Harry Potter témapark: új varázsvilág épül ebben az európai városban, ha rajongó vagy, látnod kell

A LEGOLAND Deutschland új, nagyszabású beruházást jelentett be, amelyben a látogatók egy Harry Potter témapark keretében ismerkedhetnek meg a varázsvilággal. A terveket a Merlin Entertainments és a Warner Bros. Discovery Global Experiences együttműködése teszi lehetővé, ám egyelőre sok részletet titokban tartanak. Annyi biztos, hogy a park a következő egy évben fokozatosan fedi fel az újdonságokat.

Fotó: Hans Lucas via AFP / AFP

A LEGOLAND Deutschland új, LEGO-alapú Harry Potter témaparkot és hivatalos varázsló-témájú szállást épít.

A részleteket fokozatosan, a következő egy évben jelenti be a park.

Az új terület a már meglévő családi attrakciókhoz csatlakozik Günzburgban, könnyen megközelíthető München felől.

Mit kínál majd az új Harry Potter témapark?

A projekt lényege, hogy a jól ismert történetek és helyszínek LEGO-formában elevenednek meg, méretarányos díszletekkel és interaktív elemekkel. A park külön érdekessége, hogy hivatalos, varázsló-témájú szálláshelyeket is kialakítanak, ami eddig legfeljebb magánszállásokon volt elérhető – ott is csak nem hivatalos megoldásokkal. A Warner Bros. szerint a cél az, hogy a rajongók a LEGO-világ stílusában, mégis kézzelfogható módon léphessenek be a történetbe.

A franchise népszerűsége továbbra is töretlen: a könyvek, a nyolc mozifilm, a Legendás állatok-trilógia, a színpadi adaptáció és a videojátékok után most újabb mérföldkő következik. A közönség közben a 2027-re ígért HBO-sorozatot is várja már, amely a tervek szerint évtizedes távlatban, könyvenként építi majd fel a történetet.

Aki azonban most nem akar Németországig utazni egy Harry Potter témájú élményért, az itthon is átélheti Roxfort izgalmas pillanatait: 2026. február 6-án nyílik Szentendrén, a Green Event Hallban a Harry Potter Kiállítás, ahol a látogatók interaktív installációkat, eredeti filmkellékeket és jelmezeket láthatnak, és izgalmas kulisszatitkokat ismerhetnek meg a filmek világából.

Az új témapark viszont egy másik szempontból is első: LEGO-környezetben eddig még nem készült teljes Harry Potter-tematika. Maga a kapcsolat hosszú évekre nyúlik vissza – az első LEGO-készlet 2001-ben jelent meg –, és a hatalmas, több mint hatezer darabos Roxfort-modell ma is a márka egyik ikonikus darabja.