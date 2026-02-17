Velencei turistaadó: ezek az új belépési szabályok 2026-ban

A velencei turistaadó a látogatók számára az év meghatározott napjain kötelező, főként a tavaszi és nyári időszakban. A szabály szerint április elejétől július végéig összesen hatvan napon kell fizetni, ha valaki a város történelmi központjába kíván belépni reggel 8:30 és délután 16:00 óra között.
A velencei turistaadó fizetendő összege naponta 10 euró, de az előre online fizetők számára csak 5 eurót kell fizetni, ez tavalyhoz képest sem változott. A rendszer online regisztrációval működik, a visszaigazolást QR-kód formájában kell bemutatni a városba történő belépéskor. A városban megszálló turisták számára a szállásadókon keresztül történő helyi adófizetés már tartalmazza a belépő díjat, így számukra a külön fizetés nem szükséges. Bizonyos csoportok, például a 14 év alatti gyermekek, a velencei lakosok és a fogyatékkal élők mentesülnek az adó alól.
Velence önkormányzata – amely további szabályozásokat is életbe léptetett – a turistaadó bevezetésével nem csupán bevételt kíván biztosítani, hanem a turisták és a helyiek közötti egyensúlyt is igyekszik megőrizni. A díj ellenére a legforgalmasabb napokon továbbra is jelentős látogatószámra lehet számítani, de a rendszer segít az időszakos csúcsok mérséklésében.
A fizetős napok pontos listája áprilisban 17, májusban 15, júniusban 16, júliusban pedig 12 napot ölel fel. A szabályozás kizárólag a történelmi óvárosra vonatkozik; a környező szigetek, mint Torcello, Murano vagy Burano, nem érintettek.
Az intézkedés része a város hosszú távú stratégiájának, amely a turizmus gazdasági haszna és a helyiek életminősége közötti egyensúly megtartását célozza. A városvezetés szerint a turistaadó mérsékli a tömegturizmust és elősegíti, hogy Velence jellegzetes hangulata és műemlékei hosszú távon is megőrződjenek, miközben a látogatók is tudatosan járulnak hozzá a város fenntartható turizmusához. A szabályok megsértői pedig bírságra számíthanak.
Nézd meg a videót is a problémáról, amellyel Velence küzd:
