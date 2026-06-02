Új vállalkozásba kezd Mészáros Árpád Zsolt! Mi lesz a színházzal?

Kevesen tudják, hogy Mészáros Árpád Zsolt mielőtt színházi karrierbe kezdett, sokáig a gasztronómia felé húzta a szíve. A népszerű színész nehéz döntés előtt állt: a színházat vagy a vendéglátást válassza? Végül azonban a színpad iránti szeretet erősebbnek bizonyult, így MÁZS ma már csak hobbi szinten foglalkozik a gasztronómiával, ami még most is különleges helyet foglal el a szívében.
Mészáros Árpád Zsolt családja több vendéglátóegységet is üzemeltetett a múltban, a hagyományt pedig a színész sem hagyta veszni. MÁZS most a Borsnak mesélt arról, hogyan is került a vendéglátásból a színház világába.
„Én Nyíregyházán születtem, és a nagyapáméknak volt ott korcsmájuk, ami később egy csemegebolt lett, illetve voltak büféink. Mi világ életünkben szerettük a vendéglátást, illetve a kiszolgálást, valahogy a gasztronómia mindig közel állt hozzánk” – emlékezett vissza a színművész.
Engem nagyon izgatott a vendéglátás, és hát mit ad Isten, így kerültem be a színészet világába, hiszen annak idején, amikor Nyíregyházán jelentkeztem a vendéglátóipariba, de egy évet halasztanom kellett, és hát édesanyám nem akarta, hogy úgymond az utcán töltsem ezt az időt, ezért beíratott egy fiú suliba, egy szakmunkás középiskolába teljes körű gépforgácsolóra. Az iskola első hónapjában találkoztam Gaál Erzsébettel, illetve Zsótér Sándorral, akik indítottak a színházban egy stúdiumot. Azt sem tudtuk, hogy mi az, csak azt tudtuk, hogy igazolást adnak, ha elmegyünk, és hát természetesen elmentem oda, és akkor megfertőzött a színház, onnantól kezdve a vendéglátás valahogy háttérbe vonult
– mesélte MÁZS lapunknak, aki később szüleivel együtt megnyitotta az egyik legelső rockklubját.
„'94 körül a szüleimmel csináltunk egy Csúszós Balkanyar nevű rockklubot. Nagyon szerettük, igazi családi szenvedély volt, rengeteg művész és zenész megfordult nálunk. Sok időmet fordítottam rá, amíg a mentorom, Verebes István azt nem mondta, hogy most már jó lenne, ha választanék a két hivatás közül. Ő nagyon sokat segített nekem a pályám kezdetén, bátorított, hogy fókuszáljak a színházra, és akkor meg is fogadtam a tanácsát, csak a színház létezett.”
Noha egy időre háttérbe szorult a vendéglátás iránti szenvedélye, néhány éve újra berobbant, ugyanis egy jól menő étterem vezetőjének lett a társa.
Társ lettem Budapesten egy étteremben, amit a fogadott papámmal álmodtunk meg. Neki több étterme is van, és akkor kitaláltuk, hogy csinálunk egy ilyen művészklubot Imázs néven. Ez az étterem 2011-ben nyílt meg Budapesten az Opera mögött. Most már Sushi Heaven néven üzemel. Én igazából egyfajta csendes társ voltam
– kezdte MÁZS.
Mészáros Árpád Zsolt betegsége miatt komolyan figyel arra, hogyan étkezik és milyen életmódot él, így nem volt kérdés, hogy étterme is az egészség mindenek felett vonalat képviseli.
A betegségem miatt én nagyon szeretem a tiszta gasztronómiát, így amikor megnyitottuk az Imázst, akkor a japán és thai vonalat szerettük volna képviselni egy kis magyar-európai fúzióval. Tehát olyan ételeket készítettünk, amikben természetes alapanyagok vannak, igyekeztünk mindent a legegészségesebb módon elkészíteni.
Négy évvel ezelőtt MÁZS és családja elhatározták, hogy búcsút intenek magyarországi életüknek és Olaszországban próbálnak szerencsét. A színész álma az volt, hogy kint nyit egy éttermet, ám végül a sors közbeszólt.
Sokat gondolkoztunk rajta a családommal, hogy Olaszországba költözünk. Én ezt teljesen komolyan vettem, meg is volt az étterem, nálunk voltak a kulcsok meg minden. Aztán nem úgy hozta az élet és itt maradtunk, amit egy percig sem bánok, hiszen hatalmas változás lett volna és nem biztos, hogy az lett volna az én utam
– idézte fel az emlékeket.
Noha a színész végül nem nyitott saját éttermet, a vendéglátás és a főzés ma is nagy boldogságot hoz az életébe. Rendszeresen készít különleges ételeket, akár a kertben, akár a konyhájában, sőt, az is lehet, hogy nem kell sokat várni egy újabb vállalkozásra.
„Nem mondom, hogy nem lesz még éttermem. Minden nap elgondolkodom, ha látok egy üres üzlethelyiséget, amire ki van írva, hogy kiadó vagy eladó. Mindig vannak új ötleteim, most is van a tarsolyomban egy olyan ötlet, amit szívesen megcsinálnék, ez pedig egy utazókonyha. Már csináltunk hasonlót egy barátommal a Covid alatt. Egy hajón főztünk, sütöttünk, olykor hamburgert csináltunk, volt hogy gulyáslevest, és ezt szeretnénk most fejleszteni. Esküvőkre járunk, kerti partikra, és családi rendezvényekre, ahol nemcsak főzünk, hanem fel is lépünk. Az egész nagyon bizalmi dolog.”
