Így nevelj rozmaringot lakásban – tippek, amikkel neked is sikerülni fog

A cserépben nevelt rozmaring napfényes helyet és jó vízelvezetésű, laza földet igényel.

Öntözni mértékkel szabad, télen ritkábban. Tápoldatot csak a növekedési időszakban ajánlott használni.

Rendszeres metszéssel formás és egészséges marad, fiatal hajtásokkal pedig könnyen szaporítható.

Az illatos rozmaring cserépben (Rosmarinus officinalis) nemcsak a kert vagy a terasz éke lehet, hanem a lakás hangulatát is feldobhatja. Fűszerként húsokhoz és teákhoz is tökéletes, hajnővesztőként sem utolsó, sőt látványos zöld dekorációként is megállja a helyét.

Rozmaring cserépben: egyszerű tippek otthoni neveléshez

Fotó: Tatyana Soares / Shutterstock

Rozmaring cserépben – jól bevált házi praktikák

Sokan félnek attól, hogy a rozmaring túl kényes növény ahhoz, hogy lakásban tartsák. Pedig nem kell hozzá kert, csak egy fényes ablakpárkány. A cserépben nevelt rozmaring pedig több szempontból is előnyös:

könnyebben védhető a téli hidegtől;

mindig kéznél van a friss fűszer;

formálható, metszhető, így dekoratív kiegészítője lehet az otthonnak;

az aromája természetes légfrissítőként is működik.

Cserepes rozmaring gondozása lépésről lépésre

A megfelelő cserép és föld kiválasztása

A jó kezdés fél siker, így a megfelelő cserép kiválasztása kulcsfontosságú. Az agyagcserép „lélegzik”: porózus falai átengedik a levegőt, így a rozmaring gyökerei mindig friss oxigénhez jutnak, és nem fulladnak meg a pangó vízben. Ez utóbbi elvezetésére tegyél vízfelfogó tálcát a cserép alá.

Az is fontos, hogy a föld laza, jó vízelvezetésű legyen. Ha túl tömör, a gyökerek könnyen rothadásnak indulhatnak. Egy keverék virágföldből, kevés homokból és perlittel vagy kaviccsal ideális.

A rozmaring fényigénye

A rozmaring napimádó: minél több fényt kap, annál egészségesebb. Télen is próbáld a déli vagy nyugati ablakhoz közel helyezni. Ha a lakásban sötét van, egy növénylámpa csodákat tehet.

A hőmérsékletet tekintve a rozmaring szereti a hűvösebb éjszakákat, de a 15–20 °C körüli állandó melegben is boldogan növekszik. Ha túl meleg és párás helyre kerül, könnyen elszáradhat, ezért az ablaknál lévő szellőztetésre is figyelj oda.