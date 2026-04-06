Repülés előtt bőröndőt húz egy nő a repülőtéren.

Csúnya sérüléseket szenvedhetsz, ha ezt a népszerű ruhadarabot viseled repülés közben

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 20:45
ruhadarabtűzveszélyes anyagleggings
A légiközlekedés biztonsági előírásai szigorúan szabályozzák a poggyászok tartalmát, ám az utasok ruházatára vonatkozóan ritkán hallani konkrét tiltásokat, vagy javaslatokat. Az utazók biztonságát azonban jelentősen befolyásolja az a döntés is, hogy milyen ruhadarabot választanak a fedélzetre, hiszen az egyik legnépszerűbb viselet repülés közben komoly sérülések forrása lehet vészhelyzetben.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A repülés során a kényelem az elsődleges szempont, ezért a leggings az egyik leggyakoribb választás az utasok körében. Ez a ruhadarab azonban a modern textilipar vívmányaként szinte kizárólag mesterséges szálakból készül. A poliészter, a nejlon és az elasztán kőolajszármazékok, amelyek fizikai tulajdonságai szélsőséges körülmények között veszélyessé válnak.

Egy fekete leggings nadrágot viselő nő táskával és fehér sportcipővel, a leggings veszélyes repülés közben.
A leggings nem a legjobb választás egy repülés során, mert váratlan veszélyforrás lehet. 
Fotó: Svetlyachock / shutterstock
  • Tűzveszély: a műszálas anyag vészhelyzetben a bőrre olvadhat, súlyos égési sérüléseket okozva.
  • Súrlódás: a vészcsúszdán való lecsúszáskor keletkező hő kárt tehet a szintetikus szövetben, ami megsérülve égési sérüléseket okozhat.
  • Vérkeringés: a szoros viselet akadályozza a véráramlást, ami növeli a trombózis kockázatát.

Miért kockázatos a leggings viselése a repülés során?

Egy esetleges fedélzeti tűz vagy hirtelen hőhatás során ezek az anyagok nem elhamvadnak, mint a természetes szövetek, hanem pillanatok alatt megolvadnak. A lágyuló műanyag közvetlenül a bőrre tapad, ami mély és nehezen kezelhető égési sérüléseket okoz. A szakértő figyelmeztetése szerint egy ilyen incidens során a ruházat, amelynek védenie kellene a testet, valójában súlyosbítja a traumát.

A kockázat nem korlátozódik a nyílt láng jelenlétére. A repülőgépek kényszerleszállása után az utasoknak gyakran a felfújható vészcsúszdákon kell elhagyniuk a fedélzetet. A gyors lecsúszás közben keletkező súrlódási hő elegendő ahhoz, hogy a vékony szintetikus anyag felhevüljön vagy megolvadjon a lábakon. Ez a hatás különösen a fémfelületekkel vagy a csúszda anyagával érintkezve válik kritikussá. A természetes alapanyagú ruhák, mint a pamut vagy a lenvászon, ezzel szemben ellenállóbbak a mechanikai súrlódással szemben, és nem olvadnak a bőrre.

Ebből a szempontból egyébként minden műszálból készült ruhadarab, illetve a rövidnadrág is kerülendő!

Egészségügyi kockázatok: keringés és nyomás

A biztonsági szempontok mellett az egészségügyi tényezők is a szoros viseletek ellen szólnak. A repülés közbeni nyomásváltozás és a hosszas ülés megterheli a keringési rendszert. A végtagok ilyenkor hajlamosak a duzzadásra, a szűk nadrágok pedig akadályozzák a szabad véráramlást. Az orvosi tapasztalatok alapján a túl szoros öltözet fokozza a mélyvénás trombózis kialakulásának esélyét, mivel a szövet állandó nyomást gyakorol az erekre. A lábak zsibbadása vagy a komfortérzet elvesztése intő jel, hogy a választott darab nem ideális a hosszú távú utazáshoz.

A szakértők azt javasolják, hogy a stílus és a rugalmasság helyett válasszunk természetes szálakból készült, lazább szabású ruházatot. Ez a váltás minimális áldozatot követel, hogy kényelmesebb legyen a hosszútávú repülés, viszont alapvető védelmet nyújt egy váratlan esemény bekövetkezésekor. A tudatos készülődés részeként érdemes tehát felülvizsgálni a ruházatunkat, mielőtt a repülőtérre indulunk.

Nézd meg az alábbi videóban, melyek azok a ruhadarabok, amelyek nem ajánlottak repüléskor:

