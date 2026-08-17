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Tökéletes hétvégi úti cél: a sümegi vár.

Várfoglalás családdal – Sárkányok és lovagok nyomában a sümegi várban

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 17. 12:00
sümegbalaton-felvidékvár
Barangoljuk be az ország egyik leglátványosabb középkori erődítményét, amely gyerekek számára is izgalmas programokat tartogat. Érdemes felkapaszkodni a hegytetőre, hiszen a sümegi vár a páratlan panoráma mellett felejthetetlen történelmi időutazást is ígér.
Etédi Alexa
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A Balaton-felvidék nyugati szélén, egy magányos mészkőszirten magasodik a sümegi vár, amely évszázadok óta uralja a tájat és formálja a környék történelmét. A 2016-ban, a Nemzeti Várprogram keretében megújult erősség izgalmas hétvégi progtramot kínál akár a legkisebbeknek is.

A Sümeg felett magasodó sümegi vár.
A sümegi vár méltóságteljesen trónol a település, Sümeg felett. Megmászása izgalmas kihívást jelent az egész családnak. 
Fotó: feelthedrone
  • Történelmi időutazás: a XIII. századi erődítmény falai között megelevenedik a középkori várnép és a püspökök élete.
  • Családi kalandok: interaktív gyerekjátékok, állatsimogató és lovagi tornák várják a látogatókat a várban és az élményparkban.
  • Páratlan panoráma: a meredek várhegy tetejéről a Balaton-felvidék egyik legszebb körpanorámája tárul elénk.

A sümegi vár története dióhéjban

Az erődítmény magja még az 1260-as évekből maradt fenn, amikor a tatárjárás pusztításai okán számos várat emeltek országszerte. Később, az Anjou-királyok uralkodása alatt jelentős bővítéseken esett át: ekkor emelték az Öregtorony felső szintjét és erősítették meg a védműveket, hogy ellenálljanak a kor ostromtechnikáinak.

A sümegi vár madártávlatból az Öregtorony felől.
A XIII. századi mag köré épült külső és belső várfalak tagoltsága jól szemlélteti a sümegi vár középkori védelmi stratégiáját.
Fotó: Robcsee

A vár fénykora a püspöki székhelyként töltött időszakra tehető, ám a XVIII. század eleje tragikus fordulatot hozott. A Rákóczi-szabadságharc leverése után, 1713-ban a császári csapatok felgyújtották, köveit pedig a környékbeli lakosok kezdték elhordani építkezésekhez. A pusztulásnak csak az 1957-ben megkezdett módszeres régészeti feltárás és az azt követő évtizedek gondos renoválási munkálatai vetettek véget.

Séták a gyilokjárón és a püspöki lakosztályban

Aki belép a kapun, készüljön fel rá, hogy a terület alapos bejárása több órát vesz igénybe. A vár keleti szárnyában a hétköznapi élet emlékei elevenednek meg: benézhetünk az egykori sütőházba, a középkori konyhába és a várnagy lakhelyére is. A Csabi-torony és az északkeleti gyilokjáró különleges perspektívát kínál a falak szerkezetére, ráadásul ez a szakasz a tériszonytól tartók számára is biztonságos és élvezhető.

A sümegi várrszben helyreállított belső udvara.
Az 1713-as tűzvész után romossá vált sümegi vár az 1957-ben indult módszeres feltárásnak köszönhetően nyerte vissza mai, reprezentatív formáját.
Fotó: wikiédia

A felfedezés során az Öregtorony jelenti a legnagyobb kalandot, ahol a zegzugos udvarokból szűk csigalépcsők vezetnek fel a tetőre, ahonnan belátni az egész Tapolcai-medencét. A falak között nemcsak a katonai élet, hanem a püspöki pompa is helyet kapott, amit a berendezett lakószoba és a tanácsterem idéz fel. Az alagsorban ugyanakkor a történelem sötétebb oldala, a börtönkiállítás várja a látogatókat, bár ezt a részt a realisztikus ábrázolások miatt kisgyerekekkel érdemesebb elkerülni.

Ha valakit a modern kori újjáépítés részletei érdekelnek, a büfé falán elhelyezett fotódokumentáció segítségével nyomon követheti a romok újjászületését.

Ágyúállások a sümegi várban.
A vastag kőfalak és a stratégiai elhelyezkedésű ágyúállások a török kor és a Rákóczi-szabadságharc ostromainak álltak ellen.
Fotó: wikiédia

Szamarak, sárkányok és gyerekmegőrző

A várudvar kialakításakor gondoltak a legkisebbekre is, így az erőd nem csupán egy unalmas múzeum. A gyerekek itt valódi mesevilágba csöppennek, ahol megküzdhetnek a hétfejű sárkánnyal, gyakorolhatják a patkódobást vagy kipróbálhatják a hordólovaglást. Az állatsimogatóban kecskék és szamarak várják a figyelmet, a főtéren pedig bárki megtapasztalhatja, milyen érzés volt a kalodába zárt bűnösök sorsa. Az egyik legnépszerűbb és legviccesebb attrakció a súlykorláthoz kötött „gyerekmegőrző” kosár, amit 80 kiló alatt a vállalkozó kedvű felnőttek is tesztelhetnek.

A sümegi vár erődített bejárata.
A sümegi vár külső kaputornyának robusztus építménye a XVI. században nyerte el végső formáját, bejáratát pedig egykor felvonóhíd és az alatta húzódó védelmi árok tette szinte áttörhetetlenné.
Fotó: wikiédia

Lovagi tornák a Történelmi Élményparkban

A filmforgatási helyszínként is kedvelt vár lábánál fekvő Történelmi Élménypark tovább bővíti a középkori élményt. Itt a hadi technológiáé a főszerep: hatalmas ostromgépeket láthatunk működés közben, és bekukkanthatunk egy támadó török tábor mindennapjaiba is. A látogatás csúcspontja gyakran a Történelmi Rendezvénycsarnokban zajló lovagi torna, ahol megelevenedik a múlt: mongol lovas kaszkadőrök, fegyverbemutatók és ügyességi versenyek repítik vissza a nézőket abba a korba, amikor a becsületet még karddal és kopjával védték.

A sümegi vár és Sümeg felülről fotózva.
Időtálló mészkőfalak és az ég felé törő Öregtorony a meredek várhegy tetején, ahonnan beláthatjuk az egész környéket.
Fotó: Mike Workman

Gyakorlati tanácsok a kiránduláshoz

A sümegi vár egész évben nyitva áll, de a nyitvatartási idő az évszakokhoz igazodik: télen délután négyig, a nyári főszezonban pedig este hétig látogatható. A jegyárak differenciáltak, a hat év alattiak ingyen, a diákok és nyugdíjasok kedvezményesen válthatnak belépőt.

Fontos tudni, hogy az erődítményhez kizárólag gyalogosan lehet feljutni. A várhegyre vezető út meredek, de jó kondícióban lévőknek nagyjából tízperces séta. A terep adottságai miatt a babakocsi helyett a hordozó használata javasolt, és a csúszós, egyenetlen kövek miatt a zárt sportcipő viselése elengedhetetlen. A vár kutyabarát, így a négylábú kedvenceket is magunkkal vihetjük, amennyiben pórázon vezetjük őket. 

Nézd meg a megújult sümegi várat az alábbi videóban is:

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