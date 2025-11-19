Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagy a baj! Már 29 áldozata van a sárgaságnak az idén

sárgaság
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 19. 15:20
fertőzésveszélyesbetegség
A bőr és a szemfehérje is sárgaszínűvé válik a betegség miatt. A sárgasággal megfertőzött esetek száma a négyszeresére nőtt.

A sárgasággal megfertőződött esetek száma négyszeresére nőtt Csehországban. A betegségnek már halálos áldozatai is vannak, az orvosok folyamatosan oltják be az embereket a sárgaság ellen.

A sárgaság során a bőr a szemfehérje és a nyálkahártya is besárgul
A sárgaság során a bőr a szemfehérje és a nyálkahártya is besárgul
Fotó:  Pexels.com

Sárgaság támad Csehországban

A tavalyi négyszeresére nőtt az idén a súlyos sárgaságos (hepatitisz A) megbetegedések száma Csehországban: november közepéig 2600 esetet mutattak ki. A sárgaságnak idén már 29 halálos áldozata is van, tavaly ketten haltak meg - közölte szerdán a cseh Állami Egészségügyi Intézet (SZÚ).

A sárgaságos megbetegedések és a halálos áldozatok száma az 1989-es rendszerváltás óta az idén a legmagasabb. Az áldozatok többsége férfi. Az átlagos életkor 55 év, a kimutatások szerint több mint 300 hajléktalan, 239 drogfüggő és 34 bebörtönzött személy van a betegek között. A megbetegedések többségét Prágában regisztrálták: az ottani 1108 eset az összes megbetegedés 42 százalékát teszi ki. A betegek több mint 90 százaléka kórházi kezelésre szorult.

Az orvosok eddig több mint 200 ezer személyt oltottak be a tavalyi 66 ezer után. Egy vakcina 1500 koronába (24 ezer forint) kerül, az immunitás megszerzéséhez két adagra van szükség. Az oltóanyagot az érintettek fizetik, de utólagosan az egészségbiztosítók számla ellenében automatikusan megtérítik az árát. - írta az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu