Felejtsd el a tejszínt: ettől a titkos hozzávalótól lesz isteni a krumplipüré – ezt még nagyanyáink se gondolták volna

A krumplipüré igazi komfortétel, amelyet szinte mindenki örömmel vár, legyen szó egy hétköznapi vacsoráról vagy egy grillezés mellé kínált köretről. Elkészítése viszonylag gyors, mivel főként a burgonya megfőzéséből és összetöréséből áll, így gyakran kevesebb mint fél óra alatt elkészül.
A püré minőségét azonban kevésbé az elkészítési mód, sokkal inkább a felhasznált alapanyagok határozzák meg. Ezek döntik el, hogy a végeredmény könnyű és habos lesz-e, vagy inkább nehéz és ragacsos.
Brenda Score, édesanya és az A Farm Girl's Dabbles nevű gasztrooldal alapítója most elárulta, hogy a selymesebb és krémesebb krumplipüré titka az, ha tejszín helyett írót használunk a receptben.
Miért érdemes írót tenni a krumplipürébe? A válasz egyszerű: az íze és az állaga miatt. Az író a magas tejsavtartalmának köszönhetően enyhén pikáns ízt ad a pürének, emellett krémesebb és kissé sűrűbb állagot is kölcsönöz neki
– fogalmazott.
Az író az a folyadék, amely a tejszínből köpült vaj készítése után visszamarad. Ha nem szeretnénk magunk elkészíteni, a legtöbb szupermarketben a sütési alapanyagok között megtalálható.
A krumplipüré rendkívül finom, ugyanakkor könnyen válhat nehéz fogássá, hiszen vajjal készül, és a tejszín hozzáadása túlságosan zsírossá teheti. A tejszín túl sok zsiradékot vihet a pürébe, amitől az nehezebb állagú lesz, és könnyebben elnyomhatja a többi hozzávaló ízét, így a végeredmény akár egyhangúnak is tűnhet.
Sok esetben jobb választás az író, mivel kevesebb zsírt tartalmaz, és enyhén savas kémhatású. Ez segít lebontani a burgonyában lévő keményítőt, így a püré könnyebb, levegősebb és simább állagú lesz. Az író savassága emellett finom, enyhén pikáns ízt is kölcsönöz a krumplipürének, amely remekül harmonizál a vajjal, kiemeli a többi hozzávaló ízét, és még ízletesebbé teszi a végeredményt.
Az író használatával könnyedebb, levegősebb krumplipürét készíthetünk, amely laktató, mégsem hagy kellemetlenül nehéz érzést étkezés után. Így akár egy nagyobb adagot is jólesően elfogyaszthatunk.
900 g burgonya
115 g sótlan vaj
120 ml teljes zsírtartalmú író
4 evőkanál friss metélőhagyma
½ teáskanál só
Frissen őrölt fekete bors ízlés szerint
Először tedd a burgonyát egy nagy fazékba, majd öntd fel annyi hideg vízzel, hogy teljesen ellepje. Sózd meg a vizet, és nagy lángon forrald fel.
Amikor a víz forrni kezd, csökkentsd a hőfokot közepes–alacsonyra, majd főzd a burgonyát körülbelül 15 percig, amíg villával könnyedén át nem szúrható.
Ha a burgonya megpuhult, öntsd le róla a vizet, majd tedd vissza a fazékba. Add hozzá a vajat, és törd össze, amíg sima, krémes állagú nem lesz.
Ezután öntsd hozzá az írót, majd ízesítsd metélőhagymával, sóval és frissen őrölt fekete borssal – írja a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.