Bűz árad a mosogatógépedből? Ezt az egy trükköt vesd be!

A háztartási gépek tisztításáról sokan megfeledkeznek, pedig ez a működésüket is befolyásolhatja. Ha a mosogatógépből kellemetlen, dohos szag árad, egy egyszerű, a hűtőben is megtalálható természetes alapanyag segíthet visszaadni a konyhai eszköz frissességét.

Citrommal szagtalaníthatod a mosogatógépet / Fotó: Pexels

Ezt vesd be a mosogatógép szagmentesítéséhez

Időnként a mosogatógépnek is szüksége van alapos tisztításra, mert ha ez elmarad, kellemetlen szagok jelenhetnek meg a konyhában. A takarítási tippjeiről ismert tartalomkészítő, Chantel Mila, ismertebb nevén Mama Mila szerint erre a problémára létezik egy nagyon egyszerű, természetes megoldás: a mosogatógép szagtalanításához a citromot ajánlja.

A mosogatógépben idővel felhalmozódhat:

• ételmaradék,

• zsír,

• mosogatószer-maradvány,

• baktériumok,

• penész.

A kellemetlen szagokat eltömődött szűrő vagy lefolyó, illetve az ajtótömítés alatt megbúvó szennyeződések is okozhatják.

A citrom természetes szagtalanító

Chantel szerint a megoldás nagyon egyszerű. Vágj fel egy citromot, szedd ki a magjait, majd helyezd a cikkeket a mosogatógép felső kosarába. Ezután indíts el egy normál mosogatási programot a szokásos mosogatószerrel és az edényekkel együtt.

A citromban található citromsav természetes módon:

• oldja a zsírt,

• segít eltávolítani a vízkövet,

• semlegesíti a kellemetlen szagokat,

• friss, tiszta illatot hagy maga után.

Egy dologra azonban figyelni kell! Az Ideal Home szakértői felhívják a figyelmet arra, hogy a citrom önmagában nem távolítja el a bent maradt ételmaradékokat, ezért a készüléket időnként alaposan is ki kell tisztítani - írja a Mirror.

