mikor vesznek végső búcsút a tragikus baleset áldozataitól.

"Isten hívó szavára egy családként indultak el az örök világosság felé. Emléküket, mosolyukat és tanításaikat szívünkben őrizzük mindörökké. Az ő szeretetükből építünk várat magunk köré, és az ő álmaikat visszük tovább" – olvasható Süllős Gyula unokaöccsének közleményében, amelyből kiderült, hogy a családtól május 20-án, 14 órakor a budapesti Új Köztemetőben (Kozma utca 8-10) vesznek végső búcsút. Arra kérnek mindenkit, hogy kegyeletét egy-egy szál fehér rózsával fejezze ki.