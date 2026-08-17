Sziget Fesztivál: Gerendai Károly megnevezte, kik lennének az álomfellépői

Az idei év sem okozott csalódást a Szigetre kilátogatóknak. Egy erős kezdés Zara Larssonal, majd Skrillex tette fel a végső pontot a fesztiválra. Bérmennyire is hatalmas nevek ezek, Gerendai Károlynak még így is vannak olyan nevek a tarsolyában, akiket nagyon szívesen látna egyszer a Hajógyári-sziget nagyszínpadján. Nyitrai Zsoltnak pedig elárulta ezeket, illetve arról is mesélt, hogy miért nehéz a mai világban A kategóriás előadókat szervezni.
Nyilván nekem is vannak olyan előadók, akiket nagyon szerettem volna, ha egyszer fellépnek a Sziget Fesztivál színpadján. A Coldplay, Red Hot Chili Peppers és a Metallica is ilyenek, de vannak még olyan sztárok, akik azt gondolom, hogy nagyon nagy sikert aratnának
— mondta a Sziget Fesztivál alapítója.
Gerendai Károly ezek után arról kezdett el beszélni, amiért egyre több kritika éri a Szigetet és a többi fesztivált is. Ez pedig nem más, mint a kevés színvonalas külföldi előadó. A válaszból egyértelműen kiderül, hogy miért van kevesebb nagy világsztár a fesztiválokon.
Sajnos azt látni kell, hogy a tényleg A kategóriás világsztárok egyre kevésbé akarnak szerepelni fesztiválon. Részben több pénzt is tudnak keresni a szóló koncertjeiken, részben pedig ott minden róluk szól. A saját színpaduk, a saját technikájuk, a saját csapatuk, a saját rajongóik. Ott minden arra van optimalizálva, hogy ők komfortosan érezzék magukat. Egy fesztiválon, ahol egymás után játszanak ugyanazon a színpadon, ugyanazon technikával a fellépők, az nekik mindig kompromisszumokkal jár. Azt látom, hogy ezen okok miatt inkább nem járnak fesztiválokra
— fejtette ki az okát a problémának Gerendai Károly.
Az tehát biztos, hogy a Sziget Fesztivál jó kezekben van a további években is és a rajongók csak bízni tudnak, hogy jövőre is tartani tudja a nagyon magas színvonalat Gerendai Károly fesztiválja.
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