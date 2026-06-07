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Dörzsölöd a szemed? Nem kéne: meglepően súlyos betegségeket okozhat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szem
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 12:30
figyelmeztetésbetegség
A szemész több súlyos következményre is figyelmeztetett. Bár ártalmatlannak tűnik, a szemdörzsölés komoly károkat is okozhat.
CJA
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Bár a szemdörzsölés ártalmatlan megoldásnak tűnhet a viszketés vagy a szemszárazság enyhítésére, a szemészek szerint érdemes kétszer is meggondolni ezt a szokást.

Ártalmas lehet a szemdörzsölés
Ártalmas lehet a szemdörzsölés (Illusztráció: Pexels)

A szemviszketés egyik leggyakoribb oka az allergiás kötőhártya-gyulladás, amely a szem felszínét borító kötőhártya gyulladásos reakciója. Taylor Starnes szemész szerint azonban a viszketés enyhítésére irányuló dörzsölés vörösséget, sérüléseket, fertőzéseket, sőt akár súlyosabb betegségeket is okozhat.

Milyen következménye lehet a szemdörzsölésnek?

A szemdörzsölés egyik legsúlyosabb kockázata a keratoconus, egy olyan állapot, amelyben a szem elülső részén található átlátszó szaruhártya elvékonyodik és fokozatosan szabálytalan alakúvá válik.

Az egészséges szaruhártya gömbszerű, enyhén domború formájú, míg a keratoconus esetén idővel kúp alakot vesz fel. Az állapot asztigmatizmust is okozhat, amely homályos és torz látáshoz vezet. A betegséget egy szaruhártya-keresztkötésnek nevezett eljárással lehet kezelni, amely megerősíti a szaruhártyát és lassítja vagy megállítja a betegség előrehaladását.

Az erőteljes szemdörzsölés a szaruhártya felszínének sérülését, úgynevezett szaruhártya-abráziót is okozhat. Ha a sérülést például a köröm okozza, antibiotikumos kezelésre lehet szükség a fertőzés megelőzése érdekében.

Előfordulhat az is, hogy a dörzsölés során egy apró ér megreped a szem felszínén, ami szubkonjunktivális vérzéshez vezet. Ilyenkor a szemfehérje egy része élénkvörössé válhat.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy amikor a szemünkhöz nyúlunk, számos baktériumot vihetünk át a kezünkről. Ilyenek például a Staphylococcus aureus vagy a Streptococcus baktériumok, amelyek olyan felületekről kerülhetnek a kezünkre, mint a kilincsek, a mobiltelefonok vagy a laptopok.

Ez növelheti a különböző szemfertőzések, köztük a kötőhártya-gyulladás kialakulásának kockázatát. A fertőzés tünetei közé tartozhat a vörösség, a váladékozás és a szemhéjak összetapadása.

Bár a szem dörzsölése sokak számára ösztönös reakció, a szakemberek inkább a kiváltó ok kezelését javasolják. A vény nélkül kapható szemcseppek segíthetnek enyhíteni a szárazságot, valamint eltávolítani azokat az irritáló részecskéket amelyek az allergiával összefüggő viszketést és könnyezést okozzák - írja a New York Post.

 

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