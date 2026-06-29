Döbbenetes, mi a leggyakoribb ok, amiért az emberek meghalnak a kánikula idején – és nem a hőguta az

Egész Európát kánikula sújtja: az Egyesült Királyságban egyes területeken akár 40 °C-ig is emelkedhet a hőmérséklet. Magyarországon sem sokkal jobb a helyzet, a hőmérő itt is szinte csak 30 fok feletti hőmérsékletet mutat a következő napokban.

Brutális kánikula tombol Európában Fotó: Soós Lajos

Döbbenetes, mi a leggyakoribb ok, amiért az emberek meghalnak a kánikula idején

Így az sem meglepő, hogy Európa több részén is vörös riasztás van érvényben. Nagy-Britanniát a pokoli hőség miatt országszerte iskolákat zártak be, és a hőmérséklet megközelítheti az Egyesült Királyság eddigi legmagasabb, 40,3 °C-os rekordját, amelyet 2022 júliusában mértek Lincolnshire-ben.

Lara Lewington, a BBC újságírója és egykori időjárás-bemondója egy TikTok-videóban arra hívta fel a figyelmet, hogy a tikkasztó hőség idején nem a hőguta jelenti a legnagyobb veszélyt. Elmagyarázta, mi miatt kell a leginkább óvatosnak lenni.

Miért halnak meg emberek, amikor nagyon meleg az idő? A fő ok nem a hőguta vagy a kiszáradás. Van egy másik tényező, amely több halálesetért felelős a hőhullámok idején, és ez a szívelégtelenség. Amikor a szervezet felmelegszik, több vért irányít a bőr felé, hogy a test hőt tudjon leadni.

„Ehhez a szívnek erősebben és gyorsabban kell dolgoznia. Időseknél vagy olyanoknál, akiknek már eleve van valamilyen alapbetegségük, ez egyszerűen a szervezet túlterhelődéséhez vezethet, ami növeli a szélütés, a szívroham vagy a szívelégtelenség kockázatát. Ezért, ahogy ezen a héten beköszönt a hőhullám, ügyeljenek arra, hogy elegendő folyadékot fogyasszanak, próbáljanak hűvös helyen tartózkodni, és nézzenek rá az idős vagy különösen veszélyeztetett hozzátartozóikra”

– fogalmazott.