Repülőjegy-trükkök ChatGPT segítségével – százezreket lehet megspórolni egyetlen kereséssel

Egy népszerű brit pénzügyi influencer – a „Casper Capital” néven ismert Casper Opala – arról számolt be, hogy a ChatGPT néhány egyszerű lekérdezéssel olyan útvonalakat ajánlott fel neki, amelyekkel az eredeti 700 fontos (kb. 315 000 forintos) jegyár helyett 70 fontért (kb. 31 500 forintért) jutott el a céljához. A módszere lényegében abból állt, hogy a szokásos órákig tartó keresgélést átadta a mesterséges intelligenciának, amely másodpercek alatt feltérképezte a rejtett reptereket, az alternatív útvonalakat és a kevésbé ismert légitársaságokat.

A ChatGPT segítségével százezreket spórolhatunk a repülőjegyeken, mutatjuk, hogyan.

Fotó: Rawpixel.com / Shutterstock

A ChatGPT gyorsan megtalálja a legolcsóbb jegyeket, rejtett útvonalakkal és alternatív repterekkel.

Split-ticketing és árfigyelés segítségével akár százezreket lehet spórolni, de az árakat mindig ellenőrizni kell.

A trend átalakíthatja a légitársaságok árazását és az utazási piacot.

Hogyan segíthet a ChatGPT a repülőjegyárak lefaragásában?

Opala hét olyan kérdéssort használt, amelyet bárki bemásolhat: ezek a rejtett útvonalak és kisebb repterek keresésétől kezdve az olcsóbb átszállási pontok ajánlásáig terjednek. A ChatGPT például – amellett, hogy szimpla beszélgetésekre is használjuk – megvizsgálja, mely fapadosok repülnek egy adott térségben, akkor is, ha nem jelennek meg a népszerű aggregátorokban; vagy azt, hogy két külön foglalás – bár macerásabb – gyakran olcsóbb, mint egy retúr jegy.

A rendszer arra is képes, hogy néhány napig figyelje az árváltozást, és jelezze, ha az adott útvonal 95 dollár (kb. 35 000 forint) alá esik. A módszerek egy része korábban is ismert volt, de a különbség az, hogy míg az ember hosszú böngészéssel találja meg ugyanezeket az infókat, az AI ezt másodpercek alatt összefésüli.

Íme Casper hét promptja a ChatGPT-nek:

• Találd meg a legolcsóbb módját annak, hogy jövő hónapban eljussak [A városból] [B városba]. Nézd meg a kevésbé ismert útvonalakat és a közeli reptereket is.

• Melyik fapados légitársaság repüli ezt az útvonalat, amelyet esetleg nem listáz a Google Flights vagy a Skyscanner?

• Javasolj olyan átszállási városokat, amelyekkel jelentősen csökken az ár – akkor is, ha ehhez két külön foglalás kell.

• Van mostanában ‘mistake fare’ (olyan repülőjegy-ár, amit valamilyen hiba miatt nagyon olcsón kínálnak), villámakció vagy feltűnően olcsó repülőjegy erről a repülőtérről indulva?

• Hasonlítsd össze ezt a járatot minden elérhető felületen. Hol a legolcsóbb most?

• Figyeld ezt az útvonalat négy napig, és jelezz, ha az ár 95 dollár (kb. 35 000 forint) alá megy.

• Olcsóbb lehet két külön irányjegyet venni, mint egy retúrt? Nézd meg mindkét lehetőséget.