Nyestekkel küzdesz? Ezek a trükkök megoldják a problémát!

A nyestek sok fejfájást tudnak okozni. De honnan tudjuk, hogy nyesttel van-e dolgunk, és hogyan űzhetjük el őket? Mutatjuk!

Egy nyest is képes komoly károkat okozni, de van ellene praktika!

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A nyest a menyétfélék családjába tartozik, a ragadozó körülbelül 50 centi hosszú és 2 kilós. Jellegzetes barna bundája van, elől pedig fehér mellénye, így könnyen felismerhető.

Nyest költözött az otthonodba, ha ezeket tapasztalod

A padláson dobogó zajok hallatszanak éjszaka

Kellemetlen, erős szag árad, amely a nyest vizeletéből és ürülékéből származik

Megrágott vezetékek, faelemek vannak a ház körül

Nyest ürülék vagy szőrök jelenik meg a padláson.

Módszerek a nyest kiűzésére

Nyest kiűző por

A nyest kiűzésére az egyik leghatékonyabb és legmodernebb módszer a speciális nyest kiűző por használata, amelyet nagy nyomású porozó géppel juttatnak be a padlásra. Ez a por természetes anyagokat tartalmaz, az állat vegetatív idegrendszerét irritálja, kellemetlen szagukkal és ízükkel menekülésre késztetik a nyestet. A hatása tartós, akár 1,5-2 évig is megakadályozza a nyestek visszatérését.

Szag- és hangriasztók

Sokan ultrahangos riasztót használnak, ami nagyon állatbarát, hiszen nem tesz kárt az állatban, és még csak káros anyagot sem kell használnunk annak elűzésére. Ezek azonban csak átmeneti, és nem tartós megoldást nyújtanak.

Csapdák

Elhelyezhetünk a padláson élvefogó csapdákat, rakhatunk bele fürjtojást vagy gyümölcsöt. Ez a módszer azonban nem mindig eredményes, mert a nyestek óvatosak, ráadásul más állatok is csapdába eshetnek - írja a Mindmegette. Fontos kiemelni, hogy a nyest ugyan Magyarországon nem védett állat, de elpusztítani, megmérgezni tilos.