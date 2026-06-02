Alec Baldwin felesége elárulta 14 éve tartó házasságuk titkát

Hilaria Baldwin nyíltan beszélt arról, hogy mi tette sikeressé házasságát Alec Baldwinnal. A celebpár 14 éve van együtt, és a köztük lévő mintegy 26 éves korkülönbség ellenére is csak évről évre erősebb kötelék van közöttük.

Kiderült Alec Baldwin házasságának titka

A hosszú évek sok kapcsolatot megviselnek, de a Bladwin házaspár ékes példája annak, hogy életben lehet tartani a románcot. A jógaoktató Hilaria a Daily Mail-nek nyilatkozott a Spotlight magazin címlappartiján, és elárulta, hogyan sikerül fenntartaniuk a dolgokat.

A pár 2012-ben házasodott össze, és azóta 2025-ben elindították a The Baldwins című valóságshow-jukat. Van azonban egy bizonyos tanács, amit Hilaria megosztott, ami meglephet néhány embert, mivel elsőre kissé ellentmondásosnak tűnhet.

Egyszerűen csak békén hagyjuk egymást, és azt hiszem, ez az egyik oka annak, hogy a kapcsolatunk ilyen régóta tart, mert szöges ellentétek vagyunk és annyira különbözőek.

Azonban nem csak az tartja életben a románcot, hogy elég teret adunk egymásnak, van egy másik fontos szempont is. Ez természetesen a rendszeres randevúk szervezése.

„Sok időt szánunk a randevúkra” – mondta Hilaria. „Az utóbbi időben sokat utazunk munkaügyben, de igyekszünk sok randevút tartani.”

Bár a szerelmesek közötti korkülönbség láttán néhány ember felhúzta a szemöldökét, Hilaria bevallotta, hogy viccesnek találja.

„Vegyünk egy 27 éves jógaoktatót, aki egy gazdag és híres idősebb férfihoz ment feleségül – nevetségesen hangzik. Úgy hangzik, mint egy rossz Saturday Night Live szkeccs” – mondta.

Alec is megszólalt, feleségét nagyon különleges személynek nevezve.

Amikor találkoztam vele, ismeretlen volt; nem volt híres ember. Keményen dolgozott, és ezt nagyon csodáltam. Mérhetetlenül gyönyörű, kívül-belül.

A párnak közös gyermekei a 12 éves Carmen, a 10 éves Rafael, a 9 éves Leonardo, a 8 éves Romeo, az 5 éves Eduardo, az 5 éves Maria Lucia és a 3 éves Ilaria.

Annyi káosz volt az életünkben, annyi minden csodálatos volt, néhány szörnyű dolog, de sikerült megoldanunk a problémát

- idézte Hilaria szavait a családként átélt nehezebb időszakokról a LadBible.