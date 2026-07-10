Vasvári Vivienéknél jöhet az újabb baba! Meglepő vallomást tett a sztáranyuka

Vasvári Viviennél még mindig napirenden van a családbővítés! Férjével, Bodnár Zsigmonddal már most is hat gyermeket nevelnek együtt: két közös kisfiuk mellett mindkettejüknek két-két gyermeke született korábbi kapcsolataiból. A mozaikcsalád azonban remekül működik, és úgy tűnik, még egy kis jövevénynek jutna hely a szívükben.

Vasvári Vivien kisebbik fiai már bölcsisek (Fotó: Vasvári Vivien)

Vasvári Vivien férjével még egy gyereket bevállalna

Vivi az Instagram-oldalán tartott kérdezz-feleleket a követőinek, ahol természetesen a családtervezés is szóba került. Az egyik rajongó arra volt kíváncsi, hogy szeretnének-e még gyermeket. A válasz minden kétséget kizáró volt.

Igen! Szeretnénk még egy babát!

– írta Vasvári Vivien Instagram-oldalán a 24 óráig elérhető történetében.

A rövid, de annál határozottabb válaszból jól látszik, hogy Vivien és férje továbbra is nyitottak arra, hogy ismét bővüljön a családjuk. Bár a mindennapjaik így sem unalmasak hat gyermek mellett, úgy tűnik, számukra a nagy család jelenti a teljes boldogságot.

A házaspár bevállalna még egy gyereket (Fotó: Vasvári Vivien)

Vasvári Vivien gyerekei minden évben védőoltást kapnak

A kérdezz-felelek során egy másik sokakat foglalkoztató téma is előkerült. Mivel a két legkisebb gyermekük, Colin és Liam már bölcsődébe járnak, sokan kíváncsiak voltak arra, mennyire gyakran visznek haza különféle vírusokat és betegségeket. Elárulta, szerencsére náluk ez egyáltalán nem jelent komoly problémát.

Colin 1,5 évesen kezdte a bölcsit, Liamka 1 évesen. Mindenki nagyon szereti a bölcsit. Colin egy évben maximum egyszer hoz haza valamilyen vírust, az is kb. 2 napig tart. Bár nálunk sok a gyerkőc, így nagyobb az esély, hogy a nagyoktól is elkapnak valamit. Liamka egyszer volt beteg, mióta jár. Az influenza oltást nálunk mindenki kapja 2 éves kortól ősszel. Én is.

Az édesanya szerint a rendszeres védőoltásoknak is nagy szerepük van abban, hogy a gyerekek ritkán betegszenek meg, így a mozgalmas családi életet sem kell gyakran félbeszakítaniuk. Ha pedig minden a terveik szerint alakul, könnyen lehet, hogy hamarosan egy hetedik gyermek érkezésének örülhet majd a népes família.