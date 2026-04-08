Ezek a legjobb spórolási tippek utazáshoz

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 17:45
Utaznál, de nem szeretnél feleslegesen sokat költeni? Egy friss felmérés szerint az angol utazók meglepően tudatos módszerekkel faragják le a nyaralás költségeit, és ezek közül több a magyar utazók számára is könnyen alkalmazható. Ezek a spórolási tippek nem haszontalan varázstrükkök, hanem következetes döntések sorozata.
Egy új felmérés szerint a brit nyaralók közel 90 százaléka tudatosan próbálja csökkenteni az utazás költségeit. A brit spórolási tippek lényege az, hogy mikor, hogyan és mennyi időre foglalunk. Az angol utazók gyakorlata jól mutatja, hol lehet igazán lefaragni a költségekből.

A spórolási tippek a foglalásra is kiterjednek - okos döntésekkel szemmel látható összegeket takaríthatunk meg. 
  • A brit utazók rugalmas dátumokkal és előfoglalással faragnak a költségeken.
  • Az „eltolt hétvége”, a hosszú hétvége és a hétköznapi indulás gyakran olcsóbb, mint a klasszikus utak.
  • Az önellátó szállás és a közvetlen foglalás sokaknál bevált spórolási módszer.

Spórolási tippek a nyaraláshoz: így csinálják az angol utazók

A spórolási tippek legkézenfekvőbb módszere az előfoglalás. A britek csaknem fele jóval az indulás előtt lefoglalja a nyaralást, mert így nemcsak nagyobb a választék, de az árak is kiszámíthatóbbak. Ugyanilyen fontos az időzítés: sokan tudatosan elkerülik a főszezont, és inkább elő- vagy utószezonban utaznak, amikor ugyanaz a szállás és repülőjegy érezhetően olcsóbb.

Meglepően sok brit választja a hétköznapi indulást és érkezést. A kedd–szerda vagy szerda–csütörtök kombinációk gyakran kedvezőbb árakat hoznak, mint a klasszikus hétvégi utak. Egy másik trükk az úgynevezett „eltolt hétvége”, vagy a hosszú hétvége: szombattól keddig vagy péntektől hétfőig tartó utazás, ami bár rövidebb, de mindenképpen olcsóbb lehet.

A spórolási trükköknél népszerűek a hajnali vagy késő esti járatok is, amelyek szintén olcsóbbak lehetnek. 
További spórolási ötletek utazáshoz

A szállásfoglalásnál sokan közvetlenül a szolgáltatónál foglalnak, nem közvetítőn keresztül, és gyakran választanak önellátó apartmant. Ez nemcsak a szálláson, hanem az étkezéseken is jelentős megtakarítást hozhat. Nem ritka az sem, hogy a brit utazók a szokásos 7 vagy 14 nap helyett a kevésbé megszokott hosszúságú, például 6 vagy 9 napos utakat választanak, mert ezek kedvezőbb áron érhetők el.

A felmérés szerint sokan kifejezetten az aktuálisan legjobb repülőjegy- és szállásajánlatok alapján választanak úti célt, nem pedig fordítva. Emellett népszerűek a hajnali vagy késő esti járatok, valamint a hűségprogramok és pontgyűjtő rendszerek használata.

A brit szakértők egy dologra külön felhívják a figyelmet: az utasbiztosításon nem érdemes spórolni. A tapasztalat szerint akkor járunk a legjobban, ha már a foglalás pillanatában megkötjük, így az utazás teljes összege védett marad egy váratlan lemondás esetén is.

Tehát, nem az utazásról kell lemondani, hanem rugalmasabban kell hozzáállni. Egy kis időzítéssel és tudatossággal a nyaralás nem luxus, hanem tervezhető élmény – írja a DailyMail

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
