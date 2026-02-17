Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Velence idén is turistaadóval küzd a tömegturizmus hatásai ellen és a fenntartható turizmus érdekében.

Velencei turistaadó: ezek az új belépési szabályok 2026-ban

Velence
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 13:45
tömegturizmusfenntartható turizmusturistaadó
Velence 2026-ban is érvényben tartja a turistákra vonatkozó belépési díjat. A velencei turistaadó 60 napra terjed ki a csúcsszezonban, amely során a látogatóknak fizetniük kell az óvárosba való belépésért. Mutatjuk a részleteket!
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A velencei turistaadó a látogatók számára az év meghatározott napjain kötelező, főként a tavaszi és nyári időszakban. A szabály szerint április elejétől július végéig összesen hatvan napon kell fizetni, ha valaki a város történelmi központjába kíván belépni reggel 8:30 és délután 16:00 óra között.

A velencei turistaadó a város jellegzetes hangulatának megőrzését is támogatja.
A velencei turistaadó a fenntartható turizmust, és a műemlékek megőrzését is támogatja. 
Fotó: TravelGirl1981 / Shutterstock
  • A 2026-os szezonban 60 napra terjed ki a velencei turistaadó, főként a tavaszi és nyári csúcsszezonban.
  • A fizetendő összeg naponta 10 euró, online előrefizetéssel 5 euróra csökkenthető; a velencei szálláson megszállók számára a külön fizetés nem szükséges.
  • Bizonyos csoportok mentesülnek az adó alól: 14 év alatti gyermekek, velencei lakosok és fogyatékkal élők.

Velencei turistaadó: mikor és mennyit kell fizetni?

A velencei turistaadó fizetendő összege naponta 10 euró, de az előre online fizetők számára csak 5 eurót kell fizetni, ez tavalyhoz képest sem változott. A rendszer online regisztrációval működik, a visszaigazolást QR-kód formájában kell bemutatni a városba történő belépéskor. A városban megszálló turisták számára a szállásadókon keresztül történő helyi adófizetés már tartalmazza a belépő díjat, így számukra a külön fizetés nem szükséges. Bizonyos csoportok, például a 14 év alatti gyermekek, a velencei lakosok és a fogyatékkal élők mentesülnek az adó alól.

Velence önkormányzata – amely további szabályozásokat is életbe léptetett – a turistaadó bevezetésével nem csupán bevételt kíván biztosítani, hanem a turisták és a helyiek közötti egyensúlyt is igyekszik megőrizni. A díj ellenére a legforgalmasabb napokon továbbra is jelentős látogatószámra lehet számítani, de a rendszer segít az időszakos csúcsok mérséklésében.

A fizetős napok pontos listája áprilisban 17, májusban 15, júniusban 16, júliusban pedig 12 napot ölel fel. A szabályozás kizárólag a történelmi óvárosra vonatkozik; a környező szigetek, mint Torcello, Murano vagy Burano, nem érintettek.

Kikötött gondolák Velence városában, a háttérben a Fondazione Giorgio CiniSan Giorgo Maggiore szigetén.
A turistaadó – amely 5 vagy 10 euróba kerül – csak Velence történelmi központjába való belépésre vonatkozik, a távolabbi szigetekre nem. 
Fotó: www.love2c.it / Shutterstock

2026-ban a következő napokon kell belépődíjat fizetni Velencében:

  • 2026. április: 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30.
  • 2026. május: 1., 2., 3., 8., 9., 10., 15., 16., 17., 22., 23., 24., 29., 30., 31.
  • 2026. június: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 12., 13., 14., 19., 20., 21., 26., 27., 28.
  • 2026. július: 3., 4., 5., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 24., 25., 26.

Az intézkedés része a város hosszú távú stratégiájának, amely a turizmus gazdasági haszna és a helyiek életminősége közötti egyensúly megtartását célozza. A városvezetés szerint a turistaadó mérsékli a tömegturizmust és elősegíti, hogy Velence jellegzetes hangulata és műemlékei hosszú távon is megőrződjenek, miközben a látogatók is tudatosan járulnak hozzá a város fenntartható turizmusához. A szabályok megsértői pedig bírságra számíthanak. 

Nézd meg a videót is a problémáról, amellyel Velence küzd:

