Nyári kalandok a családdal – Ezek Magyarország legjobb kempingjei, amiket egyszer ki kell próbálnod

Az aktív kikapcsolódást kedvelők számára vízi sporteszközök, például kajakok és csónakok is rendelkezésre állnak, de a környéken túrázási lehetőségek és borászatok is akadnak. A szálláshelyek között sátorhelyek, lakókocsik és mobilházak is választhatók, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb opciót.

A Balatontourist Füred Kemping és Üdülőfalu a Balaton egyik legkedveltebb kempingje

Fotó: Forrás: balatontourist.hu

Várkert Termál Kemping (Pápa)

A pápai Várkert Termál Kemping közvetlenül a Várkertfürdő területén található, így a vendégek számára egyedülálló élményt kínál a termálvíz, illetve a természet közelsége. Ez a kemping a pihenésre vágyók számára ideális választás, hiszen a környező zöld területek nyújtotta nyugalom mellett a fürdő is egész évben elérhető.

A szállások között sátrak, lakókocsik és mobilházak találhatók, mindegyik jól felszerelt és kényelmes. Emellett a kemping közvetlenül kapcsolódik a termálfürdőhöz, ahol wellness szolgáltatások, gyógyvizes medencék és szaunák várják a vendégeket. Az aktív pihenés szerelmeseinek a közeli túraútvonalak, valamint a város és a környék kulturális programjai kínálnak izgalmas lehetőségeket.



A pápai Várkert Termál Kemping szállásai között sátrak, lakókocsik és mobilházak is találhatók.

Fotó: Wikipédia

Zugligeti Niche Camping (Budapest)

A Zugligeti Niche Camping a főváros szívétől alig pár kilométerre, a Budai-hegységben található, ideális választás azoknak, akik egyedülálló természetközeli élményre vágynak, ugyanakkor a város nevezetességei is könnyen megközelíthetőek. A zugligeti kemping nyugodt, zöldövezeti környezetben található, ahol a vendégek sátrazhatnak, lakókocsizhatnak vagy mobilházakban pihenhetnek.

A kemping egyedisége, hogy a közeli erdők és túraútvonalak felfedezésére is lehetőség nyílik, így nemcsak a városi programok, hanem a természet közelsége is biztosított. A hely különlegességét fokozza a különleges étkezési élmény, amelyet a régi villamosmegállóból kialakított étterem kínál, így egy igazi "városi kempingezés" élményét nyújtja.



Badacsony Camping (Badacsonytomaj)

A Badacsony Camping a Balaton egyik legszebb és legismertebb régiójában, Badacsonytomajon található. A kemping közvetlenül a Balaton partján fekszik, így a vendégek csodálatos panorámával élvezhetik a vízparti kikapcsolódást. A környék híres borászatairól és a festői túraútvonalairól, amelyek a Badacsony hegy környékét hálózzák be. A kemping azok számára ideális, akik a vízparti pihenés mellett a helyi borászatokat is szeretnék felfedezni.