Így nevelj rozmaringot lakásban – tippek, amikkel neked is sikerülni fog

Az illatos rozmaring cserépben (Rosmarinus officinalis) nemcsak a kert vagy a terasz éke lehet, hanem a lakás hangulatát is feldobhatja. Fűszerként húsokhoz és teákhoz is tökéletes, hajnővesztőként sem utolsó, sőt látványos zöld dekorációként is megállja a helyét.
Sokan félnek attól, hogy a rozmaring túl kényes növény ahhoz, hogy lakásban tartsák. Pedig nem kell hozzá kert, csak egy fényes ablakpárkány. A cserépben nevelt rozmaring pedig több szempontból is előnyös:
A jó kezdés fél siker, így a megfelelő cserép kiválasztása kulcsfontosságú. Az agyagcserép „lélegzik”: porózus falai átengedik a levegőt, így a rozmaring gyökerei mindig friss oxigénhez jutnak, és nem fulladnak meg a pangó vízben. Ez utóbbi elvezetésére tegyél vízfelfogó tálcát a cserép alá.
Az is fontos, hogy a föld laza, jó vízelvezetésű legyen. Ha túl tömör, a gyökerek könnyen rothadásnak indulhatnak. Egy keverék virágföldből, kevés homokból és perlittel vagy kaviccsal ideális.
A rozmaring napimádó: minél több fényt kap, annál egészségesebb. Télen is próbáld a déli vagy nyugati ablakhoz közel helyezni. Ha a lakásban sötét van, egy növénylámpa csodákat tehet.
A hőmérsékletet tekintve a rozmaring szereti a hűvösebb éjszakákat, de a 15–20 °C körüli állandó melegben is boldogan növekszik. Ha túl meleg és párás helyre kerül, könnyen elszáradhat, ezért az ablaknál lévő szellőztetésre is figyelj oda.
Az öntözésnél az aranyszabály: a kevesebb több. A talaj felső rétege legyen száraz, mielőtt újra locsolnád. Télen a növény pihen, ilyenkor ritkábban igényel vizet.
Tápanyagból mérsékelt mennyiség kell. Kifejezetten a mediterrán fűszerekhez való folyékony tápoldat ideális a számára havonta egyszer, de csak a növekedési időszakban. Egy túlzottan dúsított föld inkább a levelek gyors elsárgulásához vezethet.
A rozmaring metszése nemcsak formásabbá teszi a növényt, hanem egészségesebbé is. Tavasszal és nyár elején érdemes visszavágni a hajtásokat, így sűrű, illatos rozmaring bokor díszíti majd az otthonod.
Ha szaporítani szeretnéd, a fiatal hajtásokat levágva, azokat vízben vagy nedves földben könnyen gyökeresítheted. Egy hónap múlva már új növényed lesz, amelyet ajándékba adhatsz, vagy a konyhában használhatsz.
Bors-tippek:
A cserépben nevelt rozmaring nemcsak szép és hasznos, de illatával vidámabbá teszi a mindennapokat is. Nem kell hozzá kert, csak egy kis türelem, figyelem, és egy napos ablak.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a rozmaring szaporításáról:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.