Így foglaljunk olcsón kempinget és apartmant

Legyen szó a sátrazás élményéről egy kempingben vagy a jól felszerelt magánszállásokról, a tudatos tervezés és néhány rafinált fogás százezreket spórolhat nekünk.

Kempingezés tippjeinkkel neked is olcsóbb nyaralásod lehet

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Kempingkeresés mesterfokon

Érdemes a kempingezésre szakosodott nemzetközi és hazai adatbázisokat böngészni az árak miatt, mert olyan eldugott, családi üzemeltetésű parcellákat is találhatunk, amelyek nem engedhetik meg maguknak a prémiumjutalékos rendszereket. Ha rászánjuk az időt a kutatásra, a főszezon kellős közepén is rábukkanhatunk pénztárcabarát bázisokra.

Időzítsünk az elő- vagy utószezonra

A nyári csúcsidőszakon kívüli hetekben a kempingek üzemeltetői akár a felére is csökkentik a helyárakat a szabad helyek feltöltése érdekében. A májusi vagy szeptemberi utazás nemcsak anyagilag kifizetődő, hanem a zsúfoltság elkerülése miatt sokkal pihentetőbb élményt is nyújt a természetben: a vizesblokkok tisztábbak, a közösségi terek csendesebbek, és jobb elhelyezkedésű parcellák közül válogathatunk.

Váltsunk nemzetközi tagsági kártyákat

A különböző autósklubok vagy kempingszövetségek által kibocsátott kártyák fix, százalékos kedvezményeket biztosítanak a partnerhelyeken világszerte. Ezen igazolványok éves díja gyakran már egyetlen háromnapos hétvégi tartózkodás alkalmával megtérül. A kedvezmények mellett a klubtagok sokszor ingyenesen vehetik igénybe az extra szolgáltatásokat is.

Mondjunk le az áramvételi lehetőségről

Ha nem lakóautóval érkezünk, és nincs szükségünk folyamatos hálózati energiára, kérjünk kifejezetten áram nélküli, natúr sátorhelyet. A kempingek jelentős felárat számolnak fel a csatlakozási pontok használatáért, ami napokra lebontva komoly tétellé duzzadhat. A telefonok, powerbankek és fejlámpák feltöltését ingyenesen is megoldhatjuk a központi konyhákban vagy a recepció melletti közösségi zónákban.

Keressük a vadkempingező zónákat

Európa számos országában, különösen Skandináviában, a törvények lehetővé teszik a szabadban való éjszakázást teljesen ingyen, bizonyos szabályok betartása mellett. Ha olyan helyre utazunk, ahol a „mindenki joga” elv érvényesül, egyetlen fillér kiadása nélkül verhetjük fel a sátrunkat a legszebb panorámájú pontokon. Ez a legolcsóbb és egyben legkalandosabb módja a világ felfedezésének.