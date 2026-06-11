Ez az 5 gyönyörű növény a teraszod dísze lesz, és a szúnyogokat is elüldözi

Bizonyos szúnyogűző növények csodás díszei lehetnek a terasznak, illóolajaik segítségével természetes módon tartják távol a vérszívókat.

A legtöbb ilyen növény leveleit meg kell dörzsölni vagy meg kell tépkedni ahhoz, hogy a bennük lévő illatfelhő felszabaduljon.

A levendula, a bojtocska, a rozmaring, a bársonyvirág és az eukaliptusz mind hatékony és természetes fegyverek a nyári szúnyoginvázió ellen.

A házi praktikák és a kertészkedés szerelmesei között régóta kering a mítosz, miszerint bizonyos növények védőpajzsot vonnak körénk a szúnyogok ellen. Azonban van egy kis bökkenő: a növények önmagukban, a cserépben üldögélve sajnos nem fognak csodát tenni. A titok a leveleikben rejlik! Ahhoz, hogy a bennük lévő illóolajok kifejtsék a hatásukat, meg kell őket dörzsölni, vagy egy kicsit meg kell tépkedni a leveleket, hogy az illatfelhő felszabaduljon. Ha idén nyáron összekötnéd a kellemeset a hasznossal, ezt a 5 csodaszép szúnyogűző növényt mindenképpen szerezd be!

Az illatos lila levendula nemcsak gyönyörű dekoráció, hanem az egyik leghatékonyabb szúnyogűző növény is a teraszon / Fotó: 123RF

Szépek és hasznosak: az 5 legjobb szúnyogűző növény

Ha idén nyáron összekötnéd a kellemeset a hasznossal, ezt a 5 csodaszép szúnyogűző növényt mindenképpen szerezd be.

1. Levendula – lila luxus a teraszon

A levendulát senkinek sem kell bemutatni, de azt már kevesebben tudják, hogy a szúnyogok valósággal rettegnek tőle. Ezüstös-zöld levelei és a hullámzó lila virágtenger igazi mediterrán, provence-i hangulatot varázsol a lakás mellé. Sőt, a levendula a tűző napon dörzsölés nélkül is intenzív illatot áraszt. A benne található linalool nevű vegyület szinte teljesen megbénítja a szúnyogok szaglását, így esélyük sem lesz rád találni a sötétben.

2. Bojtocska – cuki kék pompon, ami kíméletlen a vérszívókkal

Ha valami igazán különlegesre vágysz, a bojtocska (Ageratum) lesz a kedvenced. Ez az egynyári növény májustól egészen az első fagyokig ontja magából a puha, pamutszerű, kék vagy lila virágait. Csodásan mutat a balkonládákban vagy a kerti utak szegélyeként. A bojtocska egy kumarin nevű anyagot termel, amit a szúnyogok képtelenek elviselni, így az egyik legjobb szúnyogűző növény. Fontos azonban, hogy a növény nedvei irritálhatják a bőrt, így ezt ne dörzsöld magadra – egyszerűen csak hagyd, hogy az asztal mellett díszelegjen és kifejtse a hatását!