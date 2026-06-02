Testközelben a színészek: Ember Márk interaktív musicalt rendez az Erkelben - Videó

Az Erkel360 olyan napokon várja a közönséget, amikor a Színház tánckara és musical ensemble csapata nem játszik. Ezeken az alkalmakon a produkció és a közönség egyaránt a színpadra költözik, miközben a tér teljesen új formát ölt. A nézők 360 fokban helyezkednek el a játéktér körül, az interaktív előadás pedig szó szerint körülöttük zajlik. A színészek minden eddiginél közelebb kerülnek a közönséghez, a jelenetek pedig minden irányból hatnak a nézőkre.

Ember Márk interaktív musicalt rendez.

„Minden házban van valaki, aki mindent hall. Valaki, aki mindent megjavít. Valaki, aki inkább ki sem nyitná az ajtót. És valaki, aki szerint ezt az egészet már rég rendbe kellett volna tenni. A falak vékonyak. A problémák hangosak” – villantja fel a darab hangulatát Ember Márk.

A Lakógyűlés, a musical szereplőgárdájában a Gondnok, Kakas Pali bá szerepét Kerekes József és Barát Attila alakítja, míg az új lakót, Bíbor Bogit Péntek Fanni kelti életre. A ház fiatal lakója, Derék Bence szerepében Cseh Dávid Péter látható, a közös képviselőt, Farsang Istvánt pedig Brasch Bence formálja meg. Molnár Babi néni karakterét Dobos Judit játssza, a hivatalból kiküldött Koppány Amanda szerepében pedig Vágó Bernadett és Vágó Zsuzsi váltja egymást.

Az új musical alkotói csapatát több elismert szakember erősíti. A darab zenéjét Furák Péter szerezte, aki egyben a produkció zenei vezetője is. A dalszövegeket Hujber Szabolcs jegyzi. A történetet Svraka-Gévai Juli és Ember Márk írta. A látványvilágért Rákay Tamás felel, aki a produkció vizuális megjelenését álmodta meg. A bemutató október 14-én lesz.