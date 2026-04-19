Így vernek át a szállásadók az AI fotókkal

Már nézegeted a nyári szállásaidat a neten? Kinéztél pár kecsegtető ajánlatot, de némelyiknél olyan érzésed van, hogy ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen? Talán nem csalnak a megérzéseid, ugyanis egyre több a szállodai átverés, a szállásadók némelyike előszeretettel nyúl az AI által manipulált fotókhoz, hogy jobb színben tüntesse fel a szállást. Így viszont a nyaralók csalódása garantált. Ha nem akarsz te is szállodai átverések áldozatává válni, olvasd el a cikkünket, mutatjuk mire figyelj oda.
Korábban is belefuthattunk hamisított képekbe, amikor szállást kerestünk, de ma egy ingyenes mobilalkalmazással bárki készíttethet a mesterséges intelligenciával tökéletesnek tűnő felvételeket. Az egyik leggyakoribb csalás a nem létező panoráma, amikor tengerparti kilátást mutat a fotó akkor is, ha a szállás ablaka egy tűzfalra néz. Amennyiben túl tökéletes a kilátás, gyanakodjunk.
Az AI-alapú képszerkesztőkkel úgy növelhető meg a szoba alapterülete, hogy a bútorok arányai megmaradnak, de a térérzet akár a kétszeres is lehet, és csak a valósában szembesülünk azzal, hogy alig férünk el az ágy mellett. Foglalás előtt nézzük meg a véleményeket, a többi vendég saját fotóit, így biztosabb képet kaphatunk arról, hogy mire is számíthatunk, amikor megérkezünk.
Akkor is gyanakodjunk, ha tökéletesen makulátlan minden részlet. Az AI felvételeken a felületek természetellenesen simák és csillogóak, pedig a valóságban még a legjobban karbantartott szállodákban, apartmanokban is lehetnek kisebb-nagyobb hibák. Nagyítsuk ki a képet, és keressük az apró részleteket: a mesterséges intelligencia által generált képeken gyakran láthatók szokatlan tükröződések, furcsa textúrák.
Alaposan nézzük meg a fotókon az egyenes vonalakat. Ha az ablakkeret görbül, a bútor lába beleolvad a padlóba, vagy a textilek mintázata logikátlanul törik meg, valószínűleg AI-képet látunk magunk előtt. Használjuk a Google fordított képkeresését; ha a kép több helyen is előfordul, és nem mindig kapcsolódik a konkrét szállásadóhoz, legyünk óvatosak!
A beállított képek vagy stock-fotók hangulatát is idézhetik az AI-generált felvételek, ezeken általában a dekorációk, például a vázák, virágok, gyertyák túlságosan tökéletesen, szimmetrikusan helyezkednek el; de olyan is lehetséges, hogy több felvétel is készül az adott szobáról, és a tárgyak mindig máshol vannak.
Ha gyanús egy szállás, keressük meg a címet, és nézzük meg a Google utcaképen a környezetét. Ezekből a felvételekből egyből kiderül, hogy a kilátás valóban tengerre néző-e, és hogy az épület az-e, aminek a külső felvételeken mutatják a hirdetésben.
Az általános útitervek, listák böngészése mellett érdemes megkérni az AI-t, hogy állítson össze egy tervet a nyaralás idejére, kifejezetten a mi érdeklődésünk alapján. Például lehet a városnézés alapja a történelem, vagy a gasztronómia. Egy utazás minden részletét hosszadalmas idő megtervezni. A mesterséges intelligencia pillanatok alatt kiszámolja a menetidőket, javasol optimális sorrendet a látnivalókhoz.
