Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Magdolna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ez a magyar térség lett Európa legjobb családbarát desztinációja

Ez a magyar térség lett Európa legjobb családbarát desztinációja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 13:59 / FRISSÍTÉS: 2026. május 29. 14:00
International Travel AwardscsaládbarátdíjBalaton
Magyar régió nyerte el az International Travel Awards „Best Family Destination in Europe”, vagyis a „Legjobb európai családi úti cél" díját. Az elismerés nemzetközi visszaigazolása annak, hogy hazánk Európa egyik legkomplexebb és legélhetőbb családbarát helyszíne.
Bors
A szerző cikkei
  • Az International Travel Awards 2015 óta ismeri el a nemzetközi utazási, turisztikai és vendéglátóipari szektor kiemelkedő szereplőit.
  • Az idei évben magyar régió nyerte el a „Best Family Destination in Europe” díjat.
  • Európa vezető családbarát térsége a Balaton környéke lett.

Nyári üdülőhelyként, sőt egész évben elérhető családi élménytérként vált ismertté a nemzetközi turisztikai piacon a Balaton térsége, köszönhetően az elmúlt évek tudatos desztinációfejlesztési munkájának, a nemzetközi marketingkommunikációnak, de leginkább a számtalan elhivatott és magas minőséget képviselő helyi szolgáltatónak. Mindennek köszönhetően az International Travel Awards a legjobb családbarát helyszínnek választotta a kontinensen a VisitBalaton365 által benevezett régiót. A díj különösen fontos visszajelzés arról, hogy a Balaton sikeresen építi négyévszakos turisztikai kínálatát.

SUP a legjobb családbarát helyszínnél a Balaton vizén
Európa legjobb családbarát helyszíne a Balaton térsége lett

Európa legjobb családbarát helyszíne lett a Balaton

Az International Travel Awards 2015 óta ismeri el a nemzetközi utazási, turisztikai és vendéglátóipari szektor kiemelkedő szereplőit. Az elmúlt években az iparág egyik rangos nemzetközi díjává vált, amely a magas színvonalú szolgáltatásokat, az innovatív megoldásokat és a kiemelkedő vendégélményt díjazza világszerte. A nyerteseket nemzetközi szakmai zsűri választja ki a beérkezett pályázatok közül.

A 2026-os mezőnyben 52 országból több mint 120 nevező vett részt a turizmus és vendéglátás különböző területeiről, így a balatoni régió elismerése kiemelkedő nemzetközi eredménynek számít.

A Balaton térsége ma már a strandolás mellett kulturális, aktív- és ökoturisztikai élmények széles választékát kínálja a családok számára. A várak, múzeumok, látogatóközpontok, kaland- és állatparkok, valamint természetközeli attrakciók egész évben látogathatók, miközben a Balaton-felvidék és a Kis-Balaton természeti értékei különleges kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak minden korosztály számára.

A régió egyik legnagyobb erőssége a biztonságos, családbarát környezet és a minőségi szolgáltatások folyamatos fejlesztése. A nyári szezonban a minősített szálláshelyek és a strandok kiemelt szerepet kapnak, ez utóbbiaknál a „Kék Hullám Zászló” rendszer garantálja a minőségi szolgáltatást, miközben a VisitBalaton365 koordinációjával a térség egyre inkább egész éves desztinációvá válik. A VisitBalaton365 mellett többezer szolgáltató dolgozik együtt azon, hogy a Balaton fenntartható, modern és nemzetközileg is versenyképes turisztikai régióként működjön. Az International Travel Awards elismerése megerősíti, hogy a Balaton ma már nemcsak Magyarország egyik legfontosabb turisztikai térsége, hanem Európa egyik vezető családbarát, négyévszakos desztinációja is.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu