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Így foglaljunk olcsón kempinget és apartmant

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors foglaljunk olcsón
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 10:15
apartmankemping
Útmutatót adunk a pénztárcabarát nyaraláshoz! Jelentősen lefaraghatunk az utazási büdzséből anélkül, hogy lemondanánk a pihenés öröméről. Te szoktál kempingezni?
Bors
A szerző cikkei

Legyen szó a sátrazás élményéről egy kempingben vagy a jól felszerelt magánszállásokról, a tudatos tervezés és néhány rafinált fogás százezreket spórolhat nekünk.

Kempingezés tippjeinkkel neked is olcsóbb lehet a nyaralás
Kempingezés tippjeinkkel neked is olcsóbb nyaralásod lehet
Fotó: Pexels

Kempingkeresés mesterfokon

Érdemes a kempingezésre szakosodott nemzetközi és hazai adatbázisokat böngészni az árak miatt, mert olyan eldugott, családi üzemeltetésű parcellákat is találhatunk, amelyek nem engedhetik meg maguknak a prémiumjutalékos rendszereket. Ha rászánjuk az időt a kutatásra, a főszezon kellős közepén is rábukkanhatunk pénztárcabarát bázisokra.

Időzítsünk az elő- vagy utószezonra

A nyári csúcsidőszakon kívüli hetekben a kempingek üzemeltetői akár a felére is csökkentik a helyárakat a szabad helyek feltöltése érdekében. A májusi vagy szeptemberi utazás nemcsak anyagilag kifizetődő, hanem a zsúfoltság elkerülése miatt sokkal pihentetőbb élményt is nyújt a természetben: a vizesblokkok tisztábbak, a közösségi terek csendesebbek, és jobb elhelyezkedésű parcellák közül válogathatunk.

Váltsunk nemzetközi tagsági kártyákat

A különböző autósklubok vagy kempingszövetségek által kibocsátott kártyák fix, százalékos kedvezményeket biztosítanak a partnerhelyeken világszerte. Ezen igazolványok éves díja gyakran már egyetlen háromnapos hétvégi tartózkodás alkalmával megtérül. A kedvezmények mellett a klubtagok sokszor ingyenesen vehetik igénybe az extra szolgáltatásokat is.

Mondjunk le az áramvételi lehetőségről

Ha nem lakóautóval érkezünk, és nincs szükségünk folyamatos hálózati energiára, kérjünk kifejezetten áram nélküli, natúr sátorhelyet. A kempingek jelentős felárat számolnak fel a csatlakozási pontok használatáért, ami napokra lebontva komoly tétellé duzzadhat. A telefonok, powerbankek és fejlámpák feltöltését ingyenesen is megoldhatjuk a központi konyhákban vagy a recepció melletti közösségi zónákban.

Keressük a vadkempingező zónákat

Európa számos országában, különösen Skandináviában, a törvények lehetővé teszik a szabadban való éjszakázást teljesen ingyen, bizonyos szabályok betartása mellett. Ha olyan helyre utazunk, ahol a „mindenki joga” elv érvényesül, egyetlen fillér kiadása nélkül verhetjük fel a sátrunkat a legszebb panorámájú pontokon. Ez a legolcsóbb és egyben legkalandosabb módja a világ felfedezésének.

Csoportosuljunk a barátokkal egy parcellára

A terület alapú elszámolásnál a kempingek egy fix összeget kérnek a kijelölt helyért, függetlenül attól, hogy hányan tartózkodnak ott a megengedett létszámon belül. Ha többen utazunk, célszerű nagyobb parcellát kibérelni, és azon osztozni.


Így foglaljunk olcsón apartmant

Kérjünk üzenetben kedvezményt a szállásadótól, főleg akkor, ha a dátum már nagyon közel van. A legtöbb magánszemély inkább kiadja a lakást nyomott áron, mintsem, hogy üresen álljon a szoba napokig.

Hosszabbított tartózkodás

Sok helyen automatikus, jelentős árengedmény lép életbe, amint a foglalás hossza eléri az egy hetet vagy a tíz éjszakát. Ha hét éjszakát igazolunk le hat helyett, akkor a rendszerszintű kedvezmény kompenzálja a plusz napot.

Külső kerületek előnyben

A belvárosi nyüzsgéstől és a tengerparti sétányoktól pár kilométerrel távolabb fekvő lakások töredékáron érhetőek el, így rengeteget spórolhatunk.

Rejtett böngészőmód

A keresési előzmények és a sütik alapján az algoritmusok hajlamosak magasabb tarifákat mutatni, ha látják, hogy többször megnéztünk egy adott várost. Foglalás előtt mindig tisztítsuk meg a gyorsítótárat, vagy használjuk az inkognitó ablakot.

Új hirdetések vadászata

A frissen regisztrált ingatlanok tulajdonosai az első néhány vendégnek bevezető árakat kínálnak a pozitív értékelések miatt. Keressük a „féláron” feliratú, véleményekkel még nem rendelkező, de hitelesített profilokat.

Fix takarítási díj kijátszása

Mivel a végtakarítás költsége fix összeg, függetlenül a tartózkodási időtől, a rövid, egy-két éjszakás etapoknál ez aránytalanul megdrágítja a napi rátát. Tervezzünk kevesebb bázisváltással, így ez a tétel eloszlik a napok száma között.

Helyszíni fizetés választása

Ha tudjuk, válasszuk a készpénzes opciót, mert ezzel elkerülhetjük a rejtett kezelési költségeket. Így a valutaátváltási veszteségeket is minimálisra csökkenthetjük.

Családi csomagok és létszámhatárok

Mindig pontosan adjuk meg a vendégek számát, mert sok ingatlan egy bizonyos létszám alatt alacsonyabb alapárat alkalmaz. Ha gyerekekkel utazunk, ellenőrizzük, hogy a kiságy vagy a pótágy ingyenes-e, mert ez is módosíthatja a végösszeget.

Saját konyha maximális kihasználása

Az étkezési költségeken bukhatjuk el a legtöbb pénzt, ezért olyan szállást válasszunk, ahol a főzési infrastruktúra teljes körű. A helyi piacon beszerzett alapanyagokból elkészített vacsora elenyésző költségű az éttermi számlákhoz képest.

Lemondható opciók figyelése

A rugalmas feltételekkel biztosított szállásokat folyamatosan ellenőrizzük az utazás napjáig, mert az utolsó pillanatban felbukkanhatnak jobb ajánlatok. Ha találunk egy kedvezőbb lehetőséget, a régit következmények nélkül törölhetjük a rendszerben.

Direkt foglalási csatornák

Miután kiválasztottuk a lakást, keressünk rá az apartman nevére a közösségi médiában vagy a Google térképen. A közvetlen megkereséssel a közvetítői jutalékot megkerülve, jutányosabb áron juthatunk hozzá a kulcsokhoz - írja a Fanny magazin.

 

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