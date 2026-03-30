Kivert a víz az olasz nyaralási áraktól? Várj, amíg meglátod a büntetési tételeket

Olaszországot tavaly 65 millió utazó kereste fel, ami hatalmas megterhelést jelent a népszerű városoknak. Róma, Velence és a Cinque Terre települései különböző korlátozásokkal igyekeznek fenntartani a rendet. Aki egy olaszországi nyaralás során nem tartja be az előírásokat, az könnyen több száz, vagy akár több ezer eurós csekket kaphat a hatóságoktól.

Szigorú öltözködés: a városokban tilos a fürdőruha és a félmeztelen sétálás, ami akár 205 000 Ft-os bírságot is érhet.

a városokban tilos a fürdőruha és a félmeztelen sétálás, ami akár 205 000 Ft-os bírságot is érhet. Védett természeti kincsek: Szardínián tilos a törölközőt közvetlenül a homokba tenni, a homok vagy kagyló elvitele pedig 1,2 millió Ft feletti büntetést vonhat maga után.

Szardínián tilos a törölközőt közvetlenül a homokba tenni, a homok vagy kagyló elvitele pedig 1,2 millió Ft feletti büntetést vonhat maga után. Műemlékvédelem: a szökőkutakban tilos lábat mosni, a római Spanyol lépcsőn pedig tilos leülni, különben 185 000 Ft-os csekket kaphatunk.

Milyen szabályokra figyeljünk a bírságok elkerüléséhez egy olaszországi nyaralás során?

Belépőjegyek és öltözködési szabályok a városokban

Velencében 2024-től kötelező regisztrációt és díjfizetést vezettek be az egynapos látogatóknak. 2025-ben a díj összege 10 euróra (kb. 4100 Ft) emelkedett a kiemelt időszakokban. Aki érvényes kód nélkül lép be a történelmi belvárosba, akár 300 eurós (kb. 123 000 Ft) büntetésre számíthat.

A tengerparti városokban, mint Sorrento vagy Portofino, tilos fürdőruhában vagy félmeztelenül sétálni az utcákon. Ez a szabály érvényes Lignano, Viareggio és több más üdülőhely területén is. A hiányos öltözetért akár 500 eurós (kb. 205 000 Ft) bírságot is kiszabhatnak. Portofinóban továbbá tilos mezítláb járni, vagy az utcán, járdán, parkokban lefeküdni. Ischia szigetén, Forio központjában szintén büntetik a flip-flop papucsban való közlekedést és a nyilvános helyen történő étkezést.

Szigorú tilalmak a műemlékeknél és a strandokon

Az itáliai szökőkutakban való fürdőzés az egész országban tilos. Rómában a Trevi-kútnál a rendőrök sípszóval figyelmeztetik azokat, akik a peremére ülnének, a szabályszegésért pedig 450 euróig (kb. 185 000 Ft) terjedő büntetés jár. Hasonló tilalom érvényes a római Spanyol lépcsőre is, ahol tilos leülni, valamint bőröndöt vagy babakocsit végighúzni a lécsőfokokon.