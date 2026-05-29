Ez a magyar térség lett Európa legjobb családbarát desztinációja

Az International Travel Awards 2015 óta ismeri el a nemzetközi utazási, turisztikai és vendéglátóipari szektor kiemelkedő szereplőit.

Az idei évben magyar régió nyerte el a „Best Family Destination in Europe” díjat.

Európa vezető családbarát térsége a Balaton környéke lett.

Nyári üdülőhelyként, sőt egész évben elérhető családi élménytérként vált ismertté a nemzetközi turisztikai piacon a Balaton térsége, köszönhetően az elmúlt évek tudatos desztinációfejlesztési munkájának, a nemzetközi marketingkommunikációnak, de leginkább a számtalan elhivatott és magas minőséget képviselő helyi szolgáltatónak. Mindennek köszönhetően az International Travel Awards a legjobb családbarát helyszínnek választotta a kontinensen a VisitBalaton365 által benevezett régiót. A díj különösen fontos visszajelzés arról, hogy a Balaton sikeresen építi négyévszakos turisztikai kínálatát.

Európa legjobb családbarát helyszíne a Balaton térsége lett

Európa legjobb családbarát helyszíne lett a Balaton

Az International Travel Awards 2015 óta ismeri el a nemzetközi utazási, turisztikai és vendéglátóipari szektor kiemelkedő szereplőit. Az elmúlt években az iparág egyik rangos nemzetközi díjává vált, amely a magas színvonalú szolgáltatásokat, az innovatív megoldásokat és a kiemelkedő vendégélményt díjazza világszerte. A nyerteseket nemzetközi szakmai zsűri választja ki a beérkezett pályázatok közül.

A 2026-os mezőnyben 52 országból több mint 120 nevező vett részt a turizmus és vendéglátás különböző területeiről, így a balatoni régió elismerése kiemelkedő nemzetközi eredménynek számít.

A Balaton térsége ma már a strandolás mellett kulturális, aktív- és ökoturisztikai élmények széles választékát kínálja a családok számára. A várak, múzeumok, látogatóközpontok, kaland- és állatparkok, valamint természetközeli attrakciók egész évben látogathatók, miközben a Balaton-felvidék és a Kis-Balaton természeti értékei különleges kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak minden korosztály számára.

A régió egyik legnagyobb erőssége a biztonságos, családbarát környezet és a minőségi szolgáltatások folyamatos fejlesztése. A nyári szezonban a minősített szálláshelyek és a strandok kiemelt szerepet kapnak, ez utóbbiaknál a „Kék Hullám Zászló” rendszer garantálja a minőségi szolgáltatást, miközben a VisitBalaton365 koordinációjával a térség egyre inkább egész éves desztinációvá válik. A VisitBalaton365 mellett többezer szolgáltató dolgozik együtt azon, hogy a Balaton fenntartható, modern és nemzetközileg is versenyképes turisztikai régióként működjön. Az International Travel Awards elismerése megerősíti, hogy a Balaton ma már nemcsak Magyarország egyik legfontosabb turisztikai térsége, hanem Európa egyik vezető családbarát, négyévszakos desztinációja is.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: