Várfoglalás családdal – Sárkányok és lovagok nyomában a sümegi várban

A Balaton-felvidék nyugati szélén, egy magányos mészkőszirten magasodik a sümegi vár, amely évszázadok óta uralja a tájat és formálja a környék történelmét. A 2016-ban, a Nemzeti Várprogram keretében megújult erősség izgalmas hétvégi progtramot kínál akár a legkisebbeknek is.
Az erődítmény magja még az 1260-as évekből maradt fenn, amikor a tatárjárás pusztításai okán számos várat emeltek országszerte. Később, az Anjou-királyok uralkodása alatt jelentős bővítéseken esett át: ekkor emelték az Öregtorony felső szintjét és erősítették meg a védműveket, hogy ellenálljanak a kor ostromtechnikáinak.
A vár fénykora a püspöki székhelyként töltött időszakra tehető, ám a XVIII. század eleje tragikus fordulatot hozott. A Rákóczi-szabadságharc leverése után, 1713-ban a császári csapatok felgyújtották, köveit pedig a környékbeli lakosok kezdték elhordani építkezésekhez. A pusztulásnak csak az 1957-ben megkezdett módszeres régészeti feltárás és az azt követő évtizedek gondos renoválási munkálatai vetettek véget.
Aki belép a kapun, készüljön fel rá, hogy a terület alapos bejárása több órát vesz igénybe. A vár keleti szárnyában a hétköznapi élet emlékei elevenednek meg: benézhetünk az egykori sütőházba, a középkori konyhába és a várnagy lakhelyére is. A Csabi-torony és az északkeleti gyilokjáró különleges perspektívát kínál a falak szerkezetére, ráadásul ez a szakasz a tériszonytól tartók számára is biztonságos és élvezhető.
A felfedezés során az Öregtorony jelenti a legnagyobb kalandot, ahol a zegzugos udvarokból szűk csigalépcsők vezetnek fel a tetőre, ahonnan belátni az egész Tapolcai-medencét. A falak között nemcsak a katonai élet, hanem a püspöki pompa is helyet kapott, amit a berendezett lakószoba és a tanácsterem idéz fel. Az alagsorban ugyanakkor a történelem sötétebb oldala, a börtönkiállítás várja a látogatókat, bár ezt a részt a realisztikus ábrázolások miatt kisgyerekekkel érdemesebb elkerülni.
Ha valakit a modern kori újjáépítés részletei érdekelnek, a büfé falán elhelyezett fotódokumentáció segítségével nyomon követheti a romok újjászületését.
A várudvar kialakításakor gondoltak a legkisebbekre is, így az erőd nem csupán egy unalmas múzeum. A gyerekek itt valódi mesevilágba csöppennek, ahol megküzdhetnek a hétfejű sárkánnyal, gyakorolhatják a patkódobást vagy kipróbálhatják a hordólovaglást. Az állatsimogatóban kecskék és szamarak várják a figyelmet, a főtéren pedig bárki megtapasztalhatja, milyen érzés volt a kalodába zárt bűnösök sorsa. Az egyik legnépszerűbb és legviccesebb attrakció a súlykorláthoz kötött „gyerekmegőrző” kosár, amit 80 kiló alatt a vállalkozó kedvű felnőttek is tesztelhetnek.
A filmforgatási helyszínként is kedvelt vár lábánál fekvő Történelmi Élménypark tovább bővíti a középkori élményt. Itt a hadi technológiáé a főszerep: hatalmas ostromgépeket láthatunk működés közben, és bekukkanthatunk egy támadó török tábor mindennapjaiba is. A látogatás csúcspontja gyakran a Történelmi Rendezvénycsarnokban zajló lovagi torna, ahol megelevenedik a múlt: mongol lovas kaszkadőrök, fegyverbemutatók és ügyességi versenyek repítik vissza a nézőket abba a korba, amikor a becsületet még karddal és kopjával védték.
A sümegi vár egész évben nyitva áll, de a nyitvatartási idő az évszakokhoz igazodik: télen délután négyig, a nyári főszezonban pedig este hétig látogatható. A jegyárak differenciáltak, a hat év alattiak ingyen, a diákok és nyugdíjasok kedvezményesen válthatnak belépőt.
Fontos tudni, hogy az erődítményhez kizárólag gyalogosan lehet feljutni. A várhegyre vezető út meredek, de jó kondícióban lévőknek nagyjából tízperces séta. A terep adottságai miatt a babakocsi helyett a hordozó használata javasolt, és a csúszós, egyenetlen kövek miatt a zárt sportcipő viselése elengedhetetlen. A vár kutyabarát, így a négylábú kedvenceket is magunkkal vihetjük, amennyiben pórázon vezetjük őket.
Nézd meg a megújult sümegi várat az alábbi videóban is:
Ezek a cikkek isérdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.