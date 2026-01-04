Repülőjegy-trükkök ChatGPT segítségével – százezreket lehet megspórolni egyetlen kereséssel

Egy népszerű brit pénzügyi influencer – a „Casper Capital” néven ismert Casper Opala – arról számolt be, hogy a ChatGPT néhány egyszerű lekérdezéssel olyan útvonalakat ajánlott fel neki, amelyekkel az eredeti 700 fontos (kb. 315 000 forintos) jegyár helyett 70 fontért (kb. 31 500 forintért) jutott el a céljához. A módszere lényegében abból állt, hogy a szokásos órákig tartó keresgélést átadta a mesterséges intelligenciának, amely másodpercek alatt feltérképezte a rejtett reptereket, az alternatív útvonalakat és a kevésbé ismert légitársaságokat.
Opala hét olyan kérdéssort használt, amelyet bárki bemásolhat: ezek a rejtett útvonalak és kisebb repterek keresésétől kezdve az olcsóbb átszállási pontok ajánlásáig terjednek. A ChatGPT például – amellett, hogy szimpla beszélgetésekre is használjuk – megvizsgálja, mely fapadosok repülnek egy adott térségben, akkor is, ha nem jelennek meg a népszerű aggregátorokban; vagy azt, hogy két külön foglalás – bár macerásabb – gyakran olcsóbb, mint egy retúr jegy.
A rendszer arra is képes, hogy néhány napig figyelje az árváltozást, és jelezze, ha az adott útvonal 95 dollár (kb. 35 000 forint) alá esik. A módszerek egy része korábban is ismert volt, de a különbség az, hogy míg az ember hosszú böngészéssel találja meg ugyanezeket az infókat, az AI ezt másodpercek alatt összefésüli.
• Találd meg a legolcsóbb módját annak, hogy jövő hónapban eljussak [A városból] [B városba]. Nézd meg a kevésbé ismert útvonalakat és a közeli reptereket is.
• Melyik fapados légitársaság repüli ezt az útvonalat, amelyet esetleg nem listáz a Google Flights vagy a Skyscanner?
• Javasolj olyan átszállási városokat, amelyekkel jelentősen csökken az ár – akkor is, ha ehhez két külön foglalás kell.
• Van mostanában ‘mistake fare’ (olyan repülőjegy-ár, amit valamilyen hiba miatt nagyon olcsón kínálnak), villámakció vagy feltűnően olcsó repülőjegy erről a repülőtérről indulva?
• Hasonlítsd össze ezt a járatot minden elérhető felületen. Hol a legolcsóbb most?
• Figyeld ezt az útvonalat négy napig, és jelezz, ha az ár 95 dollár (kb. 35 000 forint) alá megy.
• Olcsóbb lehet két külön irányjegyet venni, mint egy retúrt? Nézd meg mindkét lehetőséget.
A TravelBook egyik szerzője, Laura Pomer arra figyelmeztet: az AI nem fér hozzá élő foglalási adatokhoz, ezért a közölt árak néha pontatlanok lehetnek. A ChatGPT mindig válaszol valamire – még akkor is, ha egy adat nem friss vagy téves –, ezért a felhasználóknak nem szabad vakon rábízni magukat. Az ajánlott gyakorlat az, hogy az AI által adott jegyet vagy légitársaságot mindig ellenőrizzék a valódi foglalási felületeken.
Pomer szerint azonban a technika ettől még jól használható, ha az utazók pontosan fogalmaznak: megadják az időintervallumot, a régiót, esetleg több alternatív repteret is, vagy külön rákérdeznek a fapadosokra és a „split-ticketing”, azaz a több külön jegyből összerakott útvonal lehetőségére.
Az AI nem csodafegyver, de hatékony szűrőként működhet: hamar kirajzolja, hol érdemes tovább kutakodni, és mely ajánlatok gyanúsan drágák. Aki tudatosan használja, annak jó eséllyel több tíz–százezer forint maradhat a zsebében. Az utazási ipar pedig érthetően figyeli a jelenséget, hiszen minél többen fordulnak a ChatGPT-hez (amit már nagyon sok területen használnak), annál kevésbé működik a dinamikus árazások rejtett logikája.
A trend már érzékelhető: az utasok egyre inkább saját adatgyűjtő eszközként tekintenek a ChatGPT-re, ami gyors, szétszűri a felesleges ajánlatokat, és új kombinációkat talál ott is, ahol eddig senki nem kereste.
Nézd meg, hogy spórolhatsz a repülőjegyeken a MI segítségével:
