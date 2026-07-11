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Bűz árad a mosogatógépedből? Ezt az egy trükköt vesd be!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kellemetlen szag
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 11. 11:30
mosogatógépcitrom
Te is tapasztaltad már ezt a problémát? A mosogatógép kellemetlen szagát egyetlen természetes hozzávalóval is megszüntetheted.
Bors
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A háztartási gépek tisztításáról sokan megfeledkeznek, pedig ez a működésüket is befolyásolhatja. Ha a mosogatógépből kellemetlen, dohos szag árad, egy egyszerű, a hűtőben is megtalálható természetes alapanyag segíthet visszaadni a konyhai eszköz frissességét.

Citrommal szagtalaníthatod a mosogatógépet
Citrommal szagtalaníthatod a mosogatógépet / Fotó: Pexels 

Ezt vesd be a mosogatógép szagmentesítéséhez

Időnként a mosogatógépnek is szüksége van alapos tisztításra, mert ha ez elmarad, kellemetlen szagok jelenhetnek meg a konyhában. A takarítási tippjeiről ismert tartalomkészítő, Chantel Mila, ismertebb nevén Mama Mila szerint erre a problémára létezik egy nagyon egyszerű, természetes megoldás: a mosogatógép szagtalanításához a citromot ajánlja.

A mosogatógépben idővel felhalmozódhat:
   • ételmaradék, 
   • zsír, 
   • mosogatószer-maradvány, 
   • baktériumok, 
   • penész. 
A kellemetlen szagokat eltömődött szűrő vagy lefolyó, illetve az ajtótömítés alatt megbúvó szennyeződések is okozhatják.

A citrom természetes szagtalanító

Chantel szerint a megoldás nagyon egyszerű. Vágj fel egy citromot, szedd ki a magjait, majd helyezd a cikkeket a mosogatógép felső kosarába. Ezután indíts el egy normál mosogatási programot a szokásos mosogatószerrel és az edényekkel együtt.
A citromban található citromsav természetes módon:
   • oldja a zsírt, 
   • segít eltávolítani a vízkövet, 
   • semlegesíti a kellemetlen szagokat, 
   • friss, tiszta illatot hagy maga után. 
Egy dologra azonban figyelni kell! Az Ideal Home szakértői felhívják a figyelmet arra, hogy a citrom önmagában nem távolítja el a bent maradt ételmaradékokat, ezért a készüléket időnként alaposan is ki kell tisztítani - írja a Mirror.
 

 

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