Rozmaring cserépben

Így nevelj rozmaringot lakásban – tippek, amikkel neked is sikerülni fog

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 15:15
Ha eddig azt hitted, hogy a rozmaring csak a kertben vagy a teraszon érzi jól magát, érdemes újragondolnod a dolgot. A rozmaring cserépben nevelt változata – amellett, hogy hasznos fűszernövény – a lakásban is remekül mutathat. Olvass tovább, és mutatjuk, hogyan gondozd otthon!
Kelemen Dorina
Kelemen Dorina
  • A cserépben nevelt rozmaring napfényes helyet és jó vízelvezetésű, laza földet igényel.
  • Öntözni mértékkel szabad, télen ritkábban. Tápoldatot csak a növekedési időszakban ajánlott használni.
  • Rendszeres metszéssel formás és egészséges marad, fiatal hajtásokkal pedig könnyen szaporítható.

Az illatos rozmaring cserépben (Rosmarinus officinalis) nemcsak a kert vagy a terasz éke lehet, hanem a lakás hangulatát is feldobhatja. Fűszerként húsokhoz és teákhoz is tökéletes, hajnővesztőként sem utolsó, sőt látványos zöld dekorációként is megállja a helyét. 

Rozmaring cserépben
Rozmaring cserépben: egyszerű tippek otthoni neveléshez
Rozmaring cserépben – jól bevált házi praktikák

Sokan félnek attól, hogy a rozmaring túl kényes növény ahhoz, hogy lakásban tartsák. Pedig nem kell hozzá kert, csak egy fényes ablakpárkány. A cserépben nevelt rozmaring pedig több szempontból is előnyös:

  • könnyebben védhető a téli hidegtől;
  • mindig kéznél van a friss fűszer;
  • formálható, metszhető, így dekoratív kiegészítője lehet az otthonnak;
  • az aromája természetes légfrissítőként is működik.  

Cserepes rozmaring gondozása lépésről lépésre

A megfelelő cserép és föld kiválasztása

A jó kezdés fél siker, így a megfelelő cserép kiválasztása kulcsfontosságú. Az agyagcserép „lélegzik”: porózus falai átengedik a levegőt, így a rozmaring gyökerei mindig friss oxigénhez jutnak, és nem fulladnak meg a pangó vízben. Ez utóbbi elvezetésére tegyél vízfelfogó tálcát a cserép alá.

Az is fontos, hogy a föld laza, jó vízelvezetésű legyen. Ha túl tömör, a gyökerek könnyen rothadásnak indulhatnak. Egy keverék virágföldből, kevés homokból és perlittel vagy kaviccsal ideális. 

A rozmaring fényigénye  

A rozmaring napimádó: minél több fényt kap, annál egészségesebb. Télen is próbáld a déli vagy nyugati ablakhoz közel helyezni. Ha a lakásban sötét van, egy növénylámpa csodákat tehet.

A hőmérsékletet tekintve a rozmaring szereti a hűvösebb éjszakákat, de a 15–20 °C körüli állandó melegben is boldogan növekszik. Ha túl meleg és párás helyre kerül, könnyen elszáradhat, ezért az ablaknál lévő szellőztetésre is figyelj oda.  

Rozmaring csokorba kötése
A rozmaring napfényes helyet és jó vízelvezetésű, laza földet igényel
Öntözés és tápanyag

Az öntözésnél az aranyszabály: a kevesebb több. A talaj felső rétege legyen száraz, mielőtt újra locsolnád. Télen a növény pihen, ilyenkor ritkábban igényel vizet.

Tápanyagból mérsékelt mennyiség kell. Kifejezetten a mediterrán fűszerekhez való folyékony tápoldat ideális a számára havonta egyszer, de csak a növekedési időszakban. Egy túlzottan dúsított föld inkább a levelek gyors elsárgulásához vezethet.

Rozmaring metszés és szaporítás

A rozmaring metszése nemcsak formásabbá teszi a növényt, hanem egészségesebbé is. Tavasszal és nyár elején érdemes visszavágni a hajtásokat, így sűrű, illatos rozmaring bokor díszíti majd az otthonod.

Ha szaporítani szeretnéd, a fiatal hajtásokat levágva, azokat vízben vagy nedves földben könnyen gyökeresítheted. Egy hónap múlva már új növényed lesz, amelyet ajándékba adhatsz, vagy a konyhában használhatsz.

Bors-tippek:

  • A megszáradt leveleket fűszerezésre használd.
  • A rozmaring aromája rovarriasztóként is működik, különösen a molylepkék ellen.

A cserépben nevelt rozmaring nemcsak szép és hasznos, de illatával vidámabbá teszi a mindennapokat is. Nem kell hozzá kert, csak egy kis türelem, figyelem, és egy napos ablak. 

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a rozmaring szaporításáról:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu