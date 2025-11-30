Gyalogos expedíció: 27 éve gyalog járja be a Földet egy férfi

A gyalogos expedíciója egy férfinek már 27 éve tart. 1998-ban eltökélte, hogy mindenféle közlekedési eszköz használata nélkül körbe gyalogolja a Földet. Az út során voltak azonban nehezítő körülmények, erről beszélt a közösségi médiában. Arra is válaszokat adott, hogyan s miből tartja fent magát a rendkívül hosszú út alatt.

A gyalogos expedíciója során egy időre Oroszországban ragadt, emiatt is meghosszabbodott a 8 évre tervezett "kirándulás".

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Gyalogos expedíció, de vajon miből?

Egy férfi, aki több mint negyed évszázadot töltött azzal, hogy körbe sétálja a Földet, és most elárulta, hogyan finanszírozza „Góliát-expedícióját”, amelynek során Dél-Amerikától Romániáig gyalogolt. Karl Bushby, egykori brit ejtőernyős, a húszas évei végén kezdte útját 1998-ban a chilei Puntas Arenasból azzal a céllal, hogy elérje szülővárosát, Hullt, és ő legyen az első ember, aki gyalogosan, mindenféle közlekedési eszköz nélkül, megszakítás nélküli úton kerüli meg a Földet, ezzel közel 48 000 kilométert gyalogolva. Bár eredetileg mindössze nyolc évet tervezett Föld körüli gyaloglással tölteni, számos szerencsétlenség és geopolitikai fejlemény késleltette az útját, ami azt jelenti, hogy Bushby most 56 éves, amikor 27 éves utazásának utolsó szakaszába lép. De egy ilyen lenyűgöző történettel, amit a közösségi médiának köszönhetően ismertek meg az emberek, sokan értetlenül állnak az előtt, hogyan sikerült ilyen sokáig fenntartania ezt a fajta utat, mind anyagilag, mind emberi kitartás tekintetében.

Vegyes káosz a túlélésből, az idegenek kedvességéből, a családból, egy könyvszerződésből és szponzorokból

– osztotta meg Bushby a követőivel egy TikTokon feltöltött kommentben, miután arról kérdezték, miből finanszírozza az "utazást". Ez azonban nem egyszerű válasz.

Az egykori parabolaszereplő 2007-ben kiadott egy könyvet Óriáslépcsők címmel, amely a Bering-szoroson való átkeléshez vezető útjának első szakaszáról szól, amely Oroszországba vezetett. Bár ennek sikere bevételi forrást biztosított, Bushby továbbra is barátaira és szponzori szerződésekre volt utalva. A 2008-as pénzügyi válság és az orosz vízumával kapcsolatos problémák után a felfedező szponzor nélkül maradt, és kétéves kényszerszünetet tartott. 2011-ben az oroszok megváltoztatták az álláspontjukat, és egy kis segítséggel a férfi visszatérhetett az expedíciójához, melyben Szibérián át vezetett az útja.