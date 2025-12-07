Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Karl Bushby a Golath Expedíción.

A brit férfi, aki 27 éve gyalog járja a Földet: megdöbbentő titkot árult el a túléléséről

világ körüli utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 10:45
utazásexpedíciótúlélés
Karl Bushby eddig több mint 30 ezer mérföldet tett meg gyalog 1998 óta. Kizárólag két lábon, mindenféle járművet nélkülözve, megszakítás nélkül próbálja megkerülni a bolygót a Goliath Expedíció keretein belül. Utazási élményeiről hihetetlen részleteket árult el.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Még olvasni is szörnyű, szinte felfoghatatlan, hogy ez a brit férfi 27 éve gyalogol a világ körül. A Goliath Expedíció kalandos, veszélyes és embert próbáló, de Karlnak az életet jelenti. Hogy hogyan lehet ezt fizikailag, lelkileg és anyagilag túlélni? Utánajártunk az igazságnak, és sok érdekességre bukkantunk. Lássuk a részleteket!

Karl Bushby Amerikában a Goliath Expedíción sétál.
Karl Bushby terve szerint 12 év alatt végzett volna a Goliath Expedíció névre keresztelt teljesítménytúrával, de ma csak nevet rajta
Fotó: The Washington Post / GettyImages
  • Karl Bushby 27 éve indult világ körüli útjára, és azóta sem állt meg.
  • A kaland alatt rengeteg életveszélyes helyzetet kellett túlélnie.
  • Máig több forrásra támaszkodva finanszírozza expedícióját.
  • A férfi már látja a fényt az alagút végén: 2026-ra tervezi a hazatérést.

A Goliath Expedíció: így élte túl a 27 éve gyalogló férfi a legveszélyesebb útszakaszokat

Karl Bushby kalandjának első lépése 1998-ban történt, amikor a chilei Punta Arenasból elindult, hogy saját lábán járja körbe az egész világot. A körülbelül 36 ezer mérföldes útitervet először 8 évre becsülte, ám ahogy a mondás is tartja: ember tervez, Isten végez. A férfi útját dzsungelek, lezárt határok, vízum- és pénzügyi problémák, sőt, még egy vad jegesmedve is megnehezítette. A most 56 éves kalandort már csupán 2000 kilométer választja el a hazatéréstől.

  • A világutazó legveszélyesebb élményei

Az út legdurvább, legembertpróbálóbb része a Panama és Kolumbia közti Darién régió volt, ahol a Karlnak sűrű dzsungeleken, kartelleken és illegális laborokon kellett átverekednie magát. A Bering-szorosban nemcsak egy életveszélyes közelségbe kerülő jegesmedve fenyegetésével kellet szembenéznie, de az olvadó jégmezőkön való átkelés is majdhogynem véget vetett útjának.

A Goliath Expedícióhoz nincs előre megrajzolt térkép. Ezért is fordulhatott elő, hogy a férfit egyszer le is tartóztatták, amiért lezárt határszakaszra tévedt.

  • Hogyan finanszírozza útját a Goliath Expedíció megálmodója?

Nemcsak a természet állít akadályokat a túlélő elé. Már az önfenntartás is komoly megpróbáltatást jelent. Az olvasás közben biztosan neked is eszedbe jutott, hogy mégis miből finanszírozza a férfi a világutazást. Karl a közösségi médiában válaszolt a kérdésre.

Egyrészt a 2007-ben megjelent, Giant Steps című könyvének szerzői bevételéből, szponzorok, barátok és a család segítségével. Másrészt a klasszikus túlélő üzemmóddal, ami nem kíván meg túl sok pénzt.

Karl Bushby a Goliath Expedíción egy sátorban.
Bushby világjáró-diétája mindössze napi egy nagyobb étkezésből és egy könnyű reggeli harapnivalóból áll
Fotó: The Washington Post / GettyImages

A Goliath Expedíció egy életre szóló élmény, de biztosan nem gasztronómiai értelemben

Bushby a mindennapokban nem válogat, bármilyen út közben talált élelmet elfogyaszt. Ha egy bolt épp szembejön vele, zsákmánya általában egy csomag keksz, konzervek, kenyér, sajt, méz és a kedvenc vacsorája: tonhal és kukorica.

Bár pénzügyi nehézségei akadnak bőven, a férfit ezek nem állítják meg célja elérésében. Kerüljön az pénzbe, időbe vagy energiába. Egyszer 2 évre Oroszországban ragadt szponzor és pénz nélkül vízumproblémák miatt, de amint tehette, azonnal folytatta útját.

  • Mikor ér véget a Goliath Expedíció?

Karl Bushby már Európában jár, és hazatérését 2026-ra saccolja. A végső megpróbáltatás a La Manche csatorna alatt elterülő, mintegy 50,5 kilométer hosszú Csalagút (Channel Tunnel) lesz, amit csak külön engedéllyel járhat majd végig.

Golath Expedíció része a Channel Tunnel vagy Csalagút.
A Franciaország és az Egyesült Királyság közötti szakadék áthidalásához Bushbynak át kell kelnie a Csatorna-alagúton. Hogy elkerülje a non-stop járó vonatokat, egy 4,8 méter átmérőjű karbantartójáraton kell majd végigmennie
Fotó: google-maps

Bushby csak sejti, milyen abszurd élmény lesz 27 év után újra megállni, hazatérni és találkozni családjával, hiszen közel 30 évig ez az expedíció volt az élete. Arra számít, hogy megállni megpróbáltatóbb akadály lesz, mint bármelyik veszélyes ország vagy vad dzsungel, amelyet azelőtt túlélt.

Nézd meg ezt a videót és less bele Karl Bushby expedíciójának legizgalmasabb pillanataiba:

