A brit férfi, aki 27 éve gyalog járja a Földet: megdöbbentő titkot árult el a túléléséről

Még olvasni is szörnyű, szinte felfoghatatlan, hogy ez a brit férfi 27 éve gyalogol a világ körül. A Goliath Expedíció kalandos, veszélyes és embert próbáló, de Karlnak az életet jelenti. Hogy hogyan lehet ezt fizikailag, lelkileg és anyagilag túlélni? Utánajártunk az igazságnak, és sok érdekességre bukkantunk. Lássuk a részleteket!

Karl Bushby terve szerint 12 év alatt végzett volna a Goliath Expedíció névre keresztelt teljesítménytúrával, de ma csak nevet rajta

Fotó: The Washington Post / GettyImages

Karl Bushby 27 éve indult világ körüli útjára, és azóta sem állt meg.

A kaland alatt rengeteg életveszélyes helyzetet kellett túlélnie.

Máig több forrásra támaszkodva finanszírozza expedícióját.

A férfi már látja a fényt az alagút végén: 2026-ra tervezi a hazatérést.

A Goliath Expedíció: így élte túl a 27 éve gyalogló férfi a legveszélyesebb útszakaszokat

Karl Bushby kalandjának első lépése 1998-ban történt, amikor a chilei Punta Arenasból elindult, hogy saját lábán járja körbe az egész világot. A körülbelül 36 ezer mérföldes útitervet először 8 évre becsülte, ám ahogy a mondás is tartja: ember tervez, Isten végez. A férfi útját dzsungelek, lezárt határok, vízum- és pénzügyi problémák, sőt, még egy vad jegesmedve is megnehezítette. A most 56 éves kalandort már csupán 2000 kilométer választja el a hazatéréstől.

A világutazó legveszélyesebb élményei

Az út legdurvább, legembertpróbálóbb része a Panama és Kolumbia közti Darién régió volt, ahol a Karlnak sűrű dzsungeleken, kartelleken és illegális laborokon kellett átverekednie magát. A Bering-szorosban nemcsak egy életveszélyes közelségbe kerülő jegesmedve fenyegetésével kellet szembenéznie, de az olvadó jégmezőkön való átkelés is majdhogynem véget vetett útjának.

A Goliath Expedícióhoz nincs előre megrajzolt térkép. Ezért is fordulhatott elő, hogy a férfit egyszer le is tartóztatták, amiért lezárt határszakaszra tévedt.

Hogyan finanszírozza útját a Goliath Expedíció megálmodója?

Nemcsak a természet állít akadályokat a túlélő elé. Már az önfenntartás is komoly megpróbáltatást jelent. Az olvasás közben biztosan neked is eszedbe jutott, hogy mégis miből finanszírozza a férfi a világutazást. Karl a közösségi médiában válaszolt a kérdésre.