Dögös fotók Milák Kristóf exéről, új életet kezd Amerikában

A magyar úszósport egyik legnagyobb ígérete, Pádár Nikolett, aki korábban Milák Kristóffal alkotott egy párt, idén ősztől az Egyesült Államokban folytatja karrierjét: csatlakozik a világhírű edző, Bob Bowman által vezetett texasi egyetemi úszócsapathoz, ahol Kós Hubert is sikeresen versenyez. A fiatal sportoló egy különleges fotózáson mutatkozott be új csapatával – a képeken cowboy-kalapban és csizmában fotózkodott, ezzel is megidézve a texasi életérzést.

Pádár Nikolett Amerikába költözik és Bob Bowman texasi úszócsapatában folytatja pályafutását Fotó: AFP

Pádár Nikolett brutálisan dögös cowboy-csizmában és kalapban

A Magyar Úszó Szövetség büszkén számolt be arról, hogy Pádár is az amerikai elitprogram szerint készül.

Az idén ősztől Pádár Nikolett is Bob Bowman csapatát erősíti Kós Hubert mellett – és hát Jockey Ewingék óta tudjuk, hogy a texasi identitás része a cowboy-kalap

- írták a szövetség közösségi oldalán, ahol a dögös fotókat is megosztották.

Bob Bowman neve nem ismeretlen a sportvilágban: ő volt az edzője a legendás Michael Phelpsnek is, és a texasi egyetem programjával világszínvonalú lehetőségeket kínál a fiatal tehetségeknek. A cél egyértelmű: nemcsak az amerikai, hanem a nemzetközi élmezőnyben is helytállni.

A texasi edzői stáb, a versenyközpontú heti rendszer és a professzionális háttér ideális felkészülést biztosít a világversenyekre. Ennek eredménye jól látható Kós Hubert teljesítményén is, aki olimpiai bajnokként példát mutat a következő generációnak - írta az Origo.

Milák Kristóf ex-barátnője, Pádár Nikolett az idei szezonban is remek formát mutatott, és nagy várakozással tekint az amerikai kihívás elé. Bár távol kerül az itthoni közegtől, a célja továbbra is ugyanaz: minden versenyen a legjobbat kihozni magából – akár a medencében, akár azon kívül.