Így vernek át a szállásadók az AI fotókkal

Már nézegeted a nyári szállásaidat a neten? Kinéztél pár kecsegtető ajánlatot, de némelyiknél olyan érzésed van, hogy ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen? Talán nem csalnak a megérzéseid, ugyanis egyre több a szállodai átverés, a szállásadók némelyike előszeretettel nyúl az AI által manipulált fotókhoz, hogy jobb színben tüntesse fel a szállást. Így viszont a nyaralók csalódása garantált. Ha nem akarsz te is szállodai átverések áldozatává válni, olvasd el a cikkünket, mutatjuk mire figyelj oda.

Egyre több szállásadó nyúl az AI generált képhez, hogy ezáltal jobb színben tüntesse fel a szállást.

A tipikus átverések közé tartozik a tökéletes panoráma, a túlzottan rendezett és csillogó felületek, a stock-fotó hangulat vagy az aránytalan bútorok.

A szállodai átverések leggyakoribb módja a manipulált szállásfotók használata.

Fotó: QQuynh / shutterstock

Milyen szállodai átveréseket hajthatnak végre AI segítségével?

Tökéletes panoráma

Korábban is belefuthattunk hamisított képekbe, amikor szállást kerestünk, de ma egy ingyenes mobilalkalmazással bárki készíttethet a mesterséges intelligenciával tökéletesnek tűnő felvételeket. Az egyik leggyakoribb csalás a nem létező panoráma, amikor tengerparti kilátást mutat a fotó akkor is, ha a szállás ablaka egy tűzfalra néz. Amennyiben túl tökéletes a kilátás, gyanakodjunk.

Nem is olyan nagy a szállodai szoba

Az AI-alapú képszerkesztőkkel úgy növelhető meg a szoba alapterülete, hogy a bútorok arányai megmaradnak, de a térérzet akár a kétszeres is lehet, és csak a valósában szembesülünk azzal, hogy alig férünk el az ágy mellett. Foglalás előtt nézzük meg a véleményeket, a többi vendég saját fotóit, így biztosabb képet kaphatunk arról, hogy mire is számíthatunk, amikor megérkezünk.

Higiénia és rendezettség a szálláshelyen

Akkor is gyanakodjunk, ha tökéletesen makulátlan minden részlet. Az AI felvételeken a felületek természetellenesen simák és csillogóak, pedig a valóságban még a legjobban karbantartott szállodákban, apartmanokban is lehetnek kisebb-nagyobb hibák. Nagyítsuk ki a képet, és keressük az apró részleteket: a mesterséges intelligencia által generált képeken gyakran láthatók szokatlan tükröződések, furcsa textúrák.