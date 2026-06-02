BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Kármen, Anita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Rántotta receptet reggeliző nő.

Megtudtuk a séfek eddig féltve őrzött titkát: ettől a filléres összetevőtől lesz hihetetlenül krémes a rántotta

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors recept
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 10:15
tojásrántottatojástrükk
A titok nem a tojásban és nem is a vajban keresendő! Ez a filléres összetevő a kulcsa a tökéletes rántotta receptjének. Nem véletlen, hogy sok mesterszakács is előszeretettel alkalmazza az éttermekben. Ha életed legfinomabb reggelijét szeretnéd elkészíteni, maradj velünk, ugyanis eláruljuk azt a könnyen beszerezhető hozzávalót, amitől még krémesebb és szaftosabb lesz a tojás.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Kedvenc reggelink elkészítése nem egy nagy kaland, de csak nagyon kevesen tudják, hogyan lehet igazán krémes, ízekben gazdag tojást készíteni. Néha túl száraz lesz, máskor gumis vagy ízetlen. Létezik azonban egy féltve őrzött titok, egy apró trükk, ami pofonegyszerű, de minden alkalommal elképesztően selymessé és puhává teszi a reggelidet. Mutatjuk a tökéletes rántotta recept titkát!

Tojásrántotta recept serpenyőben.
Rántotta recept: ez a filléres összetevő a mennyeien selymes tojás titka! / Fotó:  123RF
  • A tökéletes rántotta titka egy filléres összetevő.
  • Ezt a trükköt alkalmazzák a séfek is.
  • A végeredmény egy valóban krémes és selymes tojásrántotta.

Tökéletes rántotta recept: ettől a filléres hozzávalótól lesz igazán krémes és puha

Egy jól bevált rántotta recept kötelező elem mindenki életében, aki szereti energikusan indítani a napjait. Gyors és egyszerű, hiszen néhány tojás és egy serpenyő segítségével percek alatt kész is vagyunk a meleg és laktató, de egészséges reggelivel. De azért ne feledjük: bizony van különbség rántotta és rántotta között. Valószínűleg te is kóstoltál már olyat, amely szinte elolvadt a szádban, selymes volt, és gazdagon kihozta a tojás ízét. Meg olyat is, ami száraz, ízetlen és elég unalmas volt. Ha kíváncsi vagy, mi a titok, amivel minden alkalommal mennyei ízt és állagot érhetsz el, akkor tarts velünk, mert most eláruljuk!

Spoiler: minden konyhában megtalálható.

Miért lesz száraz a rántotta?

A tojásfehérje és a sárgája nagyon gyorsan megszilárdul hő hatására, így ha csak néhány másodperccel tovább sütjük a kelleténél, azonnal elveszíti krémes állagát. Vannak praktikák, mint például a tejes vagy vajas kombinációk, amikkel próbálják kompenzálni a tojás szárazságát, de ez még mindig nem elegendő az éttermekben kóstolt tökéletes rántotta receptekhez. A valódi titok egy olyan alapanyag, amely segít megkötni a nedvességet, hogy a tojás megtartsa selymes állagát.

A titkos hozzávaló nem más, mint a kukoricakeményítő.

A keményítő segít tökéletesíteni a vaj és a tojás kombinációját. A rántotta gazdagabb, erőteljesebb ízvilágot kap, lágy és krémes marad a sütés után is.

Mutatjuk, hogyan készítheted el a tökéletes tojásrántottát!

Hozzávalók (2 adaghoz):

  • 4 nagy tojás
  • 2 teáskanál kukoricakeményítő
  • 1,5 evőkanál tej vagy víz
  • 4 evőkanál vaj
  • 1 nagy csipet só
  • frissen őrölt fekete bors ízlés szerint
Selymes rántotta recept.
Bors-tipp: bár a kukoricakeményítő egy sűrűbben előforduló konyhai alapanyag, a trükk burgonyakeményítővel is tökéletesen működik / Fotó:  123RF

Elkészítés:

  1. A tojásokat üsd egy tálba, add hozzá a sót, majd habverővel keverd össze, amíg egy kicsit fel nem habosodik.
  2. Egy kisebb tálban keverd simára a kukoricakeményítőt a tejjel vagy a vízzel.
  3. Öntsd a keményítős keveréket a tojásokhoz, majd alaposan dolgozd össze.
  4. Egy tapadásmentes serpenyőben, közepes lángon olvaszd fel a vajat. (Várd meg, amíg teljesen felolvad.)
  5. Öntsd bele a tojásos keveréket, hagyd állni néhány másodpercig, majd szilikonlapáttal lassan kezdd el kevergetni, hajtogatni a tojásos masszát.
  6. Folyamatosan mozgasd a tojást, amíg krémes, puha állagot nem kapsz (kb. 1 perc).
  7. Mielőtt elkészülne, húzd le a tűzről. A tojás a maradék hőnek köszönhetően tovább sül, és nem szárad ki, miután az épp tökéletes állag elérésekor leveszed a tűzről.
  8. Frissen őrölt borssal megszórva és egy kis zöldséggel az oldalán azonnal tálalhatod.

Nézd meg az alábbi videóra kattintva, miért jó, ha rendszeresen fogyasztasz tojást:

Ezeket a tojásos finomságokat is próbáld ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu