Ezeréves apátság, levendulamezők – ilyen kalandokkal vár Pannonhalma

Ha valaki egyetlen helyen szeretné élvezni a hazai történelmet, kultúrát, természetet, és közben végtelen nyugalmat átélni, akkor Pannonhalma tökéletes választás a számára. Az ott található, több mint ezeréves Bencés Főapátság a világörökség része, amelynek spirituális és kulturális központként ma is élő közössége van. A város azonban sokkal több ennél: hangulatos túraösvények, szőlőültetvények, borászatok, levendulamezők és helyi gasztronómiai csodák várják a látogatókat. Egy nap nem is elég minden élményhez – Pannonhalma lassú felfedezésre csábít.

A Bencés Főapátságot 996-ban alapították Pannonhalma városában, és azóta is folyamatosan működő Szent Benedek-rendi monostor, Magyarország egyik kiemelkedő történelmi emlékhelye, egyházi és művészettörténeti központja.

Fotó: wikipedia-Hallabalint

Pannonhalma kihagyhatatlan látnivalói

Az apátság, ahol ezer év történelme elevenedik meg

A Pannonhalmi Bencés Főapátság a város szimbóluma, amely nemcsak vallási központ, hanem kulturális örökség is. Az UNESCO világörökségi listáján szereplő apátság könyvtára több százezer kötetet őriz, köztük középkori kódexeket és ritka kiadásokat. A bazilika építészeti részletei, a kolostor udvara és a szerzetesi élet mind betekintést nyújtanak abba, hogyan kapcsolódik múlt és jelen ezen a szakrális helyen.

Természetjárás és panorámás túraútvonalak

A várost ölelő dombok kiválóak a kirándulásra. A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetben több túraútvonal közül választhatunk, amelyek erdőkön, szőlőhegyeken és festői panorámát kínáló kilátópontokon vezetnek keresztül. Aki aktív kikapcsolódásra vágyik, annak a 2024-ben az Év Kilátója címet elnyerő Boldog Mór-kilátó kihagyhatatlan, ugyanis gyönyörű kilátás nyílik innen a természetre és a városra.

Levendulamezők

Pannonhalmán az egyik legkedveltebb célpont a hatalmas levendulamező, amely nyár elején lila szőnyegként borítja be a tájat. Az apátság gyógynövénykertje évszázadok óta működik, a levendula pedig nemcsak szép látványt, hanem illat- és ízélményt is nyújt. A látogatók saját kezűleg szedhetnek a növényből, miközben levendulás szörpöket, teákat és kozmetikumokat is kipróbálhatnak.

Gasztronómiai kalandok és borkultúra

A pannonhalmi borvidék az ország egyik legősibb területe, ahol már Szent István idején is szőlőt termesztettek. Ugyanakkor Illés Tamás, a Pannonhalmi Főapátság Pincészetének marketing és kereskedelmi vezetője szerint a terület nagyon kicsi, mindössze a 19. helyen áll az ország 22 borvidékének sorában. A helyi pincészetek ellenben kiváló borokat kínálnak, sőt borkóstolóval egybekötött élményeket is. A rendszerváltás után visszakerült a főapátság tulajdonába a régi apátsági pincészet is, amely a község szívében, a fő tér mellett található. Itt a papok és szerzetesek által előállított borokat is megkóstolhatjuk. Emellett a szerzetesi konyha hagyományai, a gyógynövényekkel ízesített ételek és a levendulás desszertek különleges gasztronómiai utazásra hívnak.