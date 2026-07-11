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Napos, meleg idő várható szombaton, 34 fok is lehet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors meleg idő
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 11. 07:00
naposzivatar
Visszatér a kánikula szombaton. Napos idő vár ránk a hétvégén.

Szombaton napos-gomolyfelhős időben lesz részünk. Az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten, északon és a délnyugati tájakon elszórtan egy-egy futó zápor, zivatar kialakulhat. Többfelé élénk lesz a jellemzően északnyugati irányú szél. 

Napos, meleg idő várható szombaton, 34 fok is lehet
Napos, meleg idő várható szombaton, 34 fok is lehet Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Napos, meleg idő várható szombaton, 34 fok is lehet

A HungaroMet Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Borsod vármegyére elsőfokú, sárga riasztást adott ki zivatarok miatt.

Hajnalra északkeleten foltokban pára, köd képződhet. Kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, északon, északkeleten lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu