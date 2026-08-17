JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Jácint névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sziget Fesztivál: Gerendai Károly megnevezte, kik lennének az álomfellépői

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors koncert
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 17. 11:00
Sziget fesztiválGerendai Károly
Évek óta rengeteg külföldi fiatal érkezik, hogy részt vegyen Európa egyik legismertebb fesztiválján. A Sziget alapítója, Gerendai Károly most felsorolt pár nevet, akiket nagyon szívesen látna a Hajógyári-szigeten.
Kulcsár Krisztián
A szerző cikkei

Az idei év sem okozott csalódást a Szigetre kilátogatóknak. Egy erős kezdés Zara Larssonal, majd Skrillex tette fel a végső pontot a fesztiválra. Bérmennyire is hatalmas nevek ezek, Gerendai Károlynak még így is vannak olyan nevek a tarsolyában, akiket nagyon szívesen látna egyszer a Hajógyári-sziget nagyszínpadján. Nyitrai Zsoltnak pedig elárulta ezeket, illetve arról is mesélt, hogy miért nehéz a mai világban A kategóriás előadókat szervezni.

A Sziget Fesztivál minden évben előrukkol néhány sztárfellépővel.
Gerendai Károly, a Sziget alapítója elárulta a fellépők meghívásának legnagyobb nehézségét (Fotó: Bánkúti Sándor)

Gerendai Károly megnevezte három álomfellépőjét a Sziget Fesztiválon

Nyilván nekem is vannak olyan előadók, akiket nagyon szerettem volna, ha egyszer fellépnek a Sziget Fesztivál színpadján. A Coldplay, Red Hot Chili Peppers és a Metallica is ilyenek, de vannak még olyan sztárok, akik azt gondolom, hogy nagyon nagy sikert aratnának

— mondta a Sziget Fesztivál alapítója.

Gerendai Károly ezek után arról kezdett el beszélni, amiért egyre több kritika éri a Szigetet és a többi fesztivált is. Ez pedig nem más, mint a kevés színvonalas külföldi előadó. A válaszból egyértelműen kiderül, hogy miért van kevesebb nagy világsztár a fesztiválokon.

A Sziget Fesztiválon egy meglepetéshely várta a bulizókat.
A Sziget 2026 a nehézségek ellenére ismét fel tudott mutatni sok ismert előadót (Fotó: Gáll Regina)

Ezért van kevesebb nagynevű fellépő a Szigeten

Sajnos azt látni kell, hogy a tényleg A kategóriás világsztárok egyre kevésbé akarnak szerepelni fesztiválon. Részben több pénzt is tudnak keresni a szóló koncertjeiken, részben pedig ott minden róluk szól. A saját színpaduk, a saját technikájuk, a saját csapatuk, a saját rajongóik. Ott minden arra van optimalizálva, hogy ők komfortosan érezzék magukat. Egy fesztiválon, ahol egymás után játszanak ugyanazon a színpadon, ugyanazon technikával a fellépők, az nekik mindig kompromisszumokkal jár. Azt látom, hogy ezen okok miatt inkább nem járnak fesztiválokra

— fejtette ki az okát a problémának Gerendai Károly.

Az tehát biztos, hogy a Sziget Fesztivál jó kezekben van a további években is és a rajongók csak bízni tudnak, hogy jövőre is tartani tudja a nagyon magas színvonalat Gerendai Károly fesztiválja.

@nyitraitok A Sziget Fesztivál álomfellépői🎸🎶🪩🎧 #nyitraizsolt #nyitraitok #szigetfesztival #sziget2026 #magyarorszag ♬ eredeti hang – Nyitrai Zsolt - Nyitrai Zsolt

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu