Itt a pontos dátum, ekkor búcsúztatják Süllős Gyulát és családját

Bő fél évvel a szörnyű tragédia után hazaszállították a kenyai repülőgép-baleset áldozatainak földi maradványait. Süllős Gyula és családtagjai október 28-án, kenyai üdülésük során szenvedtek tragikus balesetet. A Cessna típusú kisrepülőn a pilótával együtt 11 ember utazott, köztük nyolc magyarral, egyikőjük sem élte túl a tragédiát. Az elhunytak hozzátartozója közösségi oldalán jelentette be: Süllős Gyula búcsúztatása május 20-án lesz.
A balesetben nyolc magyar állampolgár halt meg: a Vasas ökölvívó-szakosztályát irányító Süllős Gyula mellett elhunyt a felesége, két gyermeke, édesanyja, nővére és sógora, valamint a bébiszitter is.
Lapunk Süllős egyik barátjától megtudta, hogy a gyászszertartás nyilvános lesz. Süllős Gyula nővérének két fia további részletekről írt.
„Együtt indultak, együtt érkeztek meg a csillagok közé”
– ezzel a megható sorral közöltek a fiúk információkat arról, hogy hol és mikor vesznek végső búcsút a tragikus baleset áldozataitól.
"Isten hívó szavára egy családként indultak el az örök világosság felé. Emléküket, mosolyukat és tanításaikat szívünkben őrizzük mindörökké. Az ő szeretetükből építünk várat magunk köré, és az ő álmaikat visszük tovább" – olvasható Süllős Gyula unokaöccsének közleményében, amelyből kiderült, hogy a családtól május 20-án, 14 órakor a budapesti Új Köztemetőben (Kozma utca 8-10) vesznek végső búcsút. Arra kérnek mindenkit, hogy kegyeletét egy-egy szál fehér rózsával fejezze ki.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.