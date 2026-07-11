Szombaton napos-gomolyfelhős időben lesz részünk. Az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elsősorban északkeleten, északon és a délnyugati tájakon elszórtan egy-egy futó zápor, zivatar kialakulhat. Többfelé élénk lesz a jellemzően északnyugati irányú szél.

Napos, meleg idő várható szombaton, 34 fok is lehet Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Napos, meleg idő várható szombaton, 34 fok is lehet

A HungaroMet Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Borsod vármegyére elsőfokú, sárga riasztást adott ki zivatarok miatt.

Hajnalra északkeleten foltokban pára, köd képződhet. Kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, északon, északkeleten lesz a legfrissebb a hajnal. A csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.