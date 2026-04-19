Így vernek át a szállásadók az AI fotókkal

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 14:30
Bár még csak tavasz van, sokan máris a nyaralásukat tervezgetik, hiszen megéri jó előre lefoglalni a szállást. De meglehet, hogy a csábító képek a honlapokon pusztán illúziók és szállodai átverések áldozatává válsz. A Fanny magazin összegyűjtötte az árulkodó jeleket, amelyekre érdemes odafigyelned, hogy ne járj pórul. De az AI a hasznodra is lehet, ha a nyaralás megtervezéséről van szó.
Már nézegeted a nyári szállásaidat a neten? Kinéztél pár kecsegtető ajánlatot, de némelyiknél olyan érzésed van, hogy ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen? Talán nem csalnak a megérzéseid, ugyanis egyre több a szállodai átverés, a szállásadók némelyike előszeretettel nyúl az AI által manipulált fotókhoz, hogy jobb színben tüntesse fel a szállást. Így viszont a nyaralók csalódása garantált. Ha nem akarsz te is szállodai átverések áldozatává válni, olvasd el a cikkünket, mutatjuk mire figyelj oda. 

  • Egyre több szállásadó nyúl az AI generált képhez, hogy ezáltal jobb színben tüntesse fel a szállást.
  • A tipikus átverések közé tartozik a tökéletes panoráma, a túlzottan rendezett és csillogó felületek, a stock-fotó hangulat vagy az aránytalan bútorok.
  • Így tervezd meg a nyaralásod az AI segítségével. 
Szállodai átverések: AI-manipulált szobafotó
A szállodai átverések leggyakoribb módja a manipulált szállásfotók használata. 
Milyen szállodai átveréseket hajthatnak végre AI segítségével?

Tökéletes panoráma 

Korábban is belefuthattunk hamisított képekbe, amikor szállást kerestünk, de ma egy ingyenes mobilalkalmazással bárki készíttethet a mesterséges intelligenciával tökéletesnek tűnő felvételeket. Az egyik leggyakoribb csalás a nem létező panoráma, amikor tengerparti kilátást mutat a fotó akkor is, ha a szállás ablaka egy tűzfalra néz. Amennyiben túl tökéletes a kilátás, gyanakodjunk.

Nem is olyan nagy a szállodai szoba

Az AI-alapú képszerkesztőkkel úgy növelhető meg a szoba alapterülete, hogy a bútorok arányai megmaradnak, de a térérzet akár a kétszeres is lehet, és csak a valósában szembesülünk azzal, hogy alig férünk el az ágy mellett. Foglalás előtt nézzük meg a véleményeket, a többi vendég saját fotóit, így biztosabb képet kaphatunk arról, hogy mire is számíthatunk, amikor megérkezünk.

Higiénia és rendezettség a szálláshelyen

Akkor is gyanakodjunk, ha tökéletesen makulátlan minden részlet. Az AI felvételeken a felületek természetellenesen simák és csillogóak, pedig a valóságban még a legjobban karbantartott szállodákban, apartmanokban is lehetnek kisebb-nagyobb hibák. Nagyítsuk ki a képet, és keressük az apró részleteket: a mesterséges intelligencia által generált képeken gyakran láthatók szokatlan tükröződések, furcsa textúrák.

Alaposan nézzük meg a fotókon az egyenes vonalakat. Ha az ablakkeret görbül, a bútor lába beleolvad a padlóba, vagy a textilek mintázata logikátlanul törik meg, valószínűleg AI-képet látunk magunk előtt. Használjuk a Google fordított képkeresését; ha a kép több helyen is előfordul, és nem mindig kapcsolódik a konkrét szállásadóhoz, legyünk óvatosak!

A beállított képek vagy stock-fotók hangulatát is idézhetik az AI-generált felvételek, ezeken általában a dekorációk, például a vázák, virágok, gyertyák túlságosan tökéletesen, szimmetrikusan helyezkednek el; de olyan is lehetséges, hogy több felvétel is készül az adott szobáról, és a tárgyak mindig máshol vannak.

Nézzük meg a térképen

Ha gyanús egy szállás, keressük meg a címet, és nézzük meg a Google utcaképen a környezetét. Ezekből a felvételekből egyből kiderül, hogy a kilátás valóban tengerre néző-e, és hogy az épület az-e, aminek a külső felvételeken mutatják a hirdetésben.

Utazástervezés AI-al 

Az általános útitervek, listák böngészése mellett érdemes megkérni az AI-t, hogy állítson össze egy tervet a nyaralás idejére, kifejezetten a mi érdeklődésünk alapján. Például lehet a városnézés alapja a történelem, vagy a gasztronómia. Egy utazás minden részletét hosszadalmas idő megtervezni. A mesterséges intelligencia pillanatok alatt kiszámolja a menetidőket, javasol optimális sorrendet a látnivalókhoz.

Nő AI segítségével tervezi utazását
Egyre többen használnak AI-t a nyaralás megtervezéséhez. 
Hogy lehet olcsón utazni az AI segítségével?

  • Kevesen olyan szerencsések, hogy előre meghatározott anyagi keret nélkül tudnak nyaralni. Az AI segíthet lebontani, mennyit költhetünk az utazásra szánt összegből szállásra, étkezésre, belépőkre. Tehát az olcsó utazás megszervezésében is segít. 
  • Nagyon olcsón juthatunk repülőjegyhez, ha a megfelelő időszakban foglaljuk le. Míg a jó időzítés nekünk kiszámíthatatlannak tűnik, bizonyos AI eszközök a korábbi adatok alapján képesek megjósolni, hogy mikor érdemes megvenni a repülőjegyet.
  • Amennyiben idegen országba utazunk, az AI alapú fordítók segíthetnek eligazodni a helyszínen. Már nemcsak szavakat, hanem kulturális kontextust is értenek, sőt, a lefotózott étlapot is lefordítják.
  • Ha nem szeretjük a zsúfolt, turistákkal teli látnivalókat, kérdezzük le a tömegközpontoktól távolabb eső helyi éttermeket vagy kilátókat, amiket a hagyományos útikönyvek kihagynak.
  • Ahelyett, hogy végigböngésznénk akár a szállásokról, akár az éttermektől a rengeteg értékelést az interneten, kérjük meg a mesterséges intelligenciát, hogy foglalja össze a vendégek leggyakoribb panaszait és dicséreteit az adott helyről.
  • Megeshet, hogy elered az eső egy kirándulás közben. A mesterséges intelligencia segíthet beltéri programjavaslatokkal az aktuális tartózkodási helyünk környékén.
  • A pakolásban nagy segítség lehet, ha a célország klímája és a tervezett programok alapján az AI készít egy listát, amit biztosan nem szabad otthon hagynunk.
  • Mielőtt útnak indulnánk, kérdezzünk rá a helyi szokásokra a célországban, például a borravalóra, az öltözködési etikettre a szent helyeken; így rengeteg kellemetlen szituációt elkerülhetünk. 

