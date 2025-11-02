Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Achilles névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dögös fotók Milák Kristóf exéről, új életet kezd Amerikában

Milák Kristóf
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 14:50
Kós HubertPádár Nikolett
Az amerikai álom újabb magyar főszereplővel bővül: idén ősztől a legendás Bob Bowman texasi úszócsapatában folytatja pályafutását az egyik legtehetségesebb hazai sportoló. Pádár Nikolett nemcsak a medencében, de a kamerák előtt is magabiztosan hódít – legújabb fotóin cowboy-kalapban és szexi csizmában pózol, megidézve a texasi életérzést.

A magyar úszósport egyik legnagyobb ígérete, Pádár Nikolett, aki korábban Milák Kristóffal alkotott egy párt, idén ősztől az Egyesült Államokban folytatja karrierjét: csatlakozik a világhírű edző, Bob Bowman által vezetett texasi egyetemi úszócsapathoz, ahol Kós Hubert is sikeresen versenyez. A fiatal sportoló egy különleges fotózáson mutatkozott be új csapatával – a képeken cowboy-kalapban és csizmában fotózkodott, ezzel is megidézve a texasi életérzést.

Pádár Nikolett Amerikába költözik és Bob Bowman texasi úszócsapatában folytatja pályafutását
Pádár Nikolett Amerikába költözik és Bob Bowman texasi úszócsapatában folytatja pályafutását Fotó: AFP

Pádár Nikolett brutálisan dögös cowboy-csizmában és kalapban 

A Magyar Úszó Szövetség büszkén számolt be arról, hogy Pádár is az amerikai elitprogram szerint készül.

Az idén ősztől Pádár Nikolett is Bob Bowman csapatát erősíti Kós Hubert mellett – és hát Jockey Ewingék óta tudjuk, hogy a texasi identitás része a cowboy-kalap

- írták a szövetség közösségi oldalán, ahol a dögös fotókat is megosztották.

Bob Bowman neve nem ismeretlen a sportvilágban: ő volt az edzője a legendás Michael Phelpsnek is, és a texasi egyetem programjával világszínvonalú lehetőségeket kínál a fiatal tehetségeknek. A cél egyértelmű: nemcsak az amerikai, hanem a nemzetközi élmezőnyben is helytállni.

A texasi edzői stáb, a versenyközpontú heti rendszer és a professzionális háttér ideális felkészülést biztosít a világversenyekre. Ennek eredménye jól látható Kós Hubert teljesítményén is, aki olimpiai bajnokként példát mutat a következő generációnak - írta az Origo.

Milák Kristóf ex-barátnője, Pádár Nikolett az idei szezonban is remek formát mutatott, és nagy várakozással tekint az amerikai kihívás elé. Bár távol kerül az itthoni közegtől, a célja továbbra is ugyanaz: minden versenyen a legjobbat kihozni magából – akár a medencében, akár azon kívül.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu