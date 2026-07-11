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Schumacher Vanda majdnem Bangkokban ragadt: horrorösszeget kértek a bőröndje miatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 11. 06:00
schumacher vandajegyár
A műsorvezető gyakran utazik, sok esetben kifejezetten távolra, így van rutinja a jegyvásárlásban és a poggyász feladásban. Éppen ezért volt megdöbbentő Schumacher Vanda számára, amikor a bőröndjét csak brutális összegért cserébe vihette volna fel a gépre. Majdnem a jegyár háromszorosát kérték el tőle!
Kiss Nikolett
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Schumacher Vanda aligha így képzelte el a hazautat thaiföldi utazásáról. A műsorvezető kis híján Bangkokban ragadt, miután a légitársaság olyan összeget kért a bőrönd feladásáért, hogy elsőre azt hitte, rosszul lát. A végén egészen elképesztő megoldást kellett választania: egyszerűbb és olcsóbb volt új repülőjegyet vennie, mint a meglévőhöz hozzáadni a csomagot.

Schumacher Vanda még sosem tapasztalt olyat, hogy a bőröndje háromszor annyiba kerül, mint maga a repjegy.
Schumacher Vanda imád utazni, de arra nem számított, hogy ennyit kell fizetnie (Fotó: Instagram)

Schumacher Vanda utazása váratlan fordulatot vett

Vanda eredetileg bőrönd nélkül utazott ki Bangkokba, hiszen úgy tervezte, hogy kint vásárol magának egyet, amit majd a hazafelé tartó járatra ad fel. Arra azonban álmában sem gondolt, hogy ez ekkora kellemetlenséget okoz majd. Amikor megpróbálta hozzáadni a poggyászt a visszaútra, döbbenetes árakkal szembesült, amelyek teljesen kiakasztották.

„Sosem tapasztaltam még olyat, hogy egy bőrönd feladása majdnem háromszor annyiba kerülne, mint maga a repülőjegy. A repjegy ára 84 ezer forint volt, ehhez képest a 20 kg-os bőrönd 219 000 Ft, a 25 kg-os 240 000 Ft, a 30 kg-os bőrönd pedig 307 000 Ft” – írja Schumacher Vanda Instagram-oldalán a 24 óráig elérhető történetében.

Schumacher Vanda új repjegyet vásárolt, és még így is jobban jött ki anyagilag.
Egy ideig úgy tűnt, csak százezrekért tudja hazahozni a bőröndjét (Fotó: Szabolcs László)

Schumacher Vanda egyszerű megoldást talált a problémára

A műsorvezető szerint az egész helyzet teljesen abszurd volt, hiszen ilyen árak mellett már az ember inkább magasabb kategóriájú jegyben gondolkodna. Csakhogy ott is újabb meglepetés várta.

„Ez annyira sok, hogy inkább upgradelné az ember business classra, igen ám, de a több százezres business class nem tartalmazza a bőröndöt.”

Végül hosszas számolgatás után meghozta a legésszerűbb döntést. Nem fizette ki a horrorisztikus poggyászdíjat, hanem egyszerűen új repülőjegyet vásárolt, amely már tartalmazta a feladható csomagot is.

„Végül vettem egy új repjegyet, amiben benne volt a 30 kg-os bőrönd, és ez is olcsóbb volt 100 000 Ft-tal, mintha egy bőröndöt hozzáadtam volna az eredeti jegyemhez”

– árulta el Schumacher Vanda a megoldást.

@borsonline

Schumacher Vandát átverték a reptéren! A világutazó influencer a bangkoki repülőtéren szembesült azzal, hogy nem viheti fel magával a gépre a poggyászát. #bors #hungary #magyar #neked #nekedbe #nekedbelegyen #foryoupage #foryou #schumachervanda #reptér #bőrönd

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