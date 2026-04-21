Megrázó bejelentést tett édesanyjáról Oszter Alexandra: „Már felkelni sem tud az ágyból”

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas Oszter Sándor lánya mindig is híres volt arról, hogy tűzön-vízen át kitart a szerettei mellett. Oszter Alexandra a minap ünnepelte a 46. születésnapját, ám a bulizás helyett idén a csendes pillanatoké volt a főszerep. A színésznő A Borsnak árulta el: ilyenkor nem nézi az órát, nem hajtja a napi rutin, csak a jelennek él.
A születésnap nem múlt el meglepetések nélkül. Alexandra elmesélte, hogy kolléganője és barátnője, Horváth Lili egy igazi „csajos” csomaggal kedveskedett neki: krémektől kezdve a kényeztető tusfürdőkig minden volt benne, amire egy nőnek szüksége lehet a feltöltődéshez. Az ünneplés fénypontja azonban a családi vacsora volt.
Most kivételesen nem főzök, olasz pizzát rendelünk, mert arra vágytam.
„És persze lesz tortázás is, méghozzá az örök kedvenc: Sacher-torta, de csakis az a fajta, ami jó szaftos és házi baracklekvárral készül! Failoni nagymamám sokat készített gyerekkoromban, és annak az emléke van a fejemben. Nagyon sok recept megvan tőle, de ezt még sajnos nem találtam meg” – mesélte a színésznő.
Kérdésünkre, hogy miként van a család az elmúlt hetek történéseit tekintve, Alexandra hangja elcsuklott. Az édesanyja, Failoni Donatella nagyon nincs jó állapotban.
Anyukám nagyon-nagyon gyenge, igazából most már fel sem tud kelni az ágyból. Nincs annyi ereje az izmaiban, hogy lábra álljon. Hétről hétre jön valami újabb probléma
– vallotta be őszintén Alexandra.
A helyzetet nehezíti, hogy Donatella, aki mindig is erős asszony volt, mereven elzárkózik a további orvosi vizsgálatoktól. Alexandra egy éve próbálja rávenni édesanyját, hogy engedje magát kivizsgáltatni, de a művésznő hajthatatlan.
Folyamatosan figyelik az orvosok, és én vinném is további vizsgálatokra, de ő mereven ellenáll. Nem engedi. Már egy éve harcolok vele. Így pedig nagyon nehéz bármit is tenni érte
– fűzte hozzá szomorúan Alexandra, aki mindennap édesanyja mellett van diósjenői otthonukban, és ápolja.
A 16 éves fia, aki márciusban szenvedett súlyos autóbalesetet, szépen gyógyul. Alexandra büszkén mesélte, hogy Axelo Hunor napról napra erősebb. Úgy tűnik, az ő kitartása és életereje tartja a lelket az édesanyjában is ezekben a nehéz időkben.
A fiam szerencsére sokkal jobban van, szorgalmasan edz, és csinálja a gyakorlatokat. Egyre jobban van. Gyorsan gyógyul.
Alexandra jelenleg minden idejét a családjának szenteli, óránként néz rá az édesanyjára, és igyekszik megadni neki azt a szeretetet és gondoskodást, amire a leginkább szüksége van.
