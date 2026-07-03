Felejtsd el a tejszínt: ettől a titkos hozzávalótól lesz isteni a krumplipüré – ezt még nagyanyáink se gondolták volna

A krumplipüré igazi komfortétel, amelyet szinte mindenki örömmel vár, legyen szó egy hétköznapi vacsoráról vagy egy grillezés mellé kínált köretről. Elkészítése viszonylag gyors, mivel főként a burgonya megfőzéséből és összetöréséből áll, így gyakran kevesebb mint fél óra alatt elkészül.

A krumplipüré sokkal finomabb lesz, ha erre cseréled a tejszínt

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A krumplipüré sokkal finomabb lesz, ha erre cseréled a tejszínt

A püré minőségét azonban kevésbé az elkészítési mód, sokkal inkább a felhasznált alapanyagok határozzák meg. Ezek döntik el, hogy a végeredmény könnyű és habos lesz-e, vagy inkább nehéz és ragacsos.

Brenda Score, édesanya és az A Farm Girl's Dabbles nevű gasztrooldal alapítója most elárulta, hogy a selymesebb és krémesebb krumplipüré titka az, ha tejszín helyett írót használunk a receptben.

Miért érdemes írót tenni a krumplipürébe? A válasz egyszerű: az íze és az állaga miatt. Az író a magas tejsavtartalmának köszönhetően enyhén pikáns ízt ad a pürének, emellett krémesebb és kissé sűrűbb állagot is kölcsönöz neki

– fogalmazott.

Az író az a folyadék, amely a tejszínből köpült vaj készítése után visszamarad. Ha nem szeretnénk magunk elkészíteni, a legtöbb szupermarketben a sütési alapanyagok között megtalálható.

A krumplipüré rendkívül finom, ugyanakkor könnyen válhat nehéz fogássá, hiszen vajjal készül, és a tejszín hozzáadása túlságosan zsírossá teheti. A tejszín túl sok zsiradékot vihet a pürébe, amitől az nehezebb állagú lesz, és könnyebben elnyomhatja a többi hozzávaló ízét, így a végeredmény akár egyhangúnak is tűnhet.

Sok esetben jobb választás az író, mivel kevesebb zsírt tartalmaz, és enyhén savas kémhatású. Ez segít lebontani a burgonyában lévő keményítőt, így a püré könnyebb, levegősebb és simább állagú lesz. Az író savassága emellett finom, enyhén pikáns ízt is kölcsönöz a krumplipürének, amely remekül harmonizál a vajjal, kiemeli a többi hozzávaló ízét, és még ízletesebbé teszi a végeredményt.