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Felejtsd el a tejszínt: ettől a titkos hozzávalótól lesz isteni a krumplipüré – ezt még nagyanyáink se gondolták volna

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors krumplipüré
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 03. 12:00
receptburgonyatejszíngasztro
A főzés szerelmeseinek nem kell bemutatni, hogy hiába nagy kedvenc a krumplipüré, bizony gyakran előfordul, hogy túl sűrűvé és ragacsossá válik. Most mutatunk egy egyszerű pofonegyszerű módszert, amellyel garantáltan selymesen krémes állagot érhetünk el.
N.T.
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A krumplipüré igazi komfortétel, amelyet szinte mindenki örömmel vár, legyen szó egy hétköznapi vacsoráról vagy egy grillezés mellé kínált köretről. Elkészítése viszonylag gyors, mivel főként a burgonya megfőzéséből és összetöréséből áll, így gyakran kevesebb mint fél óra alatt elkészül.

A krumplipüré sokkal finomabb lesz, ha erre cseréled a tejszínt
A krumplipüré sokkal finomabb lesz, ha erre cseréled a tejszínt
Fotó: Sham Clicks / Shutterstock

A krumplipüré sokkal finomabb lesz, ha erre cseréled a tejszínt

A püré minőségét azonban kevésbé az elkészítési mód, sokkal inkább a felhasznált alapanyagok határozzák meg. Ezek döntik el, hogy a végeredmény könnyű és habos lesz-e, vagy inkább nehéz és ragacsos.

Brenda Score, édesanya és az A Farm Girl's Dabbles nevű gasztrooldal alapítója most elárulta, hogy a selymesebb és krémesebb krumplipüré titka az, ha tejszín helyett írót használunk a receptben.

Miért érdemes írót tenni a krumplipürébe? A válasz egyszerű: az íze és az állaga miatt. Az író a magas tejsavtartalmának köszönhetően enyhén pikáns ízt ad a pürének, emellett krémesebb és kissé sűrűbb állagot is kölcsönöz neki

– fogalmazott.

Az író az a folyadék, amely a tejszínből köpült vaj készítése után visszamarad. Ha nem szeretnénk magunk elkészíteni, a legtöbb szupermarketben a sütési alapanyagok között megtalálható.

A krumplipüré rendkívül finom, ugyanakkor könnyen válhat nehéz fogássá, hiszen vajjal készül, és a tejszín hozzáadása túlságosan zsírossá teheti. A tejszín túl sok zsiradékot vihet a pürébe, amitől az nehezebb állagú lesz, és könnyebben elnyomhatja a többi hozzávaló ízét, így a végeredmény akár egyhangúnak is tűnhet.

Sok esetben jobb választás az író, mivel kevesebb zsírt tartalmaz, és enyhén savas kémhatású. Ez segít lebontani a burgonyában lévő keményítőt, így a püré könnyebb, levegősebb és simább állagú lesz. Az író savassága emellett finom, enyhén pikáns ízt is kölcsönöz a krumplipürének, amely remekül harmonizál a vajjal, kiemeli a többi hozzávaló ízét, és még ízletesebbé teszi a végeredményt.

Az író használatával könnyedebb, levegősebb krumplipürét készíthetünk, amely laktató, mégsem hagy kellemetlenül nehéz érzést étkezés után. Így akár egy nagyobb adagot is jólesően elfogyaszthatunk.

Így készíthet még finomabb krumplipürét

Hozzávalók (4 személyre):

900 g burgonya
115 g sótlan vaj
120 ml teljes zsírtartalmú író
4 evőkanál friss metélőhagyma
½ teáskanál só
Frissen őrölt fekete bors ízlés szerint

Elkészítés:

Először tedd a burgonyát egy nagy fazékba, majd öntd fel annyi hideg vízzel, hogy teljesen ellepje. Sózd meg a vizet, és nagy lángon forrald fel.

Amikor a víz forrni kezd, csökkentsd a hőfokot közepes–alacsonyra, majd főzd a burgonyát körülbelül 15 percig, amíg villával könnyedén át nem szúrható.

Ha a burgonya megpuhult, öntsd le róla a vizet, majd tedd vissza a fazékba. Add hozzá a vajat, és törd össze, amíg sima, krémes állagú nem lesz.

Ezután öntsd hozzá az írót, majd ízesítsd metélőhagymával, sóval és frissen őrölt fekete borssal – írja a Mirror

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