A gyermeke lebénult, mégsem bán semmit az oltástagadó anya

Hat hete a hétéves, Dél-Karolinában élő Ethan egy teljesen átlagos gyerek volt: biciklizett és iPadjén Minecraftozott. Most azonban kanyaró okozta agyvelőgyulladás miatt van kórházban.

(fotó: GoFundMe)

Ethan apja, Luis elmondta: fia épphogy megtanult biciklizni, ezért folyton kint akart száguldozni, de most majdnem teljesen lebénult. A 41 éves apuka nem mozdul fia kórházi ágya mellől.

Nem oltották be, most a kanyaró miatt lebénult Ethan

A kisfiú szülei úgy döntöttek, hogy nem oltatják be kanyaró ellen, ahogy azt három testvérével sem tették. A négy testvér közül hárman is elkapták a betegséget, de Ethan állapota ellenére anyukája nem változtatna korábbi döntésén.

Igen, fáj, persze, fáj. De Isten okkal választotta Ethant. Isten tesz valamit, és mi mindenképpen dicsőíteni fogjuk a nevét

- mondta a 35 éves Kristina. Elmondta: döntésük fő oka az volt, hogy szerinte túl sok mindent belekavarak az oltásba, és saját szemével látta, hogyan változnak meg a gyerekek, miután megkapják azt. A négygyermekes anya azt is megkérdőjelezte, hogy manapság mennyi oltást ajánlanak a gyerekeknek ahhoz képest, amennyit gyerekkorában ő kapott.

Amikor Ethan január 20-a körül elkapta a betegséget, abban bíztak, hogy ő is ugyanúgy átvészeli, mint a testvérei, akik hetekkel korábban kapták el. A kiütések és a láz után azonban annyira legyengült, hogy nem tudott felállni és majdnem elvesztette az eszméletét. Ekkor vitték kórházba, ahol antibiotikumot kapott.

Miután a fia nem akart ott maradni, hazavitték, hogy figyelemmel kísérjék az állapotát. Amikor azonban már nem tudott mozogni, visszavitték a kórházba. Ethan pulzusa már lassult, és ekkor diagnosztizálták nála az agyvelőgyulladást. Az orvosok elmondták, hogy ez hatással lesz a mozgására és a beszédére is.

Az oltással kapcsolatos álláspontjuk manapság sajnos nem egyedülálló, az orvosok viszont rendkívül hatékonynak tartják a vakcinát a súlyos szövődmények, például az agyvelőgyulladás megelőzésében. Ráadásul az egykor szunnyadó kanyaró épp terjedőben van az Egyesült Államokban, mivel az oltási arányok folyamatosan csökkennek. A 2025 szeptemberében kezdődött járvány óta 962 megerősített esetet regisztráltak az Dél-Karolina Spartanburg államában, meghaladva a tavaly Nyugat-Texasban jelentett 762 esetet - emlékeztet az Independent.