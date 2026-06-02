Bomba miatt zárják le az utat Vácon

Feltételezett világháborús robbanótest került elő Vácon, a Balassagyarmati úton, a tűzszerészművelet idejére a rendőrség az utat mintegy kétszáz méter hosszban kiüríti és lezárja - közölte a Magyar Honvédség.

Vácon bomba került elő. Fotó: Police.hu

A tájékoztatás szerint a feltételezett robbanóeszköz közműépítés során került elő, a Balassagyarmati út 21. szám alatt. A rendőrség a tűzszerészművelet idejére az utat mintegy kétszáz méter hosszban kiüríti és lezárja - írja az MTI.

Frissítés: Elszállították a Vácon talált második világháborús szovjet gránátot

A Magyar Honvédség tűzszerészei elszállították a Vácon talált repeszromboló gránátot - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete kedden késő délelőtt az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a 10,5 centiméteres, kilőtt állapotú, német repeszromboló gránát közműépítési munka közben került elő a Balassagyarmati út 21. szám alatt.

Az eszközt a katonai tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították.

A rendőrség a tűzszerészművelet idejére mintegy kétszáz méter hosszban kiürítette és lezárta a területet. A korlátozást már feloldották.