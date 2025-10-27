A Föld legnagyobb sebhelye: feltárjuk a Mirnij-gyémántbánya igaz történetét

Van egy hely a távoli, kies és barátságtalan Jakutföldön, Oroszország mindentől távol eső kelet-szibériai vidékén, az Ireljah-folyó partján. Tényleg zord, lélektelen és sivár. Semmi nincs benne, ami vonzóvá tenné, hogy az ember oda utazzon és a saját szemével is lássa. Illetve mégis… itt tátong a bolygó egyik legnagyobb sebe, a Mirnij-gyémántbánya, amely akkora, hogy még az űrből is jól kivehető.

A Mirnij-gyémántbánya, és a 2017-es baleset során benne kialakult bányató. A távolban, a peremen Mirnij városa látható. Forrás: wikipedia

A Szovjetunió gyémántközpontja, a Mirnij-gyémántbánya

Ez a magányos hely szomorú mementója az egykor itt folyó külszíni gyémántkitermelésnek, mégis, eléggé érdekes ahhoz, hogy az ember elszörnyülködve tudatosítsa magában hatalmas méreteit.

Közvetlenül a hatalmas, tátongó lyuk mellett terül el Mirnij városa, amely jellegtelen posztszovjet kockaépületeivel éppoly barátságtalan, mint maga az egész környék. Az egyetlen üdítő látványt az Életadó Szentháromság orosz ortodox templom hagymakupolás tömbje nyújtja, ezen kívül csak füstölgő gyárkémények, óriási panel rengetegek, több sávos, üres autóutak (sőt, még egy Sztálin-szobor is) láthatók mindenfelé, amelyek még a Szovjetunió idejéből maradtak meg.

Hatalmas seb a magasból: a Mirnij-gyémántbánya, és a mellette felépült város, Mirnij

Fotó: FERNANDO WESTPHALEN / Shutterstock

Ami az időjárást illeti, nos, ez sem segít sokat a vidék vonzóvá tételén: a rövid, meleg, csapadékos nyarakat (amikor mindent ellepnek a szúnyogok) a hosszú, kegyetlen, rendkívül fagyos telek követik. A januári átlag hőmérséklet gyakran a –40 fokot is eléri, a rekord alacsony hőmérséklet pedig –57 fok volt.

Mirnij városának posztszovjet stílusa nem sokat változott az elmúlt évtizedekben

Fotó: wikipedia

Mirnij rideg története

Mirnijt csak 1955-ben alapították, miután a Jurij Habargyin vezette szovjet expedíció egy kimberlitcsövet fedezett fel a közelben. Ezek a csövek olyan vulkanikus eredetű geológiai képződmények, amelyek heves kitörések során jönnek létre, és két tipikus kőzettípusból, kimberlitből, vagy lamproitból állnak, és a gyémántok elsődleges forrásaiként ismertek. Ennek köszönhetően Mirnij alig négy éven belül városi rangra emelkedett, és megkezdődött a gyémánt kitermelése, illetve feldolgozása.

A Mirnij-gyémántbánya környéke: a város eltörpül a hatalmas lyuk mellett

Fotó: Suvorov_Alex / Shutterstock

A bányát először külszíni fejtéssel kezdték kitermelni, de ahogy mélyült, fokozatosan áttértek a föld alatti bányászatra. A Mir bánya jelenlegi mélysége 735 méter, átmérője pedig 1,4 kilométer (ezzel a világ második legnagyobb külszíni fejtésű bányája, térfogatában csak az Udachnaya kőbánya előzi meg, amely 640 méter mély, és 1600 x 2000 méter átmérőjű).