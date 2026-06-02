Halálos gázolás az M1-es autópályán - kerékcsere közben ütötték el a férfit

Halálos gázolás miatt állítottak bíróság elé egy 49 éves román férfit. A férfi még tavaly okozott halálos gázolást autójával és a vontatójával.

Kerkékcsere közben történt halálos gázolás az M1-es autópályán

Halálos gázolást okozott a sebességhatár megsértése

A Győri Járási Ügyészség egy 49 éves román férfi ellen emelt vádat halálos közúti baleset okozása miatt. A halálos gázolás tavaly áprilisban történt az M1-es autópályán.

A Kisalföld.hu részére eljuttatott vádiratban jelezte a Győri Járási Ügyészség, hogy a 49 éves román férfi 2025 áprilisában, a hajnali órákban az M1-es autópályán, Mosonmagyaróvár irányába közlekedett az általa vezetett járműszerelvénnyel 88-90 km/h sebességgel, a járműszerelvényekre vonatkozó sebességhatárt 8-10 km/h-val túllépve.

A román férfi a Mosonmagyaróvár előtti szakaszon arra figyelt fel, hogy őt egy másik jármű balról előzte meg, így minimálisan jobbra húzódott, ami miatt a járműve nagyjából 30 centiméterrel átlógott a leállósávba. Az autós nem vette észre, hogy a leállósávban egy láthatósági mellényt viselő autós épp kereket cserélt a műszaki hibás autóján.

Akár öt évre is börtönbe kerülhet

A román férfi által vezetett vontató jobb eleje az autója mellett guggoló áldozatnak ütközött, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Ha a román férfi betartotta volna a sebességhatárt, akkor 100-110 méterről észrevehette volna a láthatósági mellényt viselő áldozatot.

A román férfival szemben az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása bűntett miatt emelt vádat, és 5 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik. Az ügyészség indítványozta, hogy az elkövetőt határozott időre eltiltsák a közúti járművek vezetésétől. Az ügyben a Mosonmagyaróvári Járásbíróság fogja meghozni a döntést - olvasható a Kisalföld.hu cikkében.