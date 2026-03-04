Mészáros Árpád Zsolt őszinte vallomása: „Hétvégi apa voltam”

Mészáros Árpád Zsolt öt gyermek büszke édesapja, és bár nagyon különböző életkorban volt, amikor születtek, mindig igyekezett a legtöbbet adni gyermekeinek. A legkisebb és a legnagyobb között huszonhat év korkülönbség van. Az énekes elárulta, egészen más élethelyzetben érkeztek a gyerekek, és ez az apaszerepét is erősen formálta.
Mészáros Árpád Zsolt – vagy ahogy sokan szólítják MÁZS – nem titkolja, hogy első gyermeke születésénél nem volt könnyű helyzetben.
Ötvenévesen egészen más nevelni egy kis gyereket, mint mondjuk húszévesen. Annak idején, amikor Bendegúz megszületett, akkor kezdtem a karrieremet építgetni és sajnos ő kevesebb figyelmet tudott kapni, ráadásul akkor volt a betegségem is. Az ő születése után egy-két évig nem annyira tudtam részt venni az apai feladatokban, de szerencsére volt egy pótpapája, aki tisztességesen nevelgette. Akkor úgymond hétvégi apa voltam, de amint önállósodott a fiú, azonnal jött velem minden koncertre, illetve a nyarakat együtt töltöttünk. Mindig megpróbáltam neki nagy élményeket adni, például pont most találtam egy régi fényképet, amikor a szegedi Dóm téren mutattuk be a Miss Saigont, amiben igazi helikopter is volt, és őt reptették el a színpadról
– mesélte Mészáros Árpád Zsolt fia, Mészáros Bende kapcsán.
A nagy korkülönbség miatt ma már teljesen más dinamikával működik a család.
Rózsa lányom tizenkilenc éves, önjáró lány, de nagyon sokat jön vigyázni az öccsére, napi kapcsolatban vagyunk, Árpikával szintén. Alapvetően a felnőttekkel már picit nehezebb szót érteni, mert mindenkinek más a gondolkodása és az egyénisége, de ez egyáltalán nem probléma
– fogalmazott.
MÁZS elmesélte, hogy nagyon feltölti a picivel töltött idő, akivel egyre szorosabb kapcsolata alakul ki.
Mindegyik gyerekem nagyon különböző. A legkisebb, Ámorka egy igazi csodakölyök, bearanyozza a mindennapjainkat. Most már beszél, énekel, mindenről véleménye van, ráadásul már az érzelmeit is ki tudja mutatni. Ezek a legszebb dolgok”
– mondta.
A művészi véna több gyermekében is felbukkan, de egyelőre nincs kőbe vésve a jövő.
Rózsa lányom próbálkozott az énekléssel, de most már más útra térne, inkább a televíziós szerkesztő szakma vonzza. Viszont Ámorka egyébként festeget, hároméves kora ellenére nagyon szépen rajzol. De hogy végül művészvilágban helyezkedik el, vagy sem, azt nagyon korai lenne kijelenteni
– zárta gondolatait a Borsnak Mészáros Árpád Zsolt színész, aki ma már tudatosabban osztja be az idejét, és igyekszik minden gyermekének megadni azt a figyelmet, amiből korábban talán kevesebb jutott.
