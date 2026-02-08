Végre kimondták: ezeket a folyadékokat már felviheted a repülőre

Változnak a repülőre felvihető folyadékokra vonatkozó szabályok, de nem minden reptéren egyszerre.

Egyes nagy repülőtereken már akár 2 literes kiszerelés is felvihető a kézipoggyászban.

A régi 100 ml-es szabály sok helyen továbbra is érvényben marad.

A csomag ellenőrzésekor a repülőtéri hatóságok azt vizsgálják, hogy a kézipoggyászban lévő folyadékok, gélek, aeroszolok és krémek megfelelnek-e a biztonsági előírásoknak. Ezek közé tartozik a naptej, a fogkrém, az arckrém vagy a parfüm is. Most néhány reptéren változik a repülőre felvihető folyadékokra vonatkozó szabály korlátozása.

Változnak a repülőre felvihető folyadékokra vonatkozó szabályok.

Fotó: DUANGJAN J / Shutterstock

Általános szabály a repülőre felvihető folyadékoknál

A megszokott elv szerint minden folyadék-, gél- vagy krémtartály legfeljebb 100 ml-es lehet, és ezeknek egy átlátszó 1 literes műanyag tasakban kell lenniük. Egy utas csak egy ilyen tasakot vihet magával a kézipoggyászában. Ez a szabály éveken át szinte minden repülőtéren érvényben volt, és továbbra is sok helyen így is marad. A 100 ml-es elv szerint tehát a nagy sampon- vagy testápoló-flakonokat le kell cserélned mini-kiszerelésre, ha nem akarod, hogy a kapunál kidobják őket.

Változás a repülőtereken

Egyes nagy repülőtereken az Egyesült Királyságban – köztük például Heathrow, Gatwick, Edinburgh és Birmingham – változnak a repülőre felvihető folyadékok szabályai. Itt akár 2 literes flakonokat is felengednek a repülőre a kézipoggyászban, amennyiben modern 3D CT-szkennerekkel vizsgálják át a csomagokat. Ilyenkor a folyadékokat nem is kell külön tasakba tenni. Ez jó hír azoknak, akik nagyobb kiszerelésű naptejet vagy kedvenc hidratálójukat vinnék magukkal, de tartsd észben, hogy ez a könnyítés még nem minden repülőtéren érvényes, és visszafelé más reptereken, a régi 100 ml-es mennyiségkorlátok lehetnek. Mindig érdemes tehát előre tájékozódni az indulási és érkezési reptéren is.

Kivételek a 100 ml-es szabály alól

Néhány esetben legálisan felvihetsz nagyobb kiszerelésű folyadékot is a repülőre. Mutatjuk, melyek ezek:

Gyógyszerek: ha orvos által felírt folyékony gyógyszerre van szükséged, azt gyakran nagyobb kiszerelésben is viheted, de szükséges a receptet vagy az orvosi igazolást is vinni.

ha orvos által felírt folyékony gyógyszerre van szükséged, azt gyakran nagyobb kiszerelésben is viheted, de szükséges a receptet vagy az orvosi igazolást is vinni. Bébiételek, tej: kis mennyiségben ezek is engedélyezettek, ha gyermekkel utazol.

kis mennyiségben ezek is engedélyezettek, ha gyermekkel utazol. Duty free vásárlások: repülőtéren vásárolt italokat, parfümöket általában felviheted a fedélzetre még akkor is, ha nagyobb a kiszerelésük.

A repülőre felvihető folyadékokra vonatkozó szabályok nem bonyolultak, de bármikor változhatnak, ezért indulás előtt érdemes friss információt keresni a repülőtér vagy légitársaság oldalán. Ha ezt betartod, elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket a biztonsági ellenőrzésnél.