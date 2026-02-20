HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Aladár, Álmos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A gyermeke lebénult, mégsem bán semmit az oltástagadó anya

A gyermeke lebénult, mégsem bán semmit az oltástagadó anya

kanyaró
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 17:45
lebénuláskanyaróoltás
Agyvelőgyulladás alakult ki a hétéves gyerkőcnél, aki nem kapott kanyaró elleni oltást.
Bors
A szerző cikkei

Hat hete a hétéves, Dél-Karolinában élő Ethan egy teljesen átlagos gyerek volt: biciklizett és iPadjén Minecraftozott. Most azonban kanyaró okozta agyvelőgyulladás miatt van kórházban.

Nem oltatták be a gyerekeket a kanyaró ellen, egyikük most lebénult
Nem oltatták be a gyerekeket a kanyaró ellen, egyikük most lebénult 
(fotó: GoFundMe)

Ethan apja, Luis elmondta: fia épphogy megtanult biciklizni, ezért folyton kint akart száguldozni, de most majdnem teljesen lebénult. A 41 éves apuka nem mozdul fia kórházi ágya mellől.

Nem oltották be, most a kanyaró miatt lebénult Ethan

A kisfiú szülei úgy döntöttek, hogy nem oltatják be kanyaró ellen, ahogy azt három testvérével sem tették. A négy testvér közül hárman is elkapták a betegséget, de Ethan állapota ellenére anyukája nem változtatna korábbi döntésén.

Igen, fáj, persze, fáj. De Isten okkal választotta Ethant. Isten tesz valamit, és mi mindenképpen dicsőíteni fogjuk a nevét

- mondta a 35 éves Kristina. Elmondta: döntésük fő oka az volt, hogy szerinte túl sok mindent belekavarak az oltásba, és saját szemével látta, hogyan változnak meg a gyerekek, miután megkapják azt. A négygyermekes anya azt is megkérdőjelezte, hogy manapság mennyi oltást ajánlanak a gyerekeknek ahhoz képest, amennyit gyerekkorában ő kapott.

Amikor Ethan január 20-a körül elkapta a betegséget, abban bíztak, hogy ő is ugyanúgy átvészeli, mint a testvérei, akik hetekkel korábban kapták el. A kiütések és a láz után azonban annyira legyengült, hogy nem tudott felállni és majdnem elvesztette az eszméletét. Ekkor vitték kórházba, ahol antibiotikumot kapott.

Miután a fia nem akart ott maradni, hazavitték, hogy figyelemmel kísérjék az állapotát. Amikor azonban már nem tudott mozogni, visszavitték a kórházba. Ethan pulzusa már lassult, és ekkor diagnosztizálták nála az agyvelőgyulladást. Az orvosok elmondták, hogy ez hatással lesz a mozgására és a beszédére is.

Az oltással kapcsolatos álláspontjuk manapság sajnos nem egyedülálló, az orvosok viszont rendkívül hatékonynak tartják a vakcinát a súlyos szövődmények, például az agyvelőgyulladás megelőzésében. Ráadásul az egykor szunnyadó kanyaró épp terjedőben van az Egyesült Államokban, mivel az oltási arányok folyamatosan csökkennek. A 2025 szeptemberében kezdődött járvány óta 962 megerősített esetet regisztráltak az Dél-Karolina Spartanburg államában, meghaladva a tavaly Nyugat-Texasban jelentett 762 esetet - emlékeztet az Independent.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu