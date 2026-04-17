Mosoly helyett összeszorított fogak: így küzdött Milák Kristóf az úszó-ob-n - Galéria

A 2026-os soproni úszó-ob-n egy év kihagyás után versenyez újra Milák Kristóf. A tavalyi, kaposvári országos bajnokság után visszatért kétszeres olimpiai, háromszoros világ- és nyolcszoros Európa-bajnok magyar világklasszis a 200 méteres pillangóúszás döntőjébe bejutott ugyan, de visszalépett a finálétól (azt Antal Dávid nyerte), de csütörtökön 100 méteres gyorsúszásban megvédte a bajnoki címét.
Miután Milák az olimpiai negyedik Németh Nándort – mindössz nyolc századdal – és Szabó Szebasztiánt is megelőzve a célba csapott, 48.36 másodperces időt látott az eredményjelzőn. Ahogy az az alábbi képgalériában is látszik, a nagy bajnok szenvtelenül vette tudomásul a győzelmét, majd állt a dobogó tetejére. Milák Kristóf pénteken délelőtt is bemutatta, hogy mire képes, a legjobb idővel jutott be az 50 méteres pillangóúszás középdöntőjébe.
