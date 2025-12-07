A brit férfi, aki 27 éve gyalog járja a Földet: megdöbbentő titkot árult el a túléléséről

Még olvasni is szörnyű, szinte felfoghatatlan, hogy ez a brit férfi 27 éve gyalogol a világ körül. A Goliath Expedíció kalandos, veszélyes és embert próbáló, de Karlnak az életet jelenti. Hogy hogyan lehet ezt fizikailag, lelkileg és anyagilag túlélni? Utánajártunk az igazságnak, és sok érdekességre bukkantunk. Lássuk a részleteket!
Karl Bushby kalandjának első lépése 1998-ban történt, amikor a chilei Punta Arenasból elindult, hogy saját lábán járja körbe az egész világot. A körülbelül 36 ezer mérföldes útitervet először 8 évre becsülte, ám ahogy a mondás is tartja: ember tervez, Isten végez. A férfi útját dzsungelek, lezárt határok, vízum- és pénzügyi problémák, sőt, még egy vad jegesmedve is megnehezítette. A most 56 éves kalandort már csupán 2000 kilométer választja el a hazatéréstől.
Az út legdurvább, legembertpróbálóbb része a Panama és Kolumbia közti Darién régió volt, ahol a Karlnak sűrű dzsungeleken, kartelleken és illegális laborokon kellett átverekednie magát. A Bering-szorosban nemcsak egy életveszélyes közelségbe kerülő jegesmedve fenyegetésével kellet szembenéznie, de az olvadó jégmezőkön való átkelés is majdhogynem véget vetett útjának.
A Goliath Expedícióhoz nincs előre megrajzolt térkép. Ezért is fordulhatott elő, hogy a férfit egyszer le is tartóztatták, amiért lezárt határszakaszra tévedt.
Nemcsak a természet állít akadályokat a túlélő elé. Már az önfenntartás is komoly megpróbáltatást jelent. Az olvasás közben biztosan neked is eszedbe jutott, hogy mégis miből finanszírozza a férfi a világutazást. Karl a közösségi médiában válaszolt a kérdésre.
Egyrészt a 2007-ben megjelent, Giant Steps című könyvének szerzői bevételéből, szponzorok, barátok és a család segítségével. Másrészt a klasszikus túlélő üzemmóddal, ami nem kíván meg túl sok pénzt.
Bushby a mindennapokban nem válogat, bármilyen út közben talált élelmet elfogyaszt. Ha egy bolt épp szembejön vele, zsákmánya általában egy csomag keksz, konzervek, kenyér, sajt, méz és a kedvenc vacsorája: tonhal és kukorica.
Bár pénzügyi nehézségei akadnak bőven, a férfit ezek nem állítják meg célja elérésében. Kerüljön az pénzbe, időbe vagy energiába. Egyszer 2 évre Oroszországban ragadt szponzor és pénz nélkül vízumproblémák miatt, de amint tehette, azonnal folytatta útját.
Karl Bushby már Európában jár, és hazatérését 2026-ra saccolja. A végső megpróbáltatás a La Manche csatorna alatt elterülő, mintegy 50,5 kilométer hosszú Csalagút (Channel Tunnel) lesz, amit csak külön engedéllyel járhat majd végig.
Bushby csak sejti, milyen abszurd élmény lesz 27 év után újra megállni, hazatérni és találkozni családjával, hiszen közel 30 évig ez az expedíció volt az élete. Arra számít, hogy megállni megpróbáltatóbb akadály lesz, mint bármelyik veszélyes ország vagy vad dzsungel, amelyet azelőtt túlélt.
Nézd meg ezt a videót és less bele Karl Bushby expedíciójának legizgalmasabb pillanataiba:
