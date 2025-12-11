Pannonhalma advent idején – Meghitt zarándoklat a Főapátságtól a dombokig

Az adventi készülődés csendjében Pannonhalma különös atmoszférát kínál – az apátság, a fűszer- és gyógynövényekkel teli kertek és a csendes dombvidék, illetve az adventi és karácsonyi programok egyaránt arra hívnak, hogy kilépjünk a hétköznapok mókuskerekéből. Pannonhalma advent idején maga a nyugalom: az ódon monostor falai és a természet karácsonyi nyugalma teremtik meg a lelki és testi feltöltődés lehetőségét.

Pannonhalma advent idején tökéletes úi cél a lelki töltekezésre / Fotó: hbpro / Shutterstock

A Pannonhalmi Főapátság és a Gyógynövénykert történelmi, vallási és természeti élményt nyújt, élő szerzetesi közösséggel.

Ünnepi koncertek, kiállítások és csokoládékóstolók gazdagítják a karácsonyi programot.

A környék dombjai, kilátói és a Lombkorona Tanösvény téli túrázási lehetőséget biztosítanak a friss levegőn.

Pannonhalma advent idején: a Főapátság és kertjei

Az UNESCO Világörökségi helyszín, a Pannonhalmi Bencés Főapátság – a 300 méteres Szent Márton‑hegyen álló ezeréves monostor – egyszerre történelmi emlék, és élő vallási közösség is, amely immár több mint ezer éve szolgálja a keresztény hagyományokat.

Azonban a Főapátság nemcsak vallási központ, hanem tudományos és művészeti gyűjtemények gazdag otthona is, többek között XIX. századi könyvtárában több mint 350 ezer kötet található, köztük a legrégibb latin betűs magyar nyelvemlék, az 1055-ből származó alapítólevél. A szerzetesek a hagyományos monasztikus élet mellett napjainkban a vendéglátásban és különféle kulturális programok szervezésében is aktívan részt vesznek, így az apátság a turisták és zarándokok számára is élő közösséget jelent, ezt tükrözik karácsonyi programjaik is.

Magyarország egyik UNESCO Világörökségi helyszíne, a 996-ban alapított és azóta is töretlenül működő Pannonhalmi Főapátság / Fotó: nordantin / Shutterstock

A Főapátságban 2025. december 26-án Teleki Miklós karácsonyi orgonakoncertjét hallgathatjuk meg, aki a koncerten Bach, Pikéthy, illetve Dupré ünnepi kínálatából fog játszani.

A Főapátság mellett található Pannonhalmi Arborétum és Gyógynövénykert szintén megér egy látogatást. Már a monostor alapítása idején is gyógy‑ és fűszernövényeket termesztettek itt, a kert fejlődése az évszázadok során töretlen maradt. A XIX. századi angolkert stílus, a barokk pavilonok, a ritka növényfajok – mind azt mutatják, hogy ez a hely a béke és megújulás tere. A Gyógynövénykertben ma is működik manufaktúra és lepárló: a látogatók itt betekintést nyerhetnek az illóolajok és kozmetikumok készítésébe, vagy akár megkóstolhatnak egy bencés teát is.