Bűz árad a mosogatógépedből? Ezt az egy trükköt vesd be!

A háztartási gépek tisztításáról sokan megfeledkeznek, pedig ez a működésüket is befolyásolhatja. Ha a mosogatógépből kellemetlen, dohos szag árad, egy egyszerű, a hűtőben is megtalálható természetes alapanyag segíthet visszaadni a konyhai eszköz frissességét.
Időnként a mosogatógépnek is szüksége van alapos tisztításra, mert ha ez elmarad, kellemetlen szagok jelenhetnek meg a konyhában. A takarítási tippjeiről ismert tartalomkészítő, Chantel Mila, ismertebb nevén Mama Mila szerint erre a problémára létezik egy nagyon egyszerű, természetes megoldás: a mosogatógép szagtalanításához a citromot ajánlja.
A mosogatógépben idővel felhalmozódhat:
• ételmaradék,
• zsír,
• mosogatószer-maradvány,
• baktériumok,
• penész.
A kellemetlen szagokat eltömődött szűrő vagy lefolyó, illetve az ajtótömítés alatt megbúvó szennyeződések is okozhatják.
Chantel szerint a megoldás nagyon egyszerű. Vágj fel egy citromot, szedd ki a magjait, majd helyezd a cikkeket a mosogatógép felső kosarába. Ezután indíts el egy normál mosogatási programot a szokásos mosogatószerrel és az edényekkel együtt.
A citromban található citromsav természetes módon:
• oldja a zsírt,
• segít eltávolítani a vízkövet,
• semlegesíti a kellemetlen szagokat,
• friss, tiszta illatot hagy maga után.
Egy dologra azonban figyelni kell! Az Ideal Home szakértői felhívják a figyelmet arra, hogy a citrom önmagában nem távolítja el a bent maradt ételmaradékokat, ezért a készüléket időnként alaposan is ki kell tisztítani - írja a Mirror.
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