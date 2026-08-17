Várfoglalás családdal – Sárkányok és lovagok nyomában a sümegi várban

A Balaton-felvidék nyugati szélén, egy magányos mészkőszirten magasodik a sümegi vár, amely évszázadok óta uralja a tájat és formálja a környék történelmét. A 2016-ban, a Nemzeti Várprogram keretében megújult erősség izgalmas hétvégi progtramot kínál akár a legkisebbeknek is.

A sümegi vár méltóságteljesen trónol a település, Sümeg felett. Megmászása izgalmas kihívást jelent az egész családnak.

Fotó: feelthedrone

Történelmi időutazás: a XIII. századi erődítmény falai között megelevenedik a középkori várnép és a püspökök élete.

a XIII. századi erődítmény falai között megelevenedik a középkori várnép és a püspökök élete. Családi kalandok: interaktív gyerekjátékok, állatsimogató és lovagi tornák várják a látogatókat a várban és az élményparkban.

interaktív gyerekjátékok, állatsimogató és lovagi tornák várják a látogatókat a várban és az élményparkban. Páratlan panoráma: a meredek várhegy tetejéről a Balaton-felvidék egyik legszebb körpanorámája tárul elénk.

A sümegi vár története dióhéjban

Az erődítmény magja még az 1260-as évekből maradt fenn, amikor a tatárjárás pusztításai okán számos várat emeltek országszerte. Később, az Anjou-királyok uralkodása alatt jelentős bővítéseken esett át: ekkor emelték az Öregtorony felső szintjét és erősítették meg a védműveket, hogy ellenálljanak a kor ostromtechnikáinak.

A XIII. századi mag köré épült külső és belső várfalak tagoltsága jól szemlélteti a sümegi vár középkori védelmi stratégiáját.

Fotó: Robcsee

A vár fénykora a püspöki székhelyként töltött időszakra tehető, ám a XVIII. század eleje tragikus fordulatot hozott. A Rákóczi-szabadságharc leverése után, 1713-ban a császári csapatok felgyújtották, köveit pedig a környékbeli lakosok kezdték elhordani építkezésekhez. A pusztulásnak csak az 1957-ben megkezdett módszeres régészeti feltárás és az azt követő évtizedek gondos renoválási munkálatai vetettek véget.

Séták a gyilokjárón és a püspöki lakosztályban

Aki belép a kapun, készüljön fel rá, hogy a terület alapos bejárása több órát vesz igénybe. A vár keleti szárnyában a hétköznapi élet emlékei elevenednek meg: benézhetünk az egykori sütőházba, a középkori konyhába és a várnagy lakhelyére is. A Csabi-torony és az északkeleti gyilokjáró különleges perspektívát kínál a falak szerkezetére, ráadásul ez a szakasz a tériszonytól tartók számára is biztonságos és élvezhető.

Az 1713-as tűzvész után romossá vált sümegi vár az 1957-ben indult módszeres feltárásnak köszönhetően nyerte vissza mai, reprezentatív formáját.

Fotó: wikiédia

A felfedezés során az Öregtorony jelenti a legnagyobb kalandot, ahol a zegzugos udvarokból szűk csigalépcsők vezetnek fel a tetőre, ahonnan belátni az egész Tapolcai-medencét. A falak között nemcsak a katonai élet, hanem a püspöki pompa is helyet kapott, amit a berendezett lakószoba és a tanácsterem idéz fel. Az alagsorban ugyanakkor a történelem sötétebb oldala, a börtönkiállítás várja a látogatókat, bár ezt a részt a realisztikus ábrázolások miatt kisgyerekekkel érdemesebb elkerülni.