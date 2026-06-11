Ez az 5 gyönyörű növény a teraszod dísze lesz, és a szúnyogokat is elüldözi

A házi praktikák és a kertészkedés szerelmesei között régóta kering a mítosz, miszerint bizonyos növények védőpajzsot vonnak körénk a szúnyogok ellen. Azonban van egy kis bökkenő: a növények önmagukban, a cserépben üldögélve sajnos nem fognak csodát tenni. A titok a leveleikben rejlik! Ahhoz, hogy a bennük lévő illóolajok kifejtsék a hatásukat, meg kell őket dörzsölni, vagy egy kicsit meg kell tépkedni a leveleket, hogy az illatfelhő felszabaduljon. Ha idén nyáron összekötnéd a kellemeset a hasznossal, ezt a 5 csodaszép szúnyogűző növényt mindenképpen szerezd be!
Ha idén nyáron összekötnéd a kellemeset a hasznossal, ezt a 5 csodaszép szúnyogűző növényt mindenképpen szerezd be.
A levendulát senkinek sem kell bemutatni, de azt már kevesebben tudják, hogy a szúnyogok valósággal rettegnek tőle. Ezüstös-zöld levelei és a hullámzó lila virágtenger igazi mediterrán, provence-i hangulatot varázsol a lakás mellé. Sőt, a levendula a tűző napon dörzsölés nélkül is intenzív illatot áraszt. A benne található linalool nevű vegyület szinte teljesen megbénítja a szúnyogok szaglását, így esélyük sem lesz rád találni a sötétben.
Ha valami igazán különlegesre vágysz, a bojtocska (Ageratum) lesz a kedvenced. Ez az egynyári növény májustól egészen az első fagyokig ontja magából a puha, pamutszerű, kék vagy lila virágait. Csodásan mutat a balkonládákban vagy a kerti utak szegélyeként. A bojtocska egy kumarin nevű anyagot termel, amit a szúnyogok képtelenek elviselni, így az egyik legjobb szúnyogűző növény. Fontos azonban, hogy a növény nedvei irritálhatják a bőrt, így ezt ne dörzsöld magadra – egyszerűen csak hagyd, hogy az asztal mellett díszelegjen és kifejtse a hatását!
A rozmaring nemcsak a sült krumpli és a húsok ízét dobja fel, hanem egy rendkívül elegáns, fás szárú cserje is. Tűszerű leveleivel és tavasszal nyíló apró, lila virágaival stílusos dísze a kerti asztalnak. A növénynek rendkívül erőteljes, kámforos illata van, amit a vérszívók messziről elkerülnek. Ha kerti sütögetést vagy grillezést terveztek a barátokkal, dobj egy-két ágat közvetlenül a parázsra, így a felszálló illatos füst megtisztítja a terepet a zümmögő betolakodóktól.
A bársonyvirágok elképesztően mutatósak, az élénksárga, narancssárga és mélyvörös színekben pompázó virágok szinte világítanak a sötétedő nyári estéken. Ne tévesszen meg a népies neve, a büdöske valójában nem büdös, bár tény, hogy erős az illata. Titka abban rejlik, hogy olyan természetes vegyületeket tartalmaz, amelyeket a bolti rovarirtó szerekben is előszeretettel alkalmaznak. Nemcsak a szúnyogokat tartja távol a terasztól, de ha a konyhakertbe vagy a virágágyás szélére ülteted, a paradicsomot és a többi növényt is megvédi a kártevőktől.
Ha szereted a letisztult, skandináv vagy modern stílust, egy dézsás eukaliptusz kötelező darab a teraszodra. Hamvas, ezüstöskék kerek levelei és kecses ágai azonnal feldobják a környezetet. Az eukaliptuszolaj az egyik legerősebb természetes rovarriasztó a világon. Elég, ha a reggeli kávédat iszogatva megérinted a növényt, vagy elmorzsolsz egy levelet a kezedben, és a felszabaduló friss, tiszta illat azonnal elűzi a környékről az összes éhes vérszívót.
Bors-tipp
Ültesd ezeket a növényeket közvetlenül oda, ahol a legtöbbet tartózkodtok: a kerti székek mellé, az ablakpárkányra vagy a terasz korlátjára. Amikor elmentek mellettük és hozzájuk értek, a felszabaduló illatfelhő munkába áll, ti pedig végre nyugodtan élvezhetitek a nyári estéket!
Nézd meg videón a 6 évelő növényt, amelyek cserépben virágoznak és elűzik a rovarokat:
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