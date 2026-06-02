Új vállalkozásba kezd Mészáros Árpád Zsolt! Mi lesz a színházzal?

Kevesen tudják, hogy Mészáros Árpád Zsolt mielőtt színházi karrierbe kezdett, sokáig a gasztronómia felé húzta a szíve. A népszerű színész nehéz döntés előtt állt: a színházat vagy a vendéglátást válassza? Végül azonban a színpad iránti szeretet erősebbnek bizonyult, így MÁZS ma már csak hobbi szinten foglalkozik a gasztronómiával, ami még most is különleges helyet foglal el a szívében.

Mészáros Árpád Zsolt munkásságát a vendéglátásnak köszönheti (Fotó: Szabolcs László)

Mészáros Árpád Zsolt éttermet nyitott

Mészáros Árpád Zsolt családja több vendéglátóegységet is üzemeltetett a múltban, a hagyományt pedig a színész sem hagyta veszni. MÁZS most a Borsnak mesélt arról, hogyan is került a vendéglátásból a színház világába.

„Én Nyíregyházán születtem, és a nagyapáméknak volt ott korcsmájuk, ami később egy csemegebolt lett, illetve voltak büféink. Mi világ életünkben szerettük a vendéglátást, illetve a kiszolgálást, valahogy a gasztronómia mindig közel állt hozzánk” – emlékezett vissza a színművész.

Engem nagyon izgatott a vendéglátás, és hát mit ad Isten, így kerültem be a színészet világába, hiszen annak idején, amikor Nyíregyházán jelentkeztem a vendéglátóipariba, de egy évet halasztanom kellett, és hát édesanyám nem akarta, hogy úgymond az utcán töltsem ezt az időt, ezért beíratott egy fiú suliba, egy szakmunkás középiskolába teljes körű gépforgácsolóra. Az iskola első hónapjában találkoztam Gaál Erzsébettel, illetve Zsótér Sándorral, akik indítottak a színházban egy stúdiumot. Azt sem tudtuk, hogy mi az, csak azt tudtuk, hogy igazolást adnak, ha elmegyünk, és hát természetesen elmentem oda, és akkor megfertőzött a színház, onnantól kezdve a vendéglátás valahogy háttérbe vonult

– mesélte MÁZS lapunknak, aki később szüleivel együtt megnyitotta az egyik legelső rockklubját.

„'94 körül a szüleimmel csináltunk egy Csúszós Balkanyar nevű rockklubot. Nagyon szerettük, igazi családi szenvedély volt, rengeteg művész és zenész megfordult nálunk. Sok időmet fordítottam rá, amíg a mentorom, Verebes István azt nem mondta, hogy most már jó lenne, ha választanék a két hivatás közül. Ő nagyon sokat segített nekem a pályám kezdetén, bátorított, hogy fókuszáljak a színházra, és akkor meg is fogadtam a tanácsát, csak a színház létezett.”