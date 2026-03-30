Kivert a víz az olasz nyaralási áraktól? Várj, amíg meglátod a büntetési tételeket

Olaszországot tavaly 65 millió utazó kereste fel, ami hatalmas megterhelést jelent a népszerű városoknak. Róma, Velence és a Cinque Terre települései különböző korlátozásokkal igyekeznek fenntartani a rendet. Aki egy olaszországi nyaralás során nem tartja be az előírásokat, az könnyen több száz, vagy akár több ezer eurós csekket kaphat a hatóságoktól.
Velencében 2024-től kötelező regisztrációt és díjfizetést vezettek be az egynapos látogatóknak. 2025-ben a díj összege 10 euróra (kb. 4100 Ft) emelkedett a kiemelt időszakokban. Aki érvényes kód nélkül lép be a történelmi belvárosba, akár 300 eurós (kb. 123 000 Ft) büntetésre számíthat.
A tengerparti városokban, mint Sorrento vagy Portofino, tilos fürdőruhában vagy félmeztelenül sétálni az utcákon. Ez a szabály érvényes Lignano, Viareggio és több más üdülőhely területén is. A hiányos öltözetért akár 500 eurós (kb. 205 000 Ft) bírságot is kiszabhatnak. Portofinóban továbbá tilos mezítláb járni, vagy az utcán, járdán, parkokban lefeküdni. Ischia szigetén, Forio központjában szintén büntetik a flip-flop papucsban való közlekedést és a nyilvános helyen történő étkezést.
Az itáliai szökőkutakban való fürdőzés az egész országban tilos. Rómában a Trevi-kútnál a rendőrök sípszóval figyelmeztetik azokat, akik a peremére ülnének, a szabályszegésért pedig 450 euróig (kb. 185 000 Ft) terjedő büntetés jár. Hasonló tilalom érvényes a római Spanyol lépcsőre is, ahol tilos leülni, valamint bőröndöt vagy babakocsit végighúzni a lécsőfokokon.
Olaszországban a strandokon sem minden megengedett. Eraclea településén biztonsági okokból tilos homokvárat építeni vagy gödröket ásni, mert ezek akadályozhatják a mentőegységek munkáját. Szardínia szigetén, a híres La Pelosa strandon tilos a törölközőt közvetlenül a homokba teríteni; kötelező alá szalmát tenni, hogy ne hordják el a nedves textilben a fehér homokot. A szigetről homokot, követ vagy kagylót emlékként elvinni rendkívül drága mulatság: a bírság 500 és 3000 euró (kb. 205 000 Ft – 1 230 000 Ft) között mozog.
Az autóval érkezőknek figyelniük kell az autópályadíjakra. Ha a kártyás fizetés sikertelen, a kapott nyugtát meg kell őrizni az utólagos rendezéshez, különben jelentős behajtási költségekkel kell számolni. Az Amalfi-parton különleges forgalomkorlátozás él: főszezonban a rendszám utolsó számjegye alapján (páros vagy páratlan napokon) korlátozzák az áthaladást.
A természetjáróknak a Cinque Terre ösvényein kötelező a zárt, túrázásra alkalmas lábbeli. Aki papucsban vág neki a sziklás utaknak, akár 2500 eurós (kb. 1 025 000 Ft) büntetést is kockáztat. Vernazza falujában pedig 2025 júliusa óta tilos szelfit készíteni a sziklák peremén és viharos tengerparton az életveszélyes helyzetek elkerülése érdekében.
A közbiztonsági és esztétikai szabályok közé tartozik a közterületi alkoholfogyasztás korlátozása Rómában és több más városban, valamint a hamisított márkás termékek vásárlásának szigorú büntetése, amely akár 7000 euróba (kb. 2 870 000 Ft) is kerülhet a gyanútlan vásárlónak.
