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Sürgős figyelmeztetést adtak ki a mentők: pokoli, mi vár ránk!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors figyelmeztetés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 23. 16:50
hőségriadómentőhőség
Vigyázzunk egymásra!
Bors
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A napokban már megtapasztalhattuk az igazi, pokoli hőséget, az előrejelzések szerint pedig az időjárás a továbbiakban sem fog kímélni bennünket. Olyannyira nem, hogy még a mentők is felhívták a figyelmet arra, mi vár ránk, mialatt arra kértek mindenkit, vigyázzanak magukra és egymásra.

mentő
A pokoli hőség miatt adtak ki figyelmeztetést a mentők / Fotó: Gé (Képünk illusztráció)

Erre figyelmeztettek a mentők

Meghosszabbították és szombattól harmadfokúra emelték a hőségriasztást! Vigyázzunk egymásra!

- írták az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.

 

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