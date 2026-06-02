Halálos gázolás az M1-es autópályán - kerékcsere közben ütötték el a férfit

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 11:20
Az eset még tavaly áprilisban történt. A halálos gázolás elkerülhető lett volna, ha betartja a férfi a sebességhatárt.

Halálos gázolás miatt állítottak bíróság elé egy 49 éves román férfit. A férfi még tavaly okozott halálos gázolást autójával és a vontatójával.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Halálos gázolást okozott a sebességhatár megsértése

A Győri Járási Ügyészség egy 49 éves román férfi ellen emelt vádat halálos közúti baleset okozása miatt. A halálos gázolás tavaly áprilisban történt az M1-es autópályán.

A Kisalföld.hu részére eljuttatott vádiratban jelezte a Győri Járási Ügyészség, hogy a 49 éves román férfi 2025 áprilisában, a hajnali órákban az M1-es autópályán, Mosonmagyaróvár irányába közlekedett az általa vezetett járműszerelvénnyel 88-90 km/h sebességgel, a járműszerelvényekre vonatkozó sebességhatárt 8-10 km/h-val túllépve.

A román férfi a Mosonmagyaróvár előtti szakaszon arra figyelt fel, hogy őt egy másik jármű balról előzte meg, így minimálisan jobbra húzódott, ami miatt a járműve nagyjából 30 centiméterrel átlógott a leállósávba. Az autós nem vette észre, hogy a leállósávban egy láthatósági mellényt viselő autós épp kereket cserélt a műszaki hibás autóján.

Akár öt évre is börtönbe kerülhet

A román férfi által vezetett vontató jobb eleje az autója mellett guggoló áldozatnak ütközött, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Ha a román férfi betartotta volna a sebességhatárt, akkor 100-110 méterről észrevehette volna a láthatósági mellényt viselő áldozatot.

A román férfival szemben az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása bűntett miatt emelt vádat, és 5 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik. Az ügyészség indítványozta, hogy az elkövetőt határozott időre eltiltsák a közúti járművek vezetésétől. Az ügyben a Mosonmagyaróvári Járásbíróság fogja meghozni a döntést - olvasható a Kisalföld.hu cikkében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
