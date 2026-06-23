Sürgős figyelmeztetést adtak ki a mentők: pokoli, mi vár ránk!

A napokban már megtapasztalhattuk az igazi, pokoli hőséget, az előrejelzések szerint pedig az időjárás a továbbiakban sem fog kímélni bennünket. Olyannyira nem, hogy még a mentők is felhívták a figyelmet arra, mi vár ránk, mialatt arra kértek mindenkit, vigyázzanak magukra és egymásra.

A pokoli hőség miatt adtak ki figyelmeztetést a mentők / Fotó: Gé (Képünk illusztráció)

Erre figyelmeztettek a mentők

Meghosszabbították és szombattól harmadfokúra emelték a hőségriasztást! Vigyázzunk egymásra!

- írták az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.