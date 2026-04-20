Minden szem rá szegeződött: Milák Kristóf dögös exe miniruhában tűnt fel

Pádár Nikolett tavaly ősszel költözött ki az Egyesült Államokba, azon belül is Texasba, ahol a Bob Bowman vezette egyetemi úszócsapathoz csatlakozott – ugyanahhoz a közeghez, ahol korábban Kós Hubert is sikereket ért el. Milák Kristóf exbarátnője azonban nemcsak a medencében aktív, hanem a közösségi médiában is: nemrég egy új fotósorozatot osztott meg, amelyen barátnőivel együtt pózol.

Milák Kristóf exbarátnője, Pádár Nikolett remek formában versenyez az Egyesült Államokban Fotó: Todd Kirkland

Milák Kristóf exbarátnője miniruhában hódít

Pádár Nikolett remek formában versenyez az Egyesült Államokban: legutóbb Atlantában, a Texas csapatával a 4×100 yardos gyorsváltó tagjaként a harmadik helyen végzett, ráadásul a saját résztávján ő érte el a legjobb időt a csapaton belül. A knoxville-i konferenciadöntőn egyéniben is közel állt a győzelemhez, 200 yard gyorson mindössze négy századdal maradt le az aranyéremről, így ezüstérmet szerzett. Ugyanezen a versenyen váltóban is kiemelkedett, hiszen két aranyérmet nyert a 4×100-as és a 4×200-as gyorsváltóval.

Azonban mindenkinek szüksége van egy kis pihenésre, így Nikolett ezúttal a barátnőivel töltött el egy közös, felszabadult csajos programot. A magyar úszó egy tavaszi miniruhát választott, amely remekül állt rajta, és tökéletesen passzolt a hangulathoz.