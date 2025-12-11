Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Pannonhalma advent idején – Meghitt zarándoklat a Főapátságtól a dombokig

advent
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 12:15
belföldi utazásPannonhalmaPannonhalmi Bencés Főapátságkirándulás télen
A karácsonyt megelőző készülődés a csendes elmélkedés és a történelmi hagyományok találkozását kínálja. Pannonhalma advent idején ideális célpont mindazok számára, akik a lelki feltöltődés mellett a téli természetjárás élményét is keresik.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az adventi készülődés csendjében Pannonhalma különös atmoszférát kínál – az apátság, a fűszer- és gyógynövényekkel teli kertek és a csendes dombvidék, illetve az adventi és karácsonyi programok egyaránt arra hívnak, hogy kilépjünk a hétköznapok mókuskerekéből. Pannonhalma advent idején maga a nyugalom: az ódon monostor falai és a természet karácsonyi nyugalma teremtik meg a lelki és testi feltöltődés lehetőségét.

Pannonhalma advent idején hóval borítva.
Pannonhalma advent idején tökéletes úi cél a lelki töltekezésre / Fotó: hbpro /  Shutterstock 
  • A Pannonhalmi Főapátság és a Gyógynövénykert történelmi, vallási és természeti élményt nyújt, élő szerzetesi közösséggel.
  • Ünnepi koncertek, kiállítások és csokoládékóstolók gazdagítják a karácsonyi programot.
  • A környék dombjai, kilátói és a Lombkorona Tanösvény téli túrázási lehetőséget biztosítanak a friss levegőn.

Pannonhalma advent idején: a Főapátság és kertjei

Az UNESCO Világörökségi helyszín, a Pannonhalmi Bencés Főapátság – a 300 méteres Szent Márton‑hegyen álló ezeréves monostor – egyszerre történelmi emlék, és élő vallási közösség is, amely immár több mint ezer éve szolgálja a keresztény hagyományokat.

Azonban a Főapátság nemcsak vallási központ, hanem tudományos és művészeti gyűjtemények gazdag otthona is, többek között XIX. századi könyvtárában több mint 350 ezer kötet található, köztük a legrégibb latin betűs magyar nyelvemlék, az 1055-ből származó alapítólevél. A szerzetesek a hagyományos monasztikus élet mellett napjainkban a vendéglátásban és különféle kulturális programok szervezésében is aktívan részt vesznek, így az apátság a turisták és zarándokok számára is élő közösséget jelent, ezt tükrözik karácsonyi programjaik is.

A Pannonhalmi Bencés Főapátság épülete.
Magyarország egyik UNESCO Világörökségi helyszíne, a 996-ban alapított és azóta is töretlenül működő Pannonhalmi Főapátság / Fotó: nordantin /  Shutterstock 

A Főapátságban 2025. december 26-án Teleki Miklós karácsonyi orgonakoncertjét hallgathatjuk meg, aki a koncerten Bach, Pikéthy, illetve Dupré ünnepi kínálatából fog játszani.

A Főapátság mellett található Pannonhalmi Arborétum és Gyógynövénykert szintén megér egy látogatást. Már a monostor alapítása idején is gyógy‑ és fűszernövényeket termesztettek itt, a kert fejlődése az évszázadok során töretlen maradt. A XIX. századi angolkert stílus, a barokk pavilonok, a ritka növényfajok – mind azt mutatják, hogy ez a hely a béke és megújulás tere. A Gyógynövénykertben ma is működik manufaktúra és lepárló: a látogatók itt betekintést nyerhetnek az illóolajok és kozmetikumok készítésébe, vagy akár megkóstolhatnak egy bencés teát is.

3 évvel ezelőt ilyen volt az első adventi gyertya meggyújtása az apátságban:

A Pannonhalmi Gyógynövénykertben 2025. december 28-án csokoládékóstolót szerveznek, amelyekben azokat a gyógynövényeket fedezhetjük fel, amelyeket már a régi receptes könyvekben is leírtak, mint gyógyulást elősegítő csodaszereket.

A Pannonhalma Porta Látogatóközpontban 2025. november 30. – 2026. január 31. között Ulrich Scheller Betlehem kiállítását lehet megnézni: egyedi, kézzel készített alkotásai a fa természetes szépségét és az ünnep meghittségét tükrözik.

A városban, a Főtéren december 6-án illatos, hangulatos karácsonyi vásár, 7-én pedig termelői és kézműves vásár várja az érdeklődőket a Kézművesek Udvarában.

Hóban, dérben – téli túrák Pannonhalmától nem messze

De Pannonhalma nem csak a lélek otthona: a környék dombjai karácsony tájékán is nagyszerű túrázási lehetőségeket rejtenek. A következő helyszínek kiemelten ajánlottak a téli időszakra is – borongós, hideg vagy havas napokra egyaránt.

Ködös naplemente a Pannonhalma környéki erdőkben.
A Pannonhalma környéki erdőkben télvíz idején valóban nagyon hangulatos túrázni / Fotó: Mark Borbely /  Shutterstock 

Lila‑hegyi kilátó (Nyúl) és a Nyúli pincesor

A közeli Nyúl faluból indulva a 14 méter magas Lila‑hegyi kilátó, amelyet 2018‑ban újítottak fel, fantasztikus, 360°‑os kilátást nyújt: tiszta időben Győr, Pannonhalma, a Kisalföld síksága, sőt a Bakony, a Vértes vagy a Gerecse vonulatai is kivehetők. A kilátóhoz vezető útvonal a falu festői pincesorán vezet keresztül, amely bár zárva van, valóban fényképre kívánkozik.

Az útvonal téli túrának is ideális: a lankás domboldal, a téli fények, a fagyos levegő és a kilátás együtt olyan élményt ad, amihez ritkán van szerencsénk.

Boldog Mór‑kilátó és a Pannonhalmi Lombkorona Tanösvény

Az apátságtól délre emelkedő dombon található Boldog Mór-kilátó eredetileg 2012‑ben nyílt meg – a dombtetőre vezető fa szerkezetű torony 20 méter magas, és innen a Sokorói‑dombság lankái, a Pannonhalmi‑medence, valamint tiszta időben a Bakony északi vonulatai láthatóak. A kilátó a környező erdőben futó tanösvényeken keresztül közelíthető meg. 

A Boldog Mór-kilátó Pannonhalma közelében télen.
A Boldog Mór-kilátó egy pannonhalmi bencés szerzetesről, Szent Mórról (kb. 1000-1070) kapta a nevét, aki később Pécs püspöke lett / Fotó: majorstockphoto /  Shutterstock 

De ha még így sem elég a panorámából, mellette, a magasra nyúló fák lombjai felett húzódik a Lombkorona Tanösvény, mely 80 méter hosszan, hal formájában kanyarog – a keresztény jelkép szimbolikája különösen illik az adventi várakozáshoz.

A tanösvény kerekesszékkel és babakocsival is bejárható, és a léptek alatt nyikorgó fagyott avar, a hideg szélben ringó fák csendje különös misztikát idéz.

Nézd meg milyen szép Pannonhalma télvíz idején is:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
