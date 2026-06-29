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Döbbenetes, mi a leggyakoribb ok, amiért az emberek meghalnak a kánikula idején – és nem a hőguta az

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kánikula
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 29. 11:00
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Brutális hőhullám tombol Európában. Túlélési tippek kánikula idejére.
N.T.
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Egész Európát kánikula sújtja: az Egyesült Királyságban egyes területeken akár 40 °C-ig is emelkedhet a hőmérséklet. Magyarországon sem sokkal jobb a helyzet, a hőmérő itt is szinte csak 30 fok feletti hőmérsékletet mutat a következő napokban.

Brutális kánikula tombol Európában
Brutális kánikula tombol Európában Fotó: Soós Lajos

Döbbenetes, mi a leggyakoribb ok, amiért az emberek meghalnak a kánikula idején 

Így az sem meglepő, hogy Európa több részén is vörös riasztás van érvényben. Nagy-Britanniát a pokoli hőség miatt országszerte iskolákat zártak be, és a hőmérséklet megközelítheti az Egyesült Királyság eddigi legmagasabb, 40,3 °C-os rekordját, amelyet 2022 júliusában mértek Lincolnshire-ben.

Lara Lewington, a BBC újságírója és egykori időjárás-bemondója egy TikTok-videóban arra hívta fel a figyelmet, hogy a tikkasztó hőség idején nem a hőguta jelenti a legnagyobb veszélyt. Elmagyarázta, mi miatt kell a leginkább óvatosnak lenni.

Miért halnak meg emberek, amikor nagyon meleg az idő? A fő ok nem a hőguta vagy a kiszáradás. Van egy másik tényező, amely több halálesetért felelős a hőhullámok idején, és ez a szívelégtelenség. Amikor a szervezet felmelegszik, több vért irányít a bőr felé, hogy a test hőt tudjon leadni.

Ehhez a szívnek erősebben és gyorsabban kell dolgoznia. Időseknél vagy olyanoknál, akiknek már eleve van valamilyen alapbetegségük, ez egyszerűen a szervezet túlterhelődéséhez vezethet, ami növeli a szélütés, a szívroham vagy a szívelégtelenség kockázatát. Ezért, ahogy ezen a héten beköszönt a hőhullám, ügyeljenek arra, hogy elegendő folyadékot fogyasszanak, próbáljanak hűvös helyen tartózkodni, és nézzenek rá az idős vagy különösen veszélyeztetett hozzátartozóikra

– fogalmazott. 

Hogyan maradhat biztonságban a hőhullám idején?

A brit kormány az alábbi tanácsokat adja a forró időjárás elviseléséhez:

  • Kerülje a közvetlen napsütést a legmelegebb órákban, általában 11 és 15 óra között. Ha mégis a szabadba kell mennie, rendszeresen használjon magas faktorszámú naptejet, viseljen széles karimájú kalapot, és lehetőség szerint tartózkodjon árnyékban.
  • Tartsa hűvösen az otthonát: napközben zárja be az ablakokat, és húzza be a függönyöket a napsütötte helyiségekben. Amikor kint hűvösebb van, mint bent – például éjszaka –, nyissa ki az ablakokat (ha ez biztonságosan megtehető), és biztosítsa a levegő áramlását.
  • Kerülje a megerőltető fizikai tevékenységet, vagy időzítse azt a hűvösebb napszakokra, például a kora reggeli vagy esti órákra.
  • Ne tartózkodjon forró, zárt helyeken, például álló autóban.
  • Viseljen laza szabású, világos színű, jól szellőző természetes anyagból – például pamutból vagy lenből – készült ruházatot. A sötét színek és a műszálas anyagok jobban elnyelik és bent tartják a hőt.
  • Fogyasszon elegendő folyadékot egész nap, ne csak akkor, amikor szomjasnak érzi magát. Erős izzadás esetén érdemes elektrolitokat pótló italokat is fogyasztani. A koffeint és az alkoholt célszerű korlátozni, mert hozzájárulhatnak a kiszáradáshoz.
  • Hűtse a bőrét hideg vízzel, például permetezéssel vagy vizes szivaccsal. A ruhába csavart hideg borogatás a hónaljra vagy a nyakra helyezve szintén segíthet.
  • Kapcsolja ki a nem feltétlenül szükséges elektronikai eszközöket. A televíziók, laptopok és töltők is hőt termelnek

– írja a Mirror

@laralewington ☀️ Remember to stay cool during the heatwave. In the UK last year, the leading cause of heat-associated death was not dehydration or heat stroke but circulatory diseases during soaring temperatures. (Source: gov.uk) #heatwave #health ♬ Manifestation - Perfect, so dystopian
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