Csokifolyó és luxusszálloda – Megnyitja kapuit a világ legédesebb vidámparkja Európában

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 17:15
Svájc egyik legkisebb települése hamarosan a világ édességkedvelőinek központjává válhat. Az ország legrégebbi csokoládégyára egy nagyszabású, tematikus vidámpark felépítését tervezi Broc városában. Mutatjuk a részleteket!
Oroszi Rita
Svájc keleti részén, a Gruyère régióban található Broc települése ad otthont a világ legrégebb óta működő csokoládégyárának, amely most szintet lép a turisztikai kínálatában. A projekt célja a helyi ipari örökség és a tradicionális csokoládégyártás bemutatása egy modern élménypark keretein belül. A beruházás első ütemének átadását 2030-ra tervezik, és a látogatók egy minden igényt kielégítő vidámpark területén fedezhetik fel a svájci édességek titkait.

A tematikus vidámpark vendégeit a híres Csokoládé Vonat fogja szállítani, ami eddig is Montreaux és Broc között szállította az utasokat gyárlátogató túrákra. 
  • Gigaberuházás: mintegy 158 milliárd forintból épül fel a világ egyik legkülönlegesebb tematikus élményparkja a svájci Brocban.
  • Interaktív élmények: a látogatók beláthatnak a kulisszák mögé, kakaóbab alakú üvegházakat és valódi gyártósor-rekonstrukciókat is bejárhatnak.
  • Helyi titok: az attrakció a híres Gruyère régió minőségi tejére és a tradicionális svájci csokoládégyártás folyamataira épít.

Gigantikus vidámpark épül a svájci Alpok lábánál

A tematikus vidámpark beruházásának teljes összege eléri a 400 millió svájci frankot, ami nagyjából 157,7 milliárd forintnak felel meg. A tervek szerint az attrakció nem csupán egy egyszerű kiállítótér lesz: a komplexumban helyet kap egy vadonatúj galéria, régi gépészeti műhelyek, valamint a gyártósorok élethű rekonstrukciói. A látogatók kényelmét szállodák és éttermek szolgálják majd, a park egyik leglátványosabb elemének pedig a kakaóbab alakú üvegházakat szánják. A központ szívében a Chocolate Emporium áll majd, ahol a vendégek megkóstolhatják a helyben készült édességeket.

Hagyomány és modernizáció a csokoládébirodalomban

A fejlesztés részeként a jelenlegi múzeumot lebontják, hogy helyet adjanak egy modernebb épületnek, ahol mestercukrászok vezetésével főzőműhelyeket tartanak. Bár a projektet már 2023-ban elindították, a tényleges munkálatok megkezdéséhez számos hatósági engedélyre és tíz különböző építési engedélyre van szükség. A tervek jelenleg lakossági véleményezés alatt állnak, de a fejlesztők bíznak abban, hogy a park egyes részei már 2027-ben fogadhatnak vendégeket.

A svájci minőség titka a Gruyère régióban

A szóban forgó csokoládémárka különlegessége a helyi alapanyagokban rejlik. A gyár a környékbeli Alpok legelőiről származó, magas zsírtartalmú Gruyère tejet használja fel (amely a régió méltán híres sajtjainak a sikeréhez is hozzájárul), ami a termékek jellegzetes, krémes állagát adja. A gyártási folyamat során olajmentes kakaóvajat alkalmaznak, a selymes textúrát pedig az úgynevezett konsírozási technológiával érik el. Ez az eljárás a csokoládé órákon vagy napokon át tartó folyamatos keverését és melegítését jelenti, ami segít teljesen eltüntetni a kesernyés mellékízt, így hozva létre a svájci édességipar világhírű minőségét.

Nézd meg a gyönyörű Gruyères városkát a videón is:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
